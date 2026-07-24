NK Varazdin ngược dòng hạ FK Jablonec ở vòng loại thứ hai NK Varazdin ngược dòng thắng FK Jablonec 3-2 tại Stadion Varteks, Varaždin, ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà khép lại trận đấu bằng chiến thắng, còn FK Jablonec phải nhận thất bại.

NK Varazdin 3 - 2 FK Jablonec Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu NK Varazdin tiếp đón FK Jablonec.

5' A. Latkovic nhận thẻ vàng sớm Phút 5', A. Latkovic của NK Varazdin nhận thẻ vàng sau tình huống Holding. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ NK Varazdin trong trận đấu.

15' L. Skaricic nhận thẻ vàng Phút 15, L. Skaricic của NK Varazdin nhận thẻ vàng sau pha kéo người. Đây là thẻ vàng thứ hai của NK Varazdin trong trận.

24' I. Tavares đưa NK Varazdin vượt lên Phút 24', I. Tavares lập công cho NK Varazdin sau đường kiến tạo của I. Canjuga, mở tỷ số 1-0 trước FK Jablonec.

27' M. Cedidla đưa FK Jablonec trở lại Phút 27', M. Cedidla lập công, giúp FK Jablonec gỡ hòa 1-1 trước NK Varazdin. Trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ ít phút sau bàn mở tỷ số.

37' NK Varazdin thay người ở phút 37 Phút 37, NK Varazdin điều chỉnh nhân sự khi N. Tepsic vào sân thay E. Durakovic. Trong thế trận đang cân bằng 1-1, sự thay đổi này có thể giúp NK Varazdin tạo thêm sức sống.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' FK Jablonec thay người đầu hiệp hai Phút 46', FK Jablonec đưa A. Rusek vào sân thay H. Ahl. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách làm mới cách tiếp cận trong hiệp hai.

56' N. Tekijaski đưa FK Jablonec vượt lên Phút 56', N. Tekijaski lập công sau đường kiến tạo của F. Novak, đưa FK Jablonec vượt lên dẫn trước NK Varazdin. Đây là màn ngược dòng đáng chú ý của FK Jablonec sau khi bị dẫn trước.

61' NK Varazdin thay người ở phút 61 Phút 61', NK Varazdin đưa M. Vuk vào sân thay A. Latkovic. NK Varazdin thực hiện điều chỉnh khi đang bị FK Jablonec dẫn trước.

61' NK Varazdin thay người ở phút 61 Phút 61', S. Lesjak vào sân thay L. Skaricic bên phía NK Varazdin. Đang bị FK Jablonec dẫn 1-2, NK Varazdin cần một sự điều chỉnh để tìm bàn gỡ.

68' I. Mamut gỡ hòa cho NK Varazdin Phút 68', I. Mamut dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của I. Canjuga, đưa NK Varazdin san bằng tỷ số 2-2 trước FK Jablonec. Trận đấu trở lại vạch xuất phát với thế giằng co.

73' FK Jablonec thay người ở phút 73 Phút 73, FK Jablonec điều chỉnh nhân sự khi J. Chramosta vào sân thay L. Jawo. Sự thay đổi diễn ra trong thế trận đang giằng co, hứa hẹn mang thêm năng lượng cho chặng cuối.

73' FK Jablonec thay người ở phút 73 Phút 73', FK Jablonec đưa S. Nebyla vào sân thay F. Zorvan. Với tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận cân bằng và căng thẳng.

79' V. Chanturishvili nhận thẻ vàng Phút 79, V. Chanturishvili của FK Jablonec nhận thẻ vàng vì phạm lỗi ngáng chân. Trận đấu vẫn đang giằng co khi tỷ số là 2-2.

82' L. Mamic đưa NK Varazdin vượt lên Phút 82', L. Mamic lập công cho NK Varazdin sau đường kiến tạo của F. Maglica, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-2.

83' J. Slama vào sân, FK Jablonec đổi người Phút 83, J. Slama vào sân thay E. Sobol, mang đến sự điều chỉnh cho FK Jablonec. Thay đổi này diễn ra ngay sau khi NK Varazdin vươn lên dẫn 3-2 ở phút 82, khiến thời gian còn lại càng trở nên căng thẳng.

86' M. Marina vào sân thay T. Duvnjak Phút 86', M. Marina vào sân cho NK Varazdin, thay T. Duvnjak. Đây là sự điều chỉnh ở những phút cuối, khi NK Varazdin cần duy trì sự tập trung.

86' NK Varazdin thay người ở phút 86 Phút 86', NK Varazdin đưa I. Posavec vào sân thay I. Tavares. Trong thế dẫn 3-2, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng đang dẫn trước duy trì lợi thế trong những phút cuối.

90' FK Jablonec thay người phút 90 Phút 90', FK Jablonec đưa D. Soucek vào sân thay V. Chanturishvili.

90+1' J. Silic nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+1, J. Silic của NK Varazdin nhận thẻ vàng vì lỗi trì hoãn trận đấu. Trong thế dẫn 3-2, NK Varazdin phải giữ sự tỉnh táo ở những phút cuối.

90+3' I. Mamut nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+3', I. Mamut của NK Varazdin nhận thẻ vàng vì Roughing. NK Varazdin đang dẫn FK Jablonec 3-2, nhưng những phút cuối vẫn diễn ra đầy căng thẳng.

KT Kết thúc: NK Varazdin 3-2 FK Jablonec Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 02:58 24/07/2026

Thông tin trận đấu

NK Varazdin sẽ đối đầu FK Jablonec tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026 trên sân Gradski stadion Varazdin.

Đây là cuộc so tài mà lợi thế sân nhà có thể đóng vai trò quan trọng với NK Varazdin, đặc biệt khi đội bóng này từng giành chiến thắng trong lần gặp FK Jablonec gần nhất. Tuy nhiên, chừng đó dữ liệu chưa đủ để khẳng định cục diện trận đấu sẽ nghiêng hoàn toàn về phía đại diện Croatia.

NK Varazdin nắm lợi thế từ đối đầu gần nhất

Trong lần đối đầu gần nhất được ghi nhận, NK Varazdin thắng FK Jablonec. Xu hướng này mang lại lợi thế nhất định về tâm lý cho đội chủ nhà trước giờ bóng lăn, đồng thời có thể giúp họ nhập cuộc chủ động hơn.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu chỉ được ghi nhận một lần. Vì vậy, không nên xem đây là cơ sở đủ mạnh để đánh giá toàn diện tương quan giữa hai đội. NK Varazdin cần biến lợi thế tinh thần thành khả năng kiểm soát thế trận, trong khi FK Jablonec sẽ hướng tới việc làm giảm ảnh hưởng của yếu tố sân khách.

Trận đấu khó đoán khi dữ liệu phong độ còn hạn chế

Thông tin được cung cấp không bao gồm chuỗi phong độ gần đây, vị trí tại giải đấu, lực lượng vắng mặt hay đội hình dự kiến của hai đội. Do đó, những yếu tố như khả năng duy trì cường độ, hiệu quả tấn công và sự chắc chắn trong phòng ngự chưa thể được định lượng cụ thể.

Trong bối cảnh đó, diễn biến những phút đầu có thể trở thành điểm then chốt. NK Varazdin có cơ sở để tìm cách tận dụng sân nhà và sự tự tin từ lần đối đầu trước, còn FK Jablonec cần giữ thế trận ổn định để tránh bị cuốn vào cách chơi của đối thủ.

Nhận định trước trận

NK Varazdin bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và kết quả tích cực trong lần gặp FK Jablonec gần nhất. Dù vậy, do dữ liệu về phong độ, đội hình và thành tích tại giải không được cung cấp, trận đấu vẫn khó được đánh giá theo hướng một chiều.

Nhìn chung, cuộc so tài tại Gradski stadion Varazdin nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách hai đội xử lý áp lực trong từng thời điểm. NK Varazdin có điểm tựa tâm lý, nhưng FK Jablonec vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cân bằng nếu duy trì được sự tập trung và hạn chế những sai sót không cần thiết.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất NK Varazdin · 1 thắng 0 hòa FK Jablonec · 0 thắng NK Varazdin 1 - 0 FK Jablonec NV

NK Varazdin 5 trận gần nhất T T T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FK Jablonec 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới