Đời sống Những việc làm từ trái tim của phụ nữ Nam Thành Giữa nhịp sống đang từng ngày đổi mới, những hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Nam Thành không chỉ dừng lại ở các phong trào thi đua hay chương trình an sinh xã hội, mà đã trở thành những việc làm thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Ngày nhận chìa khóa căn nhà mới, chị Nguyễn Thị Nguyệt (thứ 3 từ phải sang), hội viên phụ nữ thôn 9, xã Nam Thành vô cùng xúc động

Trao mái ấm - gieo niềm tin cho phụ nữ khó khăn

Năm 2026, Hội LHPN xã Nam Thành đã vận động xây dựng, bàn giao 2 căn nhà tình thương với tổng kinh phí 290 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp các gia đình ổn định nơi ở mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Tháng 4/2026, chị Nguyễn Thị Nguyệt, hội viên phụ nữ thôn 9, xã Nam Thành chính thức được nhận căn nhà mới. Là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ bằng nghề gia công hạt điều theo thời vụ, nhiều năm chị sống trong căn nhà xuống cấp, luôn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão.

“ Ngôi nhà là món quà lớn nhất mà mẹ con tôi từng nhận được, là động lực để tôi yên tâm lao động, nuôi các con học hành.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn 9, xã Nam Thành

Niềm vui tiếp tục được nối dài vào tháng 7/2026 khi chị Huỳnh Thị Thúy Phương, hội viên phụ nữ thôn 6, được bàn giao căn nhà mới. Mắc bệnh hiểm nghèo, nhiều năm chị cùng con gái phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. Mái ấm mới giúp hai mẹ con có nơi ở ổn định và trở thành nguồn động viên để chị tiếp tục điều trị bệnh, chăm lo cho con và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai.

Mái ấm mới không chỉ giúp hai mẹ con chị Huỳnh Thị Thúy Phương (ngoài cùng bên phải) có nơi ở ổn định, mà còn trở thành nguồn động viên để chị tiếp tục điều trị bệnh, nuôi dạy con

Lan tỏa giá trị nhân văn từ những mô hình thiết thực

Thực hiện Kế hoạch số 04 của Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng về phong trào “Bình dân học vụ số” và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội đã xây dựng mô hình “Chi hội Phụ nữ số” tại thôn Mê Pu, sau đó nhân rộng ra thôn 5.

Điểm nổi bật của mô hình là hướng đến thay đổi thói quen và nâng cao kỹ năng số cho hội viên, người dân. Từ việc sử dụng ứng dụng VNeID, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR đến tiếp cận các tiện ích số trong đời sống hằng ngày, hội viên vừa là người học, vừa trở thành những “hạt nhân số” hỗ trợ cộng đồng. Qua đó, chuyển đổi số từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm gần gũi, thiết thực.

Hội LHPN xã Nam Thành ra mắt mô hình ngôi nhà xanh - biến rác thải thành nguồn quỹ an sinh

Không chỉ vậy, hội còn tích cực hưởng ứng các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở. Một trong những dấu ấn nổi bật của hội là chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”, được triển khai từ năm 2023. Cùng với hỗ trợ vật chất, chương trình đã kết nối những tấm lòng nhân ái, trở thành điểm tựa tinh thần để trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Đến nay, chương trình đã vận động, kết nối nhận đỡ đầu cho 17 trẻ em trên địa bàn xã.

Mỗi em là một hoàn cảnh khác nhau: có em mồ côi cha mẹ vì bệnh tật, có em lớn lên trong vòng tay ông bà tuổi đã cao, có em thiếu vắng tình thương gia đình từ khi còn nhỏ. Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chung tay của cộng đồng, nhất là của Hội LHPN xã, các em vẫn nỗ lực học tập với mong muốn thay đổi tương lai.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" trao học bổng cho em Trần Thanh Vân

Điển hình như em Trần Thanh Vân, học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Tự Trọng, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi dù sống cùng ông bà ngoại đã ngoài tuổi lao động. Trong khi đó, em Nguyễn Thanh Duy mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện sống với ông bà nội nhưng luôn được thầy cô đánh giá là học sinh chăm ngoan, lễ phép và giàu nghị lực.

Đối với em Nguyễn Thanh Duy, mỗi phần quà được trao không chỉ giúp em có thêm điều kiện học tập, mà còn là lời động viên, tiếp thêm niềm tin trên chặng đường nuôi dưỡng ước mơ

Theo bà Lê Thị Thu Sang - Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thành, điều ý nghĩa nhất mà chương trình hướng tới là chăm lo đời sống vật chất, giúp trẻ em mồ côi có thêm điểm tựa tinh thần để vượt qua nghịch cảnh. Đồng thời, chương trình cũng góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, khơi dậy trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em.