Nông nghiệp - Nông thôn Niềm vui khi được cấp mã số xuất khẩu sầu riêng Một hợp tác xã (HTX) đang bước vào những ngày cao điểm, chuẩn bị cho những trái sầu riêng lên đường xuất ngoại. Làm sao để trái cây của nông dân đến được chân trời xa luôn đòi hỏi sự cố gắng từ người nông dân sản xuất tới người quản lý.

Ông Phạm Ngọc Khôi (phải) trao đổi với ông Đặng Quang Tiềm

“HTX chúng tôi thành lập 10 năm, vậy mà đến hôm nay mới có cơ hội tham gia thị trường xuất khẩu sầu riêng”, ông Phạm Ngọc Khôi - Giám đốc HTX Sản xuất - dịch vụ nông nghiệp Lộc Nga, phường B’Lao thông tin.

Ông Phạm Ngọc Khôi cho biết, HTX thành lập từ năm 2016, hiện tại có trên 50 hộ thành viên và diện tích trên 100 ha sầu riêng, hầu hết đã cho thu hoạch. “Sầu riêng của các hộ tập trung khu vực B’Lao, đều là sầu riêng monthon, giống sầu riêng phù hợp để xuất khẩu. Ngay từ những ngày đầu tiên thành lập, chúng tôi đã mong mỏi đưa trái sầu riêng xuất khẩu. Nhưng thực sự, 10 năm sau, sầu riêng của chúng tôi mới có cơ hội xuất ngoại”, ông Phạm Ngọc Khôi chia sẻ.

Theo ông Khôi, trái sầu riêng của HTX muốn tham gia xuất khẩu chính ngạch cần có mã vùng trồng cấp cho các thành viên. Nhưng đã 4 năm nay, HTX chưa thể hoàn thành được thủ tục cấp mã số vùng trồng. “Thủ tục cấp mã số vùng trồng với HTX là rất khó khăn. Chúng tôi không đủ kiến thức, cũng không đủ tài chính để thực hiện việc cấp mã. Vì vậy, nhiều năm nay, sản lượng sầu riêng của HTX chủ yếu là bán cho thương lái xung quanh nên giá rất bấp bênh”, ông Khôi băn khoăn.

Anh Hoàng Trọng Chân đang chuẩn bị cho vụ thu hoạch sắp tới

Từ năm 2025, HTX Sản xuất - dịch vụ nông nghiệp Lộc Nga được Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, UBND phường B’Lao thực hiện quy trình đăng ký mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu. Ông Khôi cho biết thêm, theo tin từ cơ quan chức năng, trong tháng 8 này mã vùng trồng của HTX sẽ chính thức được phát hành, với diện tích 20 ha và 13 hộ tham gia.

Anh Hoàng Trọng Chân - thành viên HTX Lộc Nga đang chăm sóc vườn sầu riêng tại tổ dân phố Thanh Xá, phường B’Lao cho biết, gia đình đang rất vui mừng vì thông tin chuẩn bị có mã số vùng trồng. “Có mã số vùng trồng, hi vọng giá sầu riêng sẽ ổn định hơn. Chúng tôi cũng đang hết sức phối hợp để bảo đảm chất lượng trái sầu riêng Lộc Nga”, anh Chân cho hay.

“Có mã số vùng trồng thì việc đầu tiên chúng tôi phải quán triệt với xã viên, quan trọng nhất là bảo đảm chất lượng trái sầu riêng, để sản phẩm không có dư lượng thuốc cấm, chất cấm. Quy trình sản xuất đã được tập huấn thường xuyên, diện tích trồng đã có chứng nhận VietGAP, xã viên phải bảo đảm nghiêm quy trình, tránh ảnh hưởng tới thương hiệu”, ông Phạm Ngọc Khôi thông tin.

Các thành viên HTX trao đổi về kỹ thuật canh tác an toàn

Ông Khôi cho biết thêm, vụ sầu riêng 2026, HTX đang tích cực phối hợp với Công ty Phú Quý Gia Bảo Lộc để thu mua sầu riêng xuất khẩu cho xã viên. Đây là doanh nghiệp đóng chân ngay trên địa bàn, sẵn sàng phối hợp với HTX và nông dân để đưa sầu riêng xuất khẩu.

Và ngay từ khi những trái sầu riêng có cơ hội xuất khẩu, HTX đã xác định không cho “mượn” mã vùng trồng. Ông Khôi thông tin, mã được cấp rất khó khăn và nếu bị thu hồi, còn khó hơn để được cấp lại. Vì vậy, HTX thống nhất sẽ không cho doanh nghiệp hay nhà vườn khác mượn mã, tránh tình trạng không kiểm soát được chất lượng trái sầu riêng.