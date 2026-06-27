Nông nghiệp - Nông thôn Những mùa vàng nơi biên giới Trên cánh đồng Đắk Huýt, màu xanh áo lính đã trở nên quen thuộc suốt hơn 20 năm qua. Từ lúc khai hoang, chia thửa, gieo mạ đến mỗi mùa gặt hái, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Đắk Dang luôn đồng hành cùng người dân vun đắp những mùa vàng nơi biên giới.

Đồn Biên phòng Đắk Dang đồng hành cùng người dân vùng biên trong mỗi mùa vụ

Cùng người dân khai hoang, cải tạo cánh đồng

Những ngày này, cánh đồng lúa nước Đắk Huýt ở bon Đắk Huýt xã Quảng Trực lại rộn ràng tiếng cười nói. Trên những thửa ruộng vàng óng, CBCS Đồn Biên phòng Đắk Dang cùng bà con tất bật thu hoạch lúa và vận chuyển về nhà.

Ít ai biết rằng, hơn 20 năm trước, nơi đây vẫn là vùng đất hoang hóa, người dân chủ yếu canh tác nương rẫy, cuộc sống phụ thuộc vào thời tiết và những vụ mùa bấp bênh. Người dân chưa quen với kỹ thuật trồng lúa nước nên tình trạng thiếu lương thực thường xuyên xảy ra.

Trước thực tế đó, CBCS Đồn Biên phòng Đắk Dang phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức hội, đoàn thanh niên khai hoang, cải tạo cánh đồng Đắk Huýt, tận tình hướng dẫn bà con chuyển đổi từ canh tác lúa rẫy sang trồng lúa nước. Từ việc khai hoang, làm đất, dẫn nước đến gieo mạ, cấy lúa, chăm sóc và thu hoạch, người lính quân hàm xanh đều trực tiếp tham gia, “cầm tay chỉ việc” cho người dân.

Bà Thị Chép, người dân bon Bu P’răng 1, xã Quảng Trực chia sẻ: “Mỗi năm có 2 vụ lúa thì cũng là 2 lần bộ đội biên phòng đến hỗ trợ bà con làm đất, xuống giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, người dân nơi đây đã nắm vững kỹ thuật trồng lúa nước, tự bảo đảm nguồn lương thực, trang trải cho cuộc sống gia đình ngày càng ổn định hơn”.

Trung tá Phạm Minh Tuấn - Đội phó Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết, để đồng bào thay đổi tập quán sản xuất, CBCS phải kiên trì bám dân, học tiếng dân tộc, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” từ khâu làm đất đến chăm sóc, thu hoạch, phơi cất bảo quản lúa. Sự gắn bó ấy đã tạo nên niềm tin, mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, giúp cánh đồng Đắk Huýt từng bước hồi sinh và trở thành nguồn sống của hơn 200 hộ dân vùng biên.

Từ những thửa ruộng đầu tiên được khai hoang giữa vùng biên heo hút đến cánh đồng Đắk Huýt trù phú hôm nay là hành trình hơn 20 năm gắn bó của CBCS Đồn Biên phòng Đắk Dang với đồng bào M’nông

Những mùa vàng no ấm

Không chỉ giúp người dân những ngày đầu khai hoang, suốt nhiều năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Đắk Dang vẫn luôn đồng hành cùng bà con trong từng mùa vụ. Ngay từ đầu vụ đông xuân năm 2026, đơn vị đã phối hợp với địa phương tham gia cải tạo đồng ruộng, nạo vét kênh mương, đắp bờ giữ nước, gieo sạ và chăm sóc lúa. Khi phát hiện nhiều diện tích ruộng bị nhiễm phèn sau thời gian dài canh tác, bộ đội cùng người dân dẫn nước từ suối về, sử dụng vôi và phân vi sinh để cải tạo đất, giúp năng suất lúa tiếp tục được nâng lên.

“Trước đây, gia đình chỉ làm nương rẫy, cuộc sống rất khó khăn. Từ khi được bộ đội hướng dẫn trồng lúa nước, gia đình đã có đủ lương thực quanh năm. Không chỉ giúp đỡ ngày công lao động, cán bộ biên phòng còn tận tình chỉ dẫn, chuyển giao kỹ thuật, luôn gần gũi, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con”, bà Lộc Thị Thiên người dân bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực chia sẻ.

Mỗi mùa lúa chín, trên cánh đồng Đắk Huýt lại xuất hiện màu xanh áo lính của CBCS Đồn Biên phòng Đắk Dang hòa cùng sắc vàng của lúa

Trung tá Trần Văn Tú - Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắk Dang cho biết: “Những năm đầu triển khai mô hình, CBCS phải trực tiếp xuống gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh đến gặt lúa, tuốt lúa, phơi cất bảo quản đều phải làm mẫu cho bà con học tập. Đến nay, người dân đã chủ động sản xuất nhưng đơn vị vẫn thường xuyên cử cán bộ xuống đồng hỗ trợ, hướng dẫn áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác”.

Sự đồng hành xuyên suốt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần giúp cánh đồng Đắk Huýt phát triển xanh tốt, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh và điều kiện tự nhiên, tạo nên những vụ mùa đạt năng suất cao. Đối với nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu lao động hoặc có người già, neo đơn, những ngày công của CBCS là nguồn động viên thiết thực, giúp họ yên tâm sản xuất và bảo đảm tiến độ canh tác.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, công tác dân vận của Đồn Biên phòng Đắk Dang đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, CBCS còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao đời sống và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới.