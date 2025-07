Kinh tế NMNĐ Vĩnh Tân 4: Nâng cao hệ số khả dụng, đảm bảo sản lượng điện theo huy động năm 2025 Sáng ngày 11/7, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, chuyên môn 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2025. Tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy cùng đại diện các chi bộ, phòng ban phân xưởng, các đảng viên nhà máy tham dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Vũ Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho hay, Đảng ủy nhà máy đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn các mặt công tác, hoàn thành các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ nhà máy đã kết nạp 8 đảng viên mới (trong đó Chi bộ Phòng Hành chính Lao động kết nạp 4 đảng viên), chuyển đảng chính thức cho 8 đảng viên dự bị, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ lên 75 người. Đảng ủy cử 8 đảng viên tham dự lớp đảng viên mới, 9 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hoàn thành hầu hết các nội dung chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời, Đảng uỷ nhà máy đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng “Sân chơi thiếu nhi”, tham gia hội diễn nghệ thuật, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2025, tổ chức hội nghị người lao động nhà máy năm 2025.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 phát biểu tại hội nghị.

Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương.

Đảng ủy đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng vận dụng vào tình hình thực tế của nhà máy. Về sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm gặp những khó khăn nhất định, NMNĐ Vĩnh Tân 4 huy động lên lưới mức tải thấp, liên tục giảm tải về mức công suất 240MW - 400MW để ưu tiên các nguồn năng lượng tái tạo, nguồn thủy điện. Bên cạnh, lịch đại tu Tổ máy S2 kéo dài hơn so kế hoạch. Ảnh hưởng khách quan, tổng sản lượng điện sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4&4 mở rộng là 4.651,87/11.432 triệu kWh, đạt 41% so kế hoạch năm; sản lượng điện thiếu hụt lũy kế 6 tháng đầu năm 1.407 kWh do nguồn huy động thấp. Bên cạnh Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1 sản lượng hơn 38 triệu kWh, đạt hơn 53% kế hoạch. Trong quá trình sản xuất, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, các chỉ số phát thải: bụi, khói, nước thải đều thấp hơn chỉ tiêu cho phép trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Phó Giám đốc nhà máy trao giấy khen cho các cá nhân.

Khen thưởng các cá nhân.

Khen thưởng các tập thể.

“Trong 6 tháng cuối năm 2025, NMNĐ Vĩnh Tân 4 phấn đấu đáp ứng sản lượng điện 11.612 triệu kWh, theo Quyết định số 1276/QĐ-EVN. Trong đó, sản lượng điện sản xuất của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng: 11.432 triệu kWh; sản lượng điện mặt trời của nhà máy điện Phước Thái 1, 2, 3 là 180 triệu kWh. Để đảm bảo mục tiêu phát điện, Vĩnh Tân 4 tập trung triển khai các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt so kế hoạch giao. Công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, dịch vụ mua ngoài đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2025. Tối ưu hóa chi phí trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư thiết bị, quản lý sử dụng vật tư; hạn chế tối đa khối lượng vật tư chậm luân chuyển. Nhà máy nâng cao hệ số khả dụng của 3 tổ máy, chủ động nhiên liệu đảm bảo sản xuất của nhà máy một cách liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ sản lượng điện được huy động vào từng thời điểm vào những tháng cuối năm nay;phục vụ đại hội Đảng các cấp, đảm bảo điện sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam”, ông Vũ Thanh Hải nói.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo Ban giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã trao tặng giấy khen của Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho 5 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025.