Ninh Bình xây cầu vượt sông Châu Giang hơn 376 tỷ đồng: Hạn chế giao thông thủy hơn một năm Sở Xây dựng Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông thủy trên sông Châu Giang từ tháng 7/2026 để phục vụ thi công cầu vượt và đường dẫn thuộc trục dọc phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Sở Xây dựng Ninh Bình vừa ban hành thông báo về việc tổ chức hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Châu Giang. Động thái này nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quá trình thi công dự án cầu vượt sông Châu Giang và đường dẫn kết nối, một công trình hạ tầng trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 376 tỷ đồng.

Chi tiết kế hoạch hạn chế giao thông đường thủy

Theo phương án được công bố, thời gian hạn chế giao thông bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7/2026 và dự kiến kéo dài đến 0 giờ ngày 15/8/2027. Khu vực điều tiết nằm trong phạm vi từ Km7+900 đến Km8+900 trên tuyến sông Châu Giang. Trong đó, vị trí trực tiếp triển khai thi công cầu vượt đặt tại Km8+400.

Trong suốt thời gian này, cơ quan chức năng sẽ thực hiện điều chỉnh và hạn chế các chuẩn tắc luồng đã công bố đối với toàn bộ phương tiện thủy nội địa lưu thông qua khu vực. Đây là giải pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm giải phóng không gian thi công dưới nước và trên cao, đồng thời ngăn ngừa các sự cố va chạm gây mất an toàn cho công trình và phương tiện.

Công trường dự án. Ảnh: Tạp chí Doanh nhân Việt Nam

Sở Xây dựng Ninh Bình yêu cầu các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện thủy khi di chuyển qua đoạn sông này phải tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường. Việc chấp hành hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và các quy định pháp luật hiện hành là yêu cầu tiên quyết để duy trì luồng lưu thông ổn định trong bối cảnh công trường đang hoạt động.

Quy mô và mục tiêu kết nối hạ tầng của dự án

Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Châu Giang và đường dẫn có tổng mức đầu tư chính xác là 376,857 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh. Công trình được triển khai với lộ trình thực hiện trong vòng 4 năm, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông khu vực.

Mục tiêu cốt lõi của dự án bao gồm:

Hoàn thiện trục dọc phía Đông: Từng bước khớp nối đồng bộ tuyến đường trục dọc phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Từng bước khớp nối đồng bộ tuyến đường trục dọc phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo quy hoạch đã được phê duyệt. Giảm tải giao thông: Chia sẻ áp lực lưu lượng cho các tuyến huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 1, Quốc lộ 38B và Quốc lộ 37B, đặc biệt là tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư cao.

Chia sẻ áp lực lưu lượng cho các tuyến huyết mạch hiện hữu như Quốc lộ 1, Quốc lộ 38B và Quốc lộ 37B, đặc biệt là tại các khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Thúc đẩy liên kết vùng: Tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực trong tỉnh Ninh Bình theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực lưu thông hàng hóa.

Đáng chú ý, việc xây dựng cầu vượt sông Châu Giang không chỉ là giải pháp giao thông đơn thuần mà còn góp phần hoàn thiện bộ mặt hạ tầng đô thị. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển đến các trung tâm hành chính địa phương và mở ra không gian phát triển mới cho các khu vực lân cận.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền tại từng giai đoạn thi công.