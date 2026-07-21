Những phát hiện lớn nhất World Cup 2026: Từ Ayyoub Bouaddi đến Orlando Gill Bên cạnh sự thống trị của Tây Ban Nha, World Cup 2026 còn là bệ phóng cho những ngôi sao tiềm năng như Bouaddi hay Gill, những người đã thay đổi hoàn toàn giá trị chuyển nhượng của mình.

World Cup 2026 đã chính thức hạ màn với sự lên ngôi đầy thuyết phục của đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngoài những bước chạy của Kylian Mbappe hay sự điềm tĩnh của Jude Bellingham, giải đấu tại Bắc Mỹ còn được nhớ đến như một "phiên chợ" tiềm năng, nơi những tài năng ít tên tuổi bước ra ánh sáng và buộc các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu phải rút hầu bao.

Nhiều ngôi sao được biết đến nhiều hơn sau World Cup 2026. Ảnh: Opta.

Ayyoub Bouaddi: Nhạc trưởng 18 tuổi của Morocco

Nếu có một cái tên khiến giới chuyên môn phải ngả mũ về sự chững chạc, đó chính là Ayyoub Bouaddi. Ở tuổi 18, tiền vệ của Morocco không hề bị choáng ngợp khi đối đầu với những gã khổng lồ. Trong trận ra quân gặp Brazil, Bouaddi đã trình diễn một thứ bóng đá thanh thoát, biến khu trung tuyến thành sân khấu riêng của mình.

Ayyoub Bouaddi tỏa sáng ở World Cup. Ảnh: Getty.

Số liệu thống kê từ Opta chỉ ra rằng, Bouaddi đã hoàn thành 60 trên 66 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 90,7%. Anh trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử World Cup (kể từ năm 1966) thực hiện trên 50 đường chuyền trong một trận đấu khi mới 18 tuổi 254 ngày. Khả năng thoát pressing và luân chuyển bóng của anh đã lọt vào tầm ngắm của Manchester City, với một thương vụ tiềm năng lên tới 100 triệu euro đang được xúc tiến.

Orlando Gill: Bức tường thép của Paraguay

Paraguay tiến sâu tại giải đấu năm nay nhờ lối chơi thực dụng và kỷ luật, nhưng yếu tố then chốt nhất chính là sự xuất sắc của Orlando Gill. Trước giải đấu, Gill gần như vô danh với vỏn vẹn một lần ra sân ở các giải chính thức. Tuy nhiên, anh đã kết thúc chiến dịch World Cup với tư cách là thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất giải đấu.

Orlando Gill trong màu áo Paraguay. Ảnh: Getty.

Với 23 pha cứu thua tổng cộng, trong đó có 15 lần ngăn chặn các cú sút trong vòng cấm, Gill đã tái lập kỷ lục của những người gác đền lừng danh như Gregor Kobel. Khoảnh khắc chói sáng nhất của anh là trận đấu với đội tuyển Đức tại vòng 32 đội. Sau 120 phút giữ vững mành lưới, Gill đã cản phá thành công hai quả phạt đền của Kai Havertz và Nick Woltemade, trực tiếp tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu.

Keito Nakamura: Ngòi nổ mới của bóng đá Nhật Bản

Trong bối cảnh Kaoru Mitoma vắng mặt, Keito Nakamura đã tận dụng hoàn hảo cơ hội để khẳng định giá trị. Tiền đạo đang thi đấu tại Ligue 2 (Pháp) đã khiến các hậu vệ tại World Cup phải khốn đốn bởi tốc độ và lối chơi trực diện. Bàn thắng đẳng cấp vào lưới Hà Lan trong trận hòa 2-2 là minh chứng rõ nét nhất cho kỹ năng dứt điểm của cầu thủ này.

Tại vòng bảng, Nakamura sở hữu những thông số tấn công ấn tượng với 5 lần rê bóng thành công sau 7 lần nỗ lực, cùng 9 lần tham gia trực tiếp vào các tình huống dứt điểm. Với màn trình diễn này, việc anh rời Ligue 2 để chuyển đến một giải đấu lớn hơn tại châu Âu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Haissem Hassan: Siêu dự bị của Ai Cập

Dù chỉ thi đấu vỏn vẹn 126 phút, Haissem Hassan vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét. Cầu thủ của Ai Cập được ví như một "mũi khoan" bên hành lang cánh phải nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Thống kê cho thấy Hassan thực hiện trung bình 6,4 lần rê bóng mỗi 90 phút – một con số cực kỳ ấn tượng đối với một cầu thủ chạy cánh.

Màn trình diễn trước Argentina đã giúp Hassan lọt vào tầm ngắm của Celtic. Đội bóng Scotland đang nỗ lực đàm phán với Real Oviedo để có được chữ ký của anh ngay trong kỳ chuyển nhượng này. Hassan là minh chứng cho việc không cần quá nhiều thời gian để một tài năng thực thụ có thể gây chú ý tại sân chơi World Cup.

Marvin Senaya: Sự kiên cường của Ghana

Hàng phòng ngự của Ghana đã có một giải đấu đáng khen ngợi, và Marvin Senaya là nhân tố nổi bật nhất ở vị trí hậu vệ phải. Khả năng tranh chấp tay đôi và sự bền bỉ của anh đã giúp Ghana đứng vững trước nhiều đối thủ mạnh. Đáng tiếc, một chấn thương gân kheo nghiêm trọng trong trận gặp Colombia đã khiến hành trình của anh khép lại sớm.

Dù phải nghỉ thi đấu 8 tuần và lỡ cơ hội chuyển nhượng ngay lập tức, nhưng những gì Senaya thể hiện đã đủ để các tuyển trạch viên ghi chú vào danh sách ưu tiên. World Cup 2026 không chỉ vinh danh những nhà vô địch, mà còn là nơi những nỗ lực thầm lặng như của Senaya được đền đáp xứng đáng bằng sự công nhận từ giới chuyên môn toàn cầu.