Nice thắng đậm Nimes trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ Nice đánh bại Nimes 4-0 trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, với Jansson và Diallo cùng ghi bàn; Nice khép lại trận đấu bằng chiến thắng đậm, còn Nimes phải nhận thất bại.

Nice 4 - 0 Nimes Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nice tiếp đón Nimes.

4' I. Jansson giúp Nice mở tỷ số Phút 4', I. Jansson lập công giúp Nice vượt lên dẫn 1-0. Đội bóng nước Pháp có khởi đầu thuận lợi trong trận đấu.

18' Z. Diallo giúp Nice nhân đôi cách biệt Phút 18, Z. Diallo lập công, giúp Nice nhân đôi cách biệt trước Nimes. Nice đang dẫn 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' Nice nới rộng cách biệt lên 3-0 Phút 53, Nice ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Nimes. Đội chủ nhà đang tạo ra thế trận áp đảo với lợi thế an toàn.

55' Nimes nhận thẻ vàng ở phút 55 Phút 55', Nimes nhận thẻ vàng. Với tỷ số 3-0 nghiêng về Nice, chiếc thẻ này càng khiến Nimes gặp thêm bất lợi trong phần còn lại của trận đấu.

62' Nice nới rộng cách biệt lên 4-0 Phút 62', Nice tiếp tục ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 4-0 trước Nimes. Nice đang tạo ra thế trận áp đảo và bỏ xa đối thủ.

KT Kết thúc: Nice 4-0 Nimes Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 00:52 19/07/2026

Thông tin trận đấu

Nice sẽ đối đầu Nimes lúc 23h ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là trận đấu mà tương quan từ lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Nice.

Nice nắm lợi thế trong đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Nice thắng 4 trận, hòa 0 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Nimes. Chuỗi kết quả này cho thấy Nice thường giành được kết quả tích cực khi gặp đối thủ này.

Tuy nhiên, những con số đối đầu chỉ phản ánh xu hướng trong quá khứ. Trận giao hữu sắp tới vẫn có thể được quyết định bởi cách hai đội tiếp cận trận đấu, khả năng duy trì cường độ và sự hiệu quả trong các thời điểm quan trọng.

Trận đấu chờ đợi cách tiếp cận của hai đội

Với lợi thế rõ rệt về thành tích đối đầu, Nice có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin. Đội bóng này cần biến ưu thế đó thành khả năng kiểm soát thế trận và tạo sức ép đều đặn, thay vì chỉ dựa vào lịch sử gặp nhau.

Ở chiều ngược lại, Nimes sẽ cần một cách tiếp cận chặt chẽ và kỷ luật hơn nếu muốn thu hẹp khoảng cách trong đối đầu. Việc hạn chế những khoảng trống và duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu sẽ có ý nghĩa quan trọng với đại diện này.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Nice là đội được đánh giá cao hơn dựa trên kết quả 5 lần gặp gần nhất, với 4 chiến thắng và 1 thất bại. Dù vậy, do dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hay chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định chính xác diễn biến và kết quả của trận đấu.

Điểm đáng chú ý nhất vẫn là khả năng Nice tiếp tục duy trì ưu thế đối đầu, trong khi Nimes phải tìm cách phá vỡ xu hướng bất lợi này. Cách hai đội tổ chức thế trận và xử lý các thời điểm then chốt sẽ là yếu tố định hình cuộc so tài tại Giao hữu CLB (Friendlies Clubs).

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 4 thắng 0 hòa Nimes · 1 thắng Nice 2 - 1 Nimes NIC Nimes 1 - 3 Nice NIC Nimes 0 - 2 Nice NIC Nice 1 - 3 Nimes NIM Nimes 1 - 2 Nice NIC

Nice 5 trận gần nhất T H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Nimes 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới