Quốc phòng toàn dân Những giọt máu nghĩa tình của người lính không quân Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 915 lần đầu tiên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện sau 1 năm thực hiện nhiệm vụ ở môi trường mới, vùng trời dải đất cực Nam Trung Bộ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 915 tham gia hiến máu



Buổi hiến máu tình nguyện diễn ra vào trung tuần tháng 8 tại Hội trường UBND phường Mũi Né, với nhiều sắc áo của các lực lượng; trong đó có sắc áo xanh da trời của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 915 (Trường sĩ quan Không quân).

Trung tá Nguyễn Đình Quynh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn Không quân 915 chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai vận động hiến máu tình nguyện của UBND phường Mũi Né, Trung đoàn đã cử 20 cán bộ, chiến sĩ đi hiến máu. Đây là lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện dưới vùng trời dải đất cực Nam Trung Bộ sau hơn 1 năm Trung đoàn chuyển từ sân bay Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk về sân bay Phan Thiết”.

Thiếu tá Đinh Quang Huynh, Trợ lý quần chúng, Phó Bí thư đoàn cơ sở của Trung đoàn Không quân 915 chia sẻ, cùng với tuổi trẻ cả nước, những năm qua, tuổi trẻ Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 39 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tổ chức vận động hiến máu tình nguyện trong quân đội, luôn tích cực hưởng ứng phong trào ý nghĩa này.

Cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đang được y, bác sĩ lấy máu hiến

Hiến máu cứu người là một hành động cao đẹp, vì vậy, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xung phong. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với đơn vị tổ chức vận động hiến máu tình nguyện ngay trong Trung đoàn. Tại đơn vị, 100% cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe tốt và đều rất muốn hiến máu để cứu người. Qua đó góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị với địa phương, thể hiện tinh thần đoàn kết tình quân dân - Thiếu tá Huynh cho biết thêm.

Được biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 915 đã tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Đại úy Trần Trọng Tuấn - Kíp trưởng Sở Chỉ huy Trung đoàn Không quân 915 chia sẻ cảm xúc khi được đi tham gia hiến máu: “Hiến máu là hành động nhân văn, mỗi giọt máu trao đi đều quý giá và góp phần đem lại cơ hội sống cho những bệnh nhân đang cần. Tôi cảm thấy rất vui vì đóng góp được một phần nhỏ bé của mình trong hành trình cứu chữa người bệnh”.

Ngoài hoạt động hiến máu, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn còn tham gia hoạt động bảo vệ môi trường ở địa phương

Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong đợt này, hội phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tổ chức tiếp nhận máu của những người hiến máu tình nguyện ở Trường Đại học Đà Lạt và UBND phường Mũi Né, với chỉ tiêu 300 đơn vị máu, trong đó Mũi Né 100 đơn vị.