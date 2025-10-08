Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Nissan Teana vừa được hé lộ qua hình ảnh đăng ký trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc.

Mẫu sedan hạng D do liên doanh Dongfeng Nissan sản xuất hứa hẹn sẽ ra mắt chính thức vào cuối năm 2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý trong thiết kế.

Ở lần nâng cấp này, Teana được điều chỉnh thiết kế ngoại thất theo hướng hiện đại, tiệm cận với ngôn ngữ thiết kế mới của các mẫu sedan điện hóa từ Nissan. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED mảnh, sắc nét và phủ màu tối, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng và dải đèn định vị ban ngày tạo hình mới cùng các chi tiết trang trí tinh xảo.

Cản trước cũng được làm mới với các hốc hút gió lớn, mang lại diện mạo thể thao hơn, gợi nhớ đến phong cách của hai mẫu xe Nissan N6 và N7, đồng thời vẫn giữ được nét sang trọng đặc trưng của dòng sedan hạng D.

Thiết kế thân xe giữ nguyên những đường nét đặc trưng nhưng được làm mới bằng bộ mâm hợp kim hai tông màu ở một số phiên bản, tăng tính thẩm mỹ và điểm nhấn thị giác.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng ngang được làm tối màu và nối liền bằng dòng chữ “Nissan” phát sáng – một chi tiết thường thấy trên các mẫu xe điện hiện đại. Cản sau được tối giản hóa, trong khi ống xả lộ thiên được loại bỏ hoàn toàn, tạo nên một tổng thể gọn gàng và tinh tế hơn.

Dù chưa có hình ảnh nội thất chính thức, nhiều nguồn tin cho rằng Teana 2026 sẽ sở hữu bảng táp-lô thiết kế lại hoàn toàn, khả năng tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí nâng cấp để bắt kịp xu hướng công nghệ trong phân khúc sedan hạng D.

Về vận hành, Teana 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L cho công suất 240 mã lực, kết hợp hộp số tự động Xtronic CVT giả lập 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, Nissan có thể sẽ bổ sung thêm tùy chọn động cơ tiêu chuẩn mới với công suất 142 mã lực – thấp hơn phiên bản cũ sử dụng máy 2.0L hút khí tự nhiên (154 mã lực). Mức giảm này có thể nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới hoặc tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu.

Nissan Teana 2026 dự kiến được giới thiệu tại thị trường Trung Quốc vào cuối năm nay. Phiên bản hiện tại đang có giá bán từ 179.800 đến 239.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 629 – 839 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda Accord và Toyota Camry trong phân khúc sedan hạng D.