Xây dựng Đảng Những gia đình đảng viên tiêu biểu ở Lạc Dương Xã Lạc Dương có trên 82% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có không ít gia đình đảng viên tiêu biểu trên mọi lĩnh vực, trở thành “cầu nối” đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Gia đình bà Cil K’Pút với 7 đảng viên

Thôn 6 là một trong những thôn khó khăn của xã Lạc Dương, với cộng đồng người K’Ho bao đời sinh sống bằng nghề nông. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây sẵn sàng hiến đất sản xuất, tháo dỡ hàng rào, cổng nhà để làm đường giao thông liên thôn, liên xã. Trong đó, gia đình đảng viên Cil K’Pút có vai trò như “sợi dây” gắn kết tình làng, nghĩa xóm khi cả nhà từ cha mẹ, con trai, con gái, dâu, rể đều là những đảng viên tiên phong, tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất để nâng cấp, mở rộng những con đường trong thôn. Đây là một trong những hộ dân đầu tiên hiến đất làm đường ở xã.

Gia đình bà Cil K’Pút có 7 đảng viên, gồm 2 vợ chồng bà, 3 người con và 1 con dâu, 1 con rể. Bà Cil K’Pút hiện là Bí thư Chi bộ Thôn 6. Mỗi cuộc họp chi bộ thôn, trong 14 đảng viên toàn chi bộ thì gia đình bà có đến 5 đảng viên cùng sinh hoạt, gồm bà, chồng bà - ông Lơ Mu Ha Djô - già làng tiêu biểu, 1 người con trai, 1 người con dâu và 1 người con rể. Người con trai đang làm chuyên viên tại Đảng ủy xã Lạc Dương và người con gái làm tại Trạm Y tế phường Lang Biang - Đà Lạt đều là đảng viên.

Nếu như bà Cil K’Pút là người tích cực tuyên truyền người dân trong thôn thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vận động Nhân dân hiến đất làm đường, thì ông Lơ Mu Ha Djô lại là già làng tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ các hủ tục trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Noi gương cha mẹ, các con, dâu, rể phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng và gương mẫu, nỗ lực làm việc, lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đảng viên trẻ Kon Sơ Ha Phuynh, Chi bộ thôn Đa Ra Hoa, xã Lạc Dương là nông dân sản xuất giỏi của xã. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Ha Phuynh bắt tay vào phát triển sản xuất. Anh mạnh dạn phá bỏ 2 sào cà phê già cỗi để chuyển sang trồng cây ngắn ngày, vay vốn chăn nuôi bò cho thu nhập ổn định. Hiện, đàn bò đã phát triển lên 16 con, 2 sào trồng cỏ, nuôi bò cùng với 7 sào cà phê giống mới... kinh tế gia đình anh Ha Phuynh ngày càng phát triển, có thu nhập khá trong thôn.

Vợ anh Ha Phuynh là chị Cil Pam K Ôven cũng là đảng viên của Chi bộ thôn Đa Ra Hoa. Cả vợ chồng đảng viên trẻ người K’Ho luôn chia sẻ với bà con kỹ thuật, kinh nghiệm chăn nuôi, trồng, chăm sóc cà phê đạt hiệu quả… Từ đó, nhiều hộ dân trong thôn học tập, làm theo mô hình kinh tế hiệu quả của gia đình anh Ha Phuynh để phát triển, vươn lên thoát nghèo.

Gia đình bà Cil K’Pút hay anh Kon Sơ Ha Phuynh là 2 điển hình trong rất nhiều gia đình đảng viên người DTTS ở xã Lạc Dương luôn gương mẫu, tích cực tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào DTTS một cách hiệu quả. Cũng từ những gia đình đảng viên gương mẫu ấy góp phần tạo nguồn phát triển đảng viên, giải quyết bài toán khó khăn chung trong tạo nguồn phát triển đảng viên người đồng bào DTTS hiện nay.