Nitecore BB Nano Wired: Máy thổi bụi điện tử siêu nhỏ gọn hoạt động qua USB-C Nitecore vừa ra mắt BB Nano Wired, mẫu máy thổi bụi không dùng pin với áp suất 3 kPa, mạnh gấp đôi bóng thổi tay truyền thống, chuyên dụng cho vệ sinh máy ảnh và laptop.

Nitecore, thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị chiếu sáng và phụ kiện quang học, vừa bổ sung vào hệ sinh thái vệ sinh thiết bị của mình mẫu máy thổi bụi điện tử BB Nano Wired. Đây là phiên bản rút gọn về kích thước nhưng lại tối ưu về hiệu suất nhờ cơ chế cấp nguồn trực tiếp qua cổng USB-C, giải quyết bài toán về trọng lượng và sự sụt giảm công suất thường thấy trên các dòng máy dùng pin tích hợp.

The Nitecore BB Nano Wired is a small electric air duster

Hiệu suất vận hành phụ thuộc vào điện áp đầu vào

Điểm khác biệt lớn nhất của BB Nano Wired so với các phiên bản tiền nhiệm là việc loại bỏ hoàn toàn pin nội bộ. Thay vào đó, thiết bị yêu cầu nguồn điện từ adapter hoặc sạc dự phòng thông qua cổng USB-C. Đáng chú ý, công suất thổi của máy không cố định mà biến thiên dựa trên giao thức USB Power Delivery (PD) mà nguồn cấp hỗ trợ.

Theo công bố từ nhà sản xuất, khi được kết nối với nguồn điện hỗ trợ mức 20V, BB Nano Wired có thể đạt tốc độ gió lên tới 31 mph (khoảng 50 km/h). Con số này sẽ giảm dần khi điện áp đầu vào thấp hơn, cụ thể như sau:

Điện áp đầu vào (V) Tốc độ gió (mph) Tốc độ gió tương đương (km/h) 20V (USB PD) 31 mph ~50 km/h 9V / 12V 19 mph ~30,5 km/h 5V 12 mph ~19,3 km/h

Thiết kế tối ưu cho tính di động cao

Việc loại bỏ pin giúp BB Nano Wired đạt được trọng lượng ấn tượng chỉ khoảng 85 gram (3 ounces), nhẹ hơn so với mức 99 gram của phiên bản chạy pin. Kích thước tổng thể của máy cũng rất khiêm tốn, chỉ 1.85 x 1.85 x 3.62 inch, dễ dàng nằm gọn trong túi đựng máy ảnh hoặc ngăn kéo làm việc.

Một tính năng thông minh được Nitecore tích hợp là vòng đèn LED RGB bao quanh cổng USB-C. Vòng đèn này không chỉ giúp người dùng dễ dàng định vị cổng cắm trong điều kiện thiếu sáng mà còn thay đổi màu sắc dựa trên mức điện áp đầu vào, giúp nhận biết nhanh chóng thiết bị đang hoạt động ở mức công suất nào.

Sức mạnh vượt trội so với bóng thổi thủ công

Nitecore khẳng định BB Nano Wired cung cấp áp suất khí đạt 3 kPa, cao hơn mức 2.6 kPa của phiên bản dùng pin và mạnh gấp đôi so với các loại bóng thổi bằng tay (squeeze blower) thông thường. Lợi thế lớn nhất của máy thổi điện tử là khả năng duy trì luồng khí liên tục và ổn định, thay vì chỉ tạo ra các luồng khí ngắt quãng theo từng nhịp bóp như công cụ thủ công.

Sản phẩm được thiết kế chuyên dụng để làm sạch bàn phím laptop, các khe kẽ hẹp bên trong thùng máy PC và đặc biệt là cảm biến máy ảnh – nơi đòi hỏi luồng khí sạch và đủ mạnh để thổi bay bụi mịn mà không cần chạm vào bề mặt linh kiện.

Hiện tại, BB Nano Wired đã bắt đầu được phân phối tại một số thị trường. Mặc dù mức giá chính thức cho phiên bản có dây chưa được công bố rộng rãi, nhưng giới chuyên gia dự đoán nó sẽ thấp hơn mức 29,95 USD của phiên bản dùng pin đang kinh doanh tại Mỹ.