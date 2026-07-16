Thông tin Những mẫu camera IMOU ngoài trời 5MP đáng mua tại CellphoneS Các thiết bị giám sát an ninh đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng hiện nay. Dòng camera IMOU khẳng định sức hút qua ống kính 5MP sắc nét cùng tính năng thông minh đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài sản. Nhằm tìm hiểu các gợi ý chọn mua dòng sản phẩm này, thông tin tiếp theo sẽ phân tích rõ hơn.

Các mẫu camera IMOU ngoài trời đáng để đầu tư hiện nay

Để chọn được dòng camera IMou ngoài trời phù hợp với nhu cầu cho quá trình giám sát an ninh, người dùng có thể tham khảo các sản phẩm chất lượng dưới đây:

Camera IP ngoài trời Wifi IMOU S51FEP 5MP Full Color trắng

Dòng camera IMOU ngoài trời S51FEP nổi bật với khả năng bao quát toàn cảnh nhờ tính năng quay quét linh hoạt (ngang 355 độ và dọc 90 độ). Sản phẩm được trang bị ống kính 5MP (3K) tiên tiến, cung cấp khung hình chi tiết và rõ nét.

Ưu thế của máy nằm ở chế độ Full Color, hỗ trợ xuất hình ảnh có màu chân thực trong đêm tối trong bán kính 30m. Kết hợp cùng thuật toán AI thông minh phân biệt chính xác chuyển động của con người, thiết bị giúp hạn chế tối đa các tình trạng báo động giả.

Khả năng quay quét toàn cảnh hỗ trợ ghi hình mọi góc độ

Khi phát hiện có đối tượng, tính năng Smart Tracking sẽ tự động theo dõi và bám sát mục tiêu. Đồng thời, hệ thống chủ động phát tín hiệu cảnh báo xâm nhập thông qua còi hú, đèn spotlight và hỗ trợ giao tiếp thuận lợi qua tính năng đàm thoại hai chiều.

Với cấu tạo từ nhựa ABS đi kèm chuẩn kháng nước IP66, hệ thống vẫn vận hành trơn tru bất chấp mọi tác động xấu từ môi trường. Người dùng dễ dàng lưu trữ dữ liệu qua thẻ nhớ MicroSD dung lượng 256GB hoặc sử dụng dịch vụ đám mây tiên tiến.

Camera IP hồng ngoại gắn ngoài trời 5MP IMOU IPC-F52FP Full Color trắng

Dòng camera ngoài trời IMOU IPC-F52FP có hồng ngoại sở hữu độ phân giải 5MP (chuẩn 3K), mang lại những khung hình sắc nét và chi tiết. Sản phẩm tích hợp công nghệ Full Color cùng tầm nhìn ban đêm 30m, kết hợp 4 chế độ quan sát linh hoạt hỗ trợ giám sát hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng.

Thiết bị sử dụng ống kính cố định 2.8mm, cung cấp góc nhìn siêu rộng lên đến 120 độ đường chéo. Hệ thống còn sở hữu các tính năng thông minh như nhận diện con người, phát hiện chuyển động, xử lý ngược sáng HDR và tích hợp sẵn mic thu âm vô cùng tiện lợi.

Công nghệ Full Color mang lại khung hình ban đêm rõ nét

Nhờ lớp vỏ đạt chuẩn IP67, phụ kiện có khả năng kháng bụi và nước ưu việt, hoạt động bền bỉ ở mọi môi trường. Hơn nữa, máy hỗ trợ kết nối qua mạng Wi-Fi hoặc cổng Ethernet, đi kèm công nghệ nén H.265 giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ cùng băng thông truyền tải.

Camera IP ngoài trời 360 độ 5MP IMOU năng lượng mặt trời IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14 (Hỗ trợ 4G)

Dòng camera IMOU ngoài trời IPC-B7ED-5M0TEA-EU là giải pháp an ninh mạnh mẽ nhờ sở hữu độ phân giải 5MP (2K) sắc nét. Phụ kiện cung cấp khả năng quan sát toàn cảnh với góc xoay ngang 330 độ và xoay dọc 90 độ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của sản phẩm là khả năng vận hành độc lập nhờ viên pin 10.000mAh kết hợp cùng tấm pin năng lượng mặt trời 5W. Hệ thống hỗ trợ kết nối linh hoạt qua cả mạng Wi-Fi và SIM 4G giúp quá trình giám sát diễn ra liên tục ngay cả ở những khu vực không có điện lưới hay internet cố định.

Góc quay quét rộng giúp thiết bị ghi nhận toàn cảnh khu vực

Trí tuệ nhân tạo được tích hợp giúp nhận diện dáng người chuẩn xác, tự động bám sát mục tiêu và cung cấp tiện ích giao tiếp hai chiều. Khi phát hiện rủi ro, hệ thống sẽ cảnh báo chủ động bằng còi hú kết hợp đèn chớp xanh đỏ. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ ghi hình màu ban đêm 25m, đạt chuẩn kháng nước bền bỉ IP66.

Cập nhật giá bán của các dòng camera IMOU ngoài trời

Các dòng camera IMOU ngoài trời luôn có những sự biến động giá theo thời gian và chính sách ưu đãi. Dưới đây là giá tham khảo hiện tại của các thiết bị này tại CellphoneS:

Tên sản phẩm

Giá tham khảo

Camera IP ngoài trời Wifi IMOU S51FEP 5MP Full Color trắng

860.000đ

Camera IP hồng ngoại gắn ngoài trời 5MP IMOU IPC-F52FP Full Color trắng

690.000đ

Camera IP ngoài trời 360 độ 5MP IMOU năng lượng mặt trời IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14 (Hỗ trợ 4G)

2.350.000đ



Mua camera IMOUở đâu uy tín?

Các dòng camera IMOU hiện nay đang được phân phối tại CellphoneS với một mức giá phải chăng. Sản phẩm khi giao cho khách hàng đều được cam kết nguyên seal và đúng chuẩn chính hãng. Người mua sẽ nhận dịch vụ hỗ trợ chu đáo cùng loạt khuyến mãi giá trị. Hãy đến với CellphoneS để mua sắm ngay dòng camera ngoài trời sắc nét này.