Nintendo có thể là hãng máy game cuối cùng duy trì băng đĩa vật lý sau quyết định của Sony Chuyên gia Matt Piscatella nhận định Nintendo sẽ là hãng cuối cùng duy trì game vật lý khi Sony và Microsoft dự kiến chuyển sang thiết bị thuần kỹ thuật số từ năm 2028.

Ngành công nghiệp trò chơi điện tử đang đứng trước một bước ngoặt lớn khi các ông lớn dần từ bỏ định dạng vật lý. Sau thông báo của Sony về việc ngừng sản xuất đĩa game PlayStation cho các trò chơi mới vào năm 2028, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Nintendo và Microsoft.

Theo Matt Piscatella, Giám đốc điều hành tại Circana và là chuyên gia phân tích kỳ cựu trong ngành, Nintendo có thể trở thành nhà sản xuất máy chơi game lớn cuối cùng còn duy trì sự hiện diện của các sản phẩm vật lý tại cửa hàng, ngay cả khi điều đó bao gồm cả các thẻ mã số (digital key cards).

Sự thoái trào tất yếu của đĩa game vật lý

Trong một cuộc phỏng vấn với VGC, Piscatella lưu ý rằng doanh số bán trò chơi vật lý mới đã liên tục sụt giảm hàng năm kể từ cuối thập kỷ 2000. Quyết định của Sony được xem là một hệ quả tất yếu của quá trình chuyển đổi số toàn cầu. Chuyên gia này nhận định: "Điều đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Tôi không nghĩ một thông báo như vậy lại xuất hiện vào hôm nay, nhưng năm 2026 rồi, mọi thứ đều có thể xảy đến".

Dự báo về thế hệ máy chơi game tiếp theo, bao gồm PlayStation 6 và dự án mang tên Project Helix, Piscatella cho rằng sự thay đổi này sẽ dẫn đến doanh số bán lẻ phần mềm thấp hơn. Điều này làm tăng khả năng cả PlayStation 6 và Project Helix sẽ là những thiết bị thuần kỹ thuật số (digital-only).

A collection of Nintendo Switch cartridges pictured

Chiến lược riêng biệt của Nintendo

Trong khi các đối thủ đang đẩy nhanh lộ trình số hóa, Nintendo được dự báo sẽ đi theo một con đường riêng. Piscatella nhận định: "Bản năng của tôi cho biết Nintendo sẽ làm những gì họ muốn. Tôi không thấy họ thay đổi bất kỳ kế hoạch nào dựa trên những gì Sony hay Microsoft nói hoặc làm. Thực sự, Nintendo sẽ vẫn là Nintendo, dù tốt hay xấu".

Hiện tại, Nintendo vẫn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các hệ thống bán lẻ. Việc duy trì các hộp trò chơi trên kệ không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là chiến lược thương mại. Ngay cả khi định dạng thay đổi, sự hiện diện vật lý vẫn mang lại giá trị nhận diện thương hiệu lớn cho hãng tại các cửa hàng truyền thống.

Sự chuyển dịch của thị trường bán lẻ game

Dù Nintendo có thể trụ lại lâu nhất, nhưng sự sụt giảm chi tiêu cho game vật lý là điều không thể tránh khỏi. Piscatella dự đoán rằng các hộp trò chơi trên kệ sẽ không biến mất hoàn toàn, nhưng nội dung bên trong sẽ thay đổi. Người dùng sẽ thấy nhiều thẻ mã số hơn, nhiều vật phẩm lưu niệm (merchandise) và các phiên bản đặc biệt đi kèm quà tặng độc quyền.

Việc kiên trì với định dạng vật lý giúp Nintendo giữ chân nhóm khách hàng yêu thích sưu tầm và duy trì mối quan hệ mật thiết với các đại lý bán lẻ toàn cầu, nơi thương hiệu này vốn đang chiếm ưu thế về không gian trưng bày trong những năm qua.