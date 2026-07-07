Nikon DL: Sự trở lại của huyền thoại lỗi hẹn trong phân khúc máy ảnh compact cao cấp Dòng máy ảnh Nikon DL với cảm biến 1 inch và ống kính khẩu độ lớn đang đứng trước cơ hội hồi sinh, hứa hẹn thay đổi cục diện phân khúc máy ảnh du lịch cao cấp.

Sau nhiều năm vắng bóng kể từ khi dự án bị hủy bỏ đầy tiếc nuối vào năm 2017, dòng máy ảnh compact cao cấp Nikon DL đang đứng trước khả năng hồi sinh mạnh mẽ. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, Nikon đang cân nhắc đưa dòng máy ảnh sử dụng cảm biến 1 inch này trở lại thị trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhóm khách hàng đam mê nhiếp ảnh chất lượng cao trong một thân máy nhỏ gọn.

Dòng Nikon DL từng bị hủy bỏ ngay trước khi chính thức lên kệ vào năm 2017.

Sự hồi sinh sau gần một thập kỷ lỗi hẹn

Dòng Nikon DL vốn được công bố lần đầu vào năm 2016 nhưng đã bị khai tử vào tháng 2/2017, ngay trước khi những lô hàng đầu tiên được xuất xưởng. Nguyên nhân thời điểm đó được cho là do các vấn đề trong việc phát triển chip xử lý hình ảnh và sự sụt giảm của thị trường máy ảnh compact. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ NikonRumors, hãng máy ảnh Nhật Bản đang lên kế hoạch tái khởi động dự án này với những nâng cấp hiện đại hơn.

Đáng chú ý, dự án mới này không chỉ là sự tiếp nối đơn thuần mà còn được phát triển song song với một mẫu máy ảnh compact full-frame hoàn toàn mới. Điều này cho thấy Nikon đang muốn củng cố vị thế trong phân khúc máy ảnh cao cấp dành cho người dùng chuyên nghiệp và bán chuyên.

Cấu hình kỹ thuật: Cảm biến 24MP và tùy chọn ống kính khẩu độ lớn

Trái tim của Nikon DL thế hệ mới dự kiến sẽ là cảm biến 24 megapixel định dạng 1 inch. Đây là một bước nâng cấp đáng kể so với các thông số trước đây, giúp cải thiện khả năng thu sáng và độ chi tiết của hình ảnh. Nikon được cho là đang cân nhắc giữa hai phương án phát triển ống kính:

Phương án 1: Một mẫu máy duy nhất trang bị ống kính tiêu cự tương đương 24 – 70 mm trên khổ Full-frame.

Một mẫu máy duy nhất trang bị ống kính tiêu cự tương đương 24 – 70 mm trên khổ Full-frame. Phương án 2: Duy trì hai biến thể như kế hoạch ban đầu với ống kính 18 – 50 mm f/1.8–2.8 và 24 – 85 mm f/1.8–2.8.

Đáng tiếc cho những người yêu thích chụp ảnh động vật hay thể thao, phiên bản siêu zoom 24 – 500 mm từng được công bố vào năm 2016 được cho là sẽ không nằm trong kế hoạch hồi sinh lần này.

Phiên bản siêu zoom 24 – 500 mm được cho là sẽ không xuất hiện trong lần trở lại này.

Vị thế cạnh tranh và trải nghiệm người dùng

Với cấu hình này, Nikon DL sẽ trực tiếp đối đầu với các đối thủ nặng ký như Canon Powershot G7 X Mark III hay dòng Sony RX100. Điểm khác biệt của Nikon nằm ở việc định vị sản phẩm là dòng compact "premium" với thân máy có độ hoàn thiện cực cao, hệ thống kính lọc có thể cấu hình theo ý muốn người dùng và hỗ trợ kính ngắm điện tử (EVF) thông qua chân cắm hot-shoe.

Thông số Nikon DL (Tin đồn) Canon Powershot G7 X Mark III Cảm biến 1 inch (24MP) 1 inch (20.1MP) Khẩu độ tối đa f/1.8 – 2.8 f/1.8 – 2.8 Phụ kiện EVF tùy chọn (Hot-shoe) Không có EVF

Mặc dù mức giá và ngày ra mắt chính xác vẫn chưa được tiết lộ, nhưng sự xuất hiện của Nikon DL được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho thị trường máy ảnh compact, vốn đang dần lấy lại sức hút nhờ xu hướng người dùng muốn tìm kiếm thiết bị chuyên dụng thay thế cho điện thoại thông minh trong các chuyến du lịch.