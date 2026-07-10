Đời sống Những mái ấm đậm sâu nghĩa tình tháng 7 Tháng 7, tháng tri ân những anh hùng, liệt sĩ. Với nhiều gia đình thân nhân của thương binh, những người tham gia kháng chiến, tháng 7 này cũng là tháng của niềm vui, với những mái ấm mới đầy nghĩa tình.

Chị Bùi Thị Hiền sắp chuyển vào ngôi nhà mới

Chị Bùi Thị Hiền, cư dân thôn Tiên Hoàng, xã Cát Tiên 3 chuẩn bị được nhận căn nhà nhỏ do Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên xây tặng. Sức khỏe yếu, di chứng từ người cha, ông Bùi Đức Thuần, cựu chiến binh chống Mỹ và biên giới phía Bắc, nhiễm chất độc hóa học, chị có cuộc sống không dư giả, đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có một mái nhà.

Niềm vui đến với chị khi vào những ngày tháng 7/2026, chị đã có một ngôi nhà xinh xắn do bộ đội trao tặng. Chị vui mừng không nói nên lời. Thay lời cho con gái, cựu chiến binh Bùi Đức Thuần gửi lời cảm ơn đến Đảng, đến bộ đội đã quan tâm tới hoàn cảnh khó khăn của chị. Ông Thuần cho biết: “Gia đình đã cắt cho Hiền một mảnh vườn. Bộ đội xây cho Hiền căn nhà, để cho có nơi sinh hoạt riêng tư, sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp với sức khỏe”.

Cũng trong hoàn cảnh như chị Hiền, anh Nguyễn Văn Đại, thôn Tiến Thắng vừa được bộ đội sửa chữa căn nhà cũ nát. Anh Đại là con ruột thương binh Nguyễn Văn Vinh, bộ đội bị thương trong kháng chiến chống Mỹ. Di chứng của chất độc hóa học khiến anh có sức khỏe rất yếu và kém minh mẫn.

Cả anh và vợ cùng 2 con gái nhỏ sống trong căn nhà lụp xụp, mái tôn thấp, nước tràn ngập sân mỗi khi mưa xuống. Lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng cựu chiến binh, thanh niên, bà con thôn xóm đã chung tay đổ đất nâng nền, nâng mái, làm sân cho anh, giúp ngôi nhà sáng sủa hơn.

Những ngôi nhà mới xây từ bàn tay người lính

Trung tá Bạch Như Chiến, Phó chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 chia sẻ, Đảng ủy, chính quyền xã xác định, tháng 7 là tháng tri ân, tháng để ghi nhớ công ơn những người lính đã hy sinh cho Tổ quốc.

“Chúng tôi xác định xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của những người tham gia kháng chiến, những nạn nhân chất độc da cam là việc làm cần thiết. Trong tháng 7, có 2 ngôi nhà được sửa chữa và 4 ngôi nhà được xây mới. Tất cả đã ở những bước hoàn thiện cuối, chuẩn bị bàn giao cho gia đình để đưa vào sử dụng, kịp tin mừng cho ngày 27/7 sắp tới”, Trung tá Bạch Như Chiến cho biết.

Theo Trung tá Bạch Như Chiến, Ban Chỉ huy Quân sự xã còn đang tiếp tục xây dựng thêm 2 căn cho gia đình bà Đinh Thị Ngát và Nguyễn Thị Cẩm Vân, hướng tới mục tiêu tất cả nạn nhân chất độc da cam, con đẻ của người tham gia kháng chiến đều có được mái nhà ấm cúng.

Ông Trần Đình Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Tiên 3 khẳng định, “uống nước nhớ nguồn” là truyền thống quý báu của dân tộc. Với những nạn nhân chất độc da cam, con đẻ của những người tham gia kháng chiến càng là những người cần được chính quyền và cộng đồng chú ý đặc biệt. Ông Thái chia sẻ: “Lực lượng bộ đội, chiến sĩ, dân quân tự vệ của xã đã tích cực xây nhà, sửa nhà cho các đối tượng chính sách.

Lực lượng dân quân tự vệ xây nhà cho nạn nhân chất độc da cam

Cùng với sự hỗ trợ của các đoàn thể, Nhân dân trong thôn, những ngôi nhà được xây mới, sửa chữa rất nhanh chóng, chi phí thấp. Đây là tấm lòng tri ân của chính quyền và Nhân dân xã Cát Tiên 3 gửi tới bà con, mong các gia đình có nơi an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế, vui cùng sự đổi thay của đất nước và của vùng đất Cát Tiên”.