Ninh Bình quy hoạch khu đô thị sinh thái 270ha giáp Vành đai 5 Vùng Thủ đô Dự án Khu đô thị sinh thái Phù Vân có quy mô 270,32ha, tổng mức đầu tư 16.500 tỷ đồng, định hướng phát triển không gian xanh kết hợp bảo tồn làng nghề truyền thống tại Tỉnh Ninh Bình.

UBND Tỉnh Ninh Bình vừa chính thức phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu đô thị sinh thái Phù Vân. Đây là dự án trọng điểm nằm trong chiến lược phát triển hạ tầng đô thị của tỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quy mô và định hướng phát triển bền vững

Theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND, Khu đô thị sinh thái Phù Vân được triển khai trên diện tích khoảng 270,32ha, thuộc địa giới hành chính Phường Phù Vân và Phường Kim Bảng, Tỉnh Ninh Bình. Dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu nhà ở và sinh hoạt cho khoảng 31.000 cư dân.

Điểm khác biệt của dự án này nằm ở mô hình phát triển đô thị sinh thái hiện đại nhưng không tách rời các giá trị văn hóa bản địa. Quy hoạch chú trọng việc bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề trồng hoa truyền thống Phù Vân. Việc kết hợp giữa không gian sống hiện đại và du lịch trải nghiệm làng nghề được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực kinh tế mới, nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực.

Vị trí chiến lược và kết nối hạ tầng

Khu đô thị sinh thái Phù Vân sở hữu vị trí đắc địa với khả năng kết nối vùng linh hoạt. Ranh giới dự án được xác định cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô và quỹ đất cây xanh quy hoạch.

Giáp đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô và quỹ đất cây xanh quy hoạch. Phía Tây: Tiếp giáp tuyến đường tránh Quốc lộ 1A.

Tiếp giáp tuyến đường tránh Quốc lộ 1A. Phía Nam và phía Đông: Giáp hệ thống đường đê, đường liên xã và các khu dân cư hiện hữu.

Dự án được quy hoạch nằm giáp Vành đai 5 Vùng Thủ đô. Ảnh minh họa

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16.500 tỷ đồng, dự án sẽ được bố trí đầy đủ các phân khu chức năng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội được thiết kế đồng bộ, bao gồm: khu nhà ở, trung tâm thương mại - dịch vụ, công trình công cộng, công viên cây xanh và mạng lưới giao thông nội khu hiện đại.

Tiến độ thực hiện và trách nhiệm quản lý

Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bình - Nghệ An được giao nhiệm vụ tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ. Trong quá trình này, đơn vị tư vấn phải thực hiện khảo sát kỹ lưỡng hiện trạng kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật để xây dựng phương án phát triển tối ưu nhất.

Sở Xây dựng Tỉnh Ninh Bình sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan như Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát chặt chẽ quá trình lập quy hoạch. Việc thẩm định hồ sơ sẽ đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển chung của địa phương.

Bối cảnh phát triển mới của Tỉnh Ninh Bình

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất với Nam Định, Hà Nam, Tỉnh Ninh Bình hiện có quy mô diện tích hơn 3.940km2 với dân số trên 4,4 triệu người. Địa phương đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương với định danh là "đô thị di sản thiên niên kỷ".

Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn như Khu đô thị sinh thái Phù Vân, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như Sun Group, Flamingo, Viglacera, Hòa Phát... đang cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường bất động sản và hạ tầng tại Ninh Bình trong giai đoạn 2025-2030.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chính thức trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.