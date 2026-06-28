Nintendo Switch 2 gây kinh ngạc với Devil May Cry 5: Đạt 120 FPS và vượt mặt PS4 Devil May Cry 5 trên Nintendo Switch 2 đạt tới 120 FPS ở chế độ cầm tay, vượt xa PS4 nhờ tối ưu hóa phần cứng và VRR dù Capcom không hề công bố trước đó.

Capcom vừa chính thức phát hành phiên bản Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition cho hệ máy Nintendo Switch 2 vào ngày 23/06/2026. Mặc dù không được quảng cáo rầm rộ về mặt kỹ thuật, các phân tích thực tế cho thấy hệ máy cầm tay thế hệ mới của Nintendo đang sở hữu sức mạnh đồ họa vượt trội, thậm chí đánh bại cả PlayStation 4 về độ ổn định và tốc độ khung hình.

Cover art for Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition for Nintendo Switch 2

Sức mạnh phần cứng vượt tầm thế hệ cũ

Theo phân tích từ kênh kỹ thuật GVG, phiên bản Devil May Cry 5 trên Nintendo Switch 2 mang lại trải nghiệm mượt mà hơn hẳn so với hệ máy console thế hệ thứ 8 của Sony. Trong khi PS4 thường xuyên gặp tình trạng khung hình không ổn định, dao động trong khoảng 50-60 FPS và giảm sâu xuống mức 30-40 FPS trong các đoạn cắt cảnh (cutscenes), thì Nintendo Switch 2 lại duy trì mức 60 FPS ổn định trong hầu hết thời gian chơi.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khả năng tối ưu hóa nhịp độ khung hình (frame pacing). Trên Nintendo Switch 2, hiện tượng giật lag gần như bị loại bỏ hoàn toàn, mang lại cảm giác điều khiển nhân vật nhạy bén hơn, đặc biệt là trong các trận đấu trùm đòi hỏi phản xạ nhanh.

Tiêu chí so sánh Nintendo Switch 2 (Cầm tay) PlayStation 4 Tốc độ khung hình (FPS) 85 - 120 FPS (Mở khóa) 50 - 60 FPS (Không ổn định) Độ phân giải 1080p Native 1080p Công nghệ hỗ trợ VRR, 120 Hz Không hỗ trợ Hiệu suất cắt cảnh Khoảng 70 FPS 30 - 40 FPS

Tính năng 120 Hz bí mật không được quảng cáo

Một phát hiện gây bất ngờ cho cộng đồng game thủ là việc Capcom đã tích hợp tùy chọn đầu ra 120 Hz trong phần cài đặt hiển thị, dù hãng chưa từng đề cập đến tính năng này trong các thông cáo báo chí. Khi kích hoạt chế độ này ở điều kiện cầm tay (handheld), trò chơi có thể đạt tốc độ từ 85 đến 90 FPS trong các pha giao tranh phức tạp.

Ở những khu vực ít chi tiết hơn, tốc độ khung hình thậm chí có thể vượt ngưỡng 100 FPS và chạm mốc 120 FPS. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ tần số quét biến thiên (VRR), các hiện tượng xé hình bị triệt tiêu, giúp hình ảnh chuyển động cực kỳ mượt mà dù ở tốc độ khung hình cao.

Chất lượng hình ảnh và những hạn chế

Về mặt thị giác, phiên bản trên Nintendo Switch 2 gần như tương đồng với bản PS4, nhưng một số kết cấu bề mặt (textures) và chi tiết môi trường được hiển thị sắc nét hơn do độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên, vẫn có một rào cản kỹ thuật nhất định ở chế độ xuất màn hình (docked mode).

Cụ thể, khi kết nối với dock để chơi trên TV, Devil May Cry 5 bị giới hạn ở mức 60 FPS cố định và không hỗ trợ công nghệ VRR. Đây có thể là lý do khiến Capcom quyết định không quảng bá rộng rãi khả năng đạt 120 FPS, nhằm tránh gây hiểu lầm cho người dùng khi trải nghiệm ở các chế độ khác nhau.

Nhìn chung, sự xuất hiện của Devil May Cry 5 trên Nintendo Switch 2 là minh chứng rõ nét cho khả năng tối ưu hóa phần cứng mạnh mẽ của thiết bị này. Với việc bao gồm đầy đủ các nội dung bổ sung từ bản Special Edition (bao gồm cả nhân vật Vergil), đây hiện được xem là phiên bản cầm tay hoàn thiện nhất của dòng game hành động chặt chém đình đám này.