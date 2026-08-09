Những thương vụ chuyển nhượng bom tấn đình đám nhất lịch sử giải Super Lig Thổ Nhĩ Kỳ Từ Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder cho đến Mohamed Salah, Super Lig luôn là điểm đến hấp dẫn của hàng loạt ngôi sao làng túc cầu thế giới.

Giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (Super Lig) từ lâu đã khẳng định vị thế là bến đỗ lý tưởng cho các ngôi sao hàng đầu thế giới khi họ bước vào chặng cuối sự nghiệp. Sự xuất hiện của Mohamed Salah tại Trabzonspor tiếp tục nối dài truyền thống chiêu mộ các thương vụ đình đám của bóng đá đất nước này.

Salah đã cập bến Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Getty.

Những biểu tượng đặt nền móng tại Super Lig

Gheorghe Hagi gia nhập Galatasaray năm 1996 với giá 3,75 triệu Euro từ Barcelona. Trong 4 năm thi đấu, huyền thoại người Romania vươn tầm thành ngoại binh vĩ đại nhất lịch sử giải đấu với 4 chức vô địch quốc gia liên tiếp, 2 Cúp Quốc gia và đỉnh cao là chiếc cúp vô địch UEFA Cup năm 2000 sau khi đánh bại Arsenal.

Bên cạnh đó, Galatasaray cũng từng chiêu mộ Wesley Sneijder từ Inter Milan vào tháng 1/2013 với giá 7,5 triệu Euro. Nhạc trưởng người Hà Lan nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao, mang về 2 chức vô địch Super Lig và 3 Cúp Quốc gia. Chân sút Didier Drogba khi cập bến từ Thân Hoa Thượng Hải theo dạng tự do cũng lập tức trở thành thủ lĩnh hàng công, góp công lớn vào cú đúp danh hiệu của đội bóng này.

Sức hút từ các siêu sao thế giới

Hậu vệ trái huyền thoại Roberto Carlos chuyển tới Fenerbahce ở tuổi 33 từ Real Madrid theo dạng tự do. Dù ở giai đoạn cuối sự nghiệp, danh thủ người Brazil vẫn thi đấu bền bỉ với 104 lần ra sân trong 3 năm và giành Cúp Quốc gia năm 2007.

Carlos trong màu áo Fenerbahce. Ảnh: AA.

Ngoài ra, Fenerbahce còn sở hữu những tên tuổi danh tiếng khác như Robin van Persie (chuyển tới từ Man United năm 2015 với giá 5 triệu Euro, ghi 36 bàn sau 87 trận) hay Mesut Ozil đến từ Arsenal theo dạng tự do. Trong khi đó, Besiktas từng sở hữu tiền vệ hào hoa Guti từ Real Madrid ở mùa giải 2010/11.

Kỷ lục chuyển nhượng và kỳ vọng mới

Mới đây, Galatasaray đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ khi mua đứt tiền đạo Victor Osimhen từ Napoli với mức phí 75 triệu Euro. Chân sút người Nigeria duy trì phong độ ấn tượng với 59 bàn thắng, giúp đội nhà giành 2 chức vô địch Super Lig, 1 Cúp Quốc gia và tiến vào vòng 16 đội Champions League.

Đáng chú ý nhất hiện tại là Mohamed Salah. Sau khi chấm dứt hợp đồng sớm với Liverpool, thủ quân tuyển Ai Cập gia nhập Trabzonspor theo dạng tự do, hứa hẹn mang đến sức hút kỷ lục cho giải đấu trong thời gian tới.