Những smartphone giá 2 đến 3 triệu đồng đáng mua nhất với màn hình 120Hz và pin 5.000mAh Phân khúc smartphone giá 2-3 triệu đồng tháng 8 ghi nhận sự bứt phá kỹ thuật với màn hình 120Hz, pin 5.000mAh, RAM 8GB và sạc nhanh tới 45W vượt trội.

Phân khúc smartphone giá từ 2 đến 3 triệu đồng hiện không còn bị giới hạn bởi cấu hình khiêm tốn. Người dùng giờ đây dễ dàng tiếp cận các thiết bị sở hữu màn hình tần số quét 90-120 Hz, dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh, bộ nhớ trong 128GB và dung lượng RAM tới 8GB, đáp ứng tốt từ nhu cầu giải trí cơ bản đến đa nhiệm hàng ngày.

Tecno Spark 30: Cấu hình phần cứng vượt trội với màn hình Full HD+ và RAM 8GB

Ở mức giá tham khảo khoảng 3,1-3,5 triệu đồng, Tecno Spark 30 phiên bản 8GB/128GB là một trong những đại diện nổi bật nhất về mặt thông số kỹ thuật. Sản phẩm hướng tới nhóm người dùng ưu tiên hiệu năng trên giá thành.

Máy sở hữu màn hình 6,78 inch độ phân giải Full HD+ kết hợp tần số quét 90 Hz, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá. Sức mạnh bên trong đến từ chip MediaTek Helio G91, đáp ứng mượt mà tác vụ lướt mạng xã hội, xem video và chơi các tựa game nhẹ. Đặc biệt, camera chính 64MP cùng dung lượng RAM 8GB đem lại khả năng đa nhiệm ấn tượng, hạn chế tối đa tình trạng giật lag.

Nubia V70 Design: Trải nghiệm vuốt chạm mượt mà cùng màn hình 120 Hz

Với mức giá khoảng 3,3 triệu đồng, Nubia V70 Design cạnh tranh trực tiếp nhờ việc tối ưu hóa trải nghiệm hiển thị và phong cách thiết kế ấn tượng.

Thiết bị được trang bị màn hình IPS LCD 6,7 inch với tần số quét lên tới 120 Hz, giúp chuyển động hình ảnh và thao tác cuộn trang cực kỳ mượt mà. Bên cạnh bộ nhớ 128GB và pin 5.000 mAh tích hợp sạc nhanh 22,5W, điểm cộng lớn của dòng máy này là mặt lưng hoàn thiện dạng giả da độc đáo. Tuy nhiên, việc sử dụng vi xử lý Unisoc T606 và màn hình dừng lại ở độ phân giải HD+ khiến máy phù hợp hơn với người dùng ưa thích thiết kế thời trang và sự mượt mà thị giác.

Redmi 14C: Cân bằng giữa không gian hiển thị rộng rãi và dung lượng pin lớn

Xiaomi tiếp tục khẳng định vị thế ở phân khúc phổ thông với dòng Redmi 14C phiên bản 4GB/128GB, hiện có giá bán khoảng 2,8 triệu đồng tại nhiều đại lý.

Mẫu smartphone này gây chú ý nhờ màn hình kích thước lớn 6,88 inch tần số quét 120 Hz, đi kèm viên pin dung lượng 5.160 mAh. Đây là sự lựa chọn phù hợp cho người dùng thường xuyên xem phim, đọc báo hoặc di chuyển liên tục. Điểm đánh đổi là máy chỉ trang bị RAM 4GB và độ phân giải HD+, đòi hỏi người dùng quản lý ứng dụng chạy ngầm hợp lý để duy trì độ mượt lâu dài.

HONOR X5b Plus: Giải pháp tối ưu chi phí cho các nhu cầu sử dụng cơ bản

Nhắm vào phân khúc giá siêu rẻ quanh mức 2,4 triệu đồng, HONOR X5b Plus (4GB/128GB) đáp ứng tốt các nhiệm vụ liên lạc và giải trí hàng ngày mà không làm tổn hại ngân sách.

Sản phẩm cung cấp màn hình 90 Hz mượt mà, bộ nhớ trong 128GB thoải mái lưu trữ cùng dung lượng pin lớn. Máy xử lý mượt các tác vụ quen thuộc như gọi điện, nhắn tin, xem YouTube, Facebook hay TikTok. Do cấu hình ở mức tiêu chuẩn, thiết bị không phù hợp cho việc chơi game nặng hay thao tác đa nhiệm phức tạp.

Samsung Galaxy A05: Lựa chọn đáng tin cậy từ thương hiệu lớn

Ở tầm giá 2,6-3 triệu đồng, Samsung Galaxy A05 4GB/128GB thu hút đối tượng khách hàng ưu tiên độ bền bỉ, thương hiệu quen thuộc và hệ thống bảo hành rộng khắp.

Galaxy A05 trang bị vi xử lý MediaTek Helio G85, màn hình 6,7 inch và pin 5.000 mAh. Dù không sở hữu màn hình tần số quét cao (chỉ dừng ở 60 Hz), sản phẩm vẫn là lựa chọn an toàn dành cho phụ huynh, người lớn tuổi nhờ giao diện thân thiện và dịch vụ hậu mãi tốt.

OPPO A5i: Đột phá với công nghệ sạc nhanh 45W vượt trội

OPPO A5i phiên bản 4GB/64GB có giá khoảng 3 triệu đồng, mang đến điểm nhấn công nghệ riêng biệt trong phân khúc bình dân.

Thiết bị ghi điểm mạnh nhờ công nghệ sạc nhanh công suất 45W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp pin 5.100 mAh. Máy còn sở hữu vi xử lý Snapdragon 6s Gen 1, màn hình 6,67 inch 90 Hz với độ sáng tối đa 1.000 nit. Hạn chế lớn nhất của mẫu máy này là bộ nhớ trong 64GB, có thể gây thiếu hụt dung lượng sau thời gian dài sử dụng.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật các smartphone giá 2-3 triệu đồng

Tên sản phẩm Màn hình Vi xử lý RAM / ROM Dung lượng Pin / Sạc Tecno Spark 30 6.78" FHD+ 90Hz Helio G91 8GB / 128GB 5.000 mAh Nubia V70 Design 6.7" HD+ 120Hz Unisoc T606 8GB / 128GB 5.000 mAh / 22.5W Redmi 14C 6.88" HD+ 120Hz Đang cập nhật 4GB / 128GB 5.160 mAh HONOR X5b Plus 6.5" 90Hz Cấp thấp 4GB / 128GB Pin dung lượng lớn Galaxy A05 6.7" HD+ 60Hz Helio G85 4GB / 128GB 5.000 mAh OPPO A5i 6.67" HD+ 90Hz Snapdragon 6s Gen 1 4GB / 64GB 5.100 mAh / 45W

Tối ưu hóa lựa chọn theo nhu cầu thực tế

Sự cạnh tranh gay gắt giúp phân khúc smartphone giá 2-3 triệu đồng ngày càng có nhiều lựa chọn chất lượng. Để sử dụng lâu dài, người dùng nên ưu tiên các thiết bị có bộ nhớ trong tối thiểu 128GB, dung lượng pin từ 5.000 mAh trở lên và màn hình tần số quét 90Hz hoặc 120Hz để có được trải nghiệm tốt nhất.