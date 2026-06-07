Ninh Bình triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này được xác định lên tới hơn 900 tỷ đồng.

Thủ đoạn điều hành đường dây cá độ xuyên tỉnh

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1992) và Phạm Xuân Thủy (sinh năm 1989), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master mang tên "JQK52". Từ tài khoản này, Hào và Thủy chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng khác tại tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Ninh Bình và nhiều địa phương trên cả nước để tổ chức đánh bạc.

Giao dịch tăng đột biến trong dịp World Cup 2026

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này là hơn 900 tỷ đồng. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ kể từ khi giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 khởi tranh.

Chỉ tính riêng từ ngày 12/6/2026 đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc thông qua đường dây này là khoảng 350 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và một số tang vật thu giữ.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng mở rộng điều tra vụ án. Các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hiện hành.