Nỗ lực bảo vệ Mason Mount của Michael Carrick tại Manchester United lại tạo tác dụng ngược Ý định giảm bớt sức ép dư luận cho học trò của HLV Michael Carrick bằng chiến thuật úp mở chấn thương vô tình khiến Mason Mount chịu áp lực lớn hơn.

Khởi đầu mùa giải của Manchester United dưới thời HLV Michael Carrick bỗng rơi vào thế khó sau những biến cố ngoài dự tính. Ý đồ xây dựng lối chơi xung quanh bộ đôi tiền vệ phòng ngự Andrey Santos và Mason Mount lập tức phải hoãn lại sau chấn thương của cựu sao Chelsea trong trận gặp PSG. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở yếu tố chuyên môn trên sân cỏ mà còn nằm ở cách ban huấn luyện ứng xử với truyền thông.

Quân bài chiến thuật bị xáo trộn và bài toán bảo vệ học trò

Trong các trận giao hữu tiền mùa giải, Michael Carrick đã nhanh chóng tạo nên dấu ấn chiến thuật khi thử nghiệm trục tiền vệ Andrey Santos - Mason Mount. Sơ đồ này phát huy hiệu quả rõ rệt: Mount đóng vai trò hạt nhân trung tâm kết nối các tuyến, còn Santos nhanh chóng vươn lên trở thành nhân tố không thể thay thế nhờ khả năng tranh chấp và thu hồi bóng.

Mount quá mẫn cảm với chấn thương trong màu áo Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của Mount ở trận giao hữu với PSG đã phá vỡ toàn bộ tính toán của Carrick. Đáng chú ý, cách thuyền trưởng Manchester United xử lý thông tin y tế sau đó lại vô tình tạo ra hiệu ứng ngược, đẩy áp lực khổng lồ lên chính tuyển thủ người Anh.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Carrick nổi tiếng với khả năng xoa dịu truyền thông và dẹp tan những ồn ào vốn tồn tại từ giai đoạn hỗn loạn dưới thời Ruben Amorim. Đối với trường hợp của Mount, ông tiếp tục áp dụng bài toán ngoại giao quen thuộc: liên tục giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng mỗi khi học trò dính chấn thương.

Khi sự úp mở trên truyền thông biến thành gánh nặng tâm lý

Lý do của chiến lược này rất rõ ràng. Carrick muốn bảo vệ học trò khỏi làn sóng chỉ trích từ công luận, những người vốn đã cạn kiệt sự kiên nhẫn sau nhiều mùa giải tiền vệ này liên tục phải nghỉ thi đấu vì thể lực kém. Dù vậy, thực tế chứng minh sự mập mờ lại mang đến tác dụng ngược.

Carrick phải đau đầu với chấn thương của Mount.

Bằng việc hạ thấp mức độ chấn thương và khẳng định Mount chỉ bị va chạm nhẹ, Carrick khiến dư luận kỳ vọng anh sẽ sớm tái xuất theo từng tuần. Tình huống trở nên căng thẳng khi Mount vắng mặt liên tiếp hai trận và tiếp tục bỏ lỡ buổi tập ngay trước vòng mở màn Ngoại hạng Anh, gần như chắc chắn không thể ra sân ở trận đấu chính thức đầu tiên.

Thay vì xoa dịu, cách tiếp cận này lại thổi bùng lên những hoài nghi trước và sau mỗi vòng đấu. Nếu ban huấn luyện thẳng thắn thừa nhận Mount cần nghỉ khoảng 4 tuần để bình phục hoàn toàn, làn sóng dư luận có thể bùng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng lắng xuống, tạo không gian yên tĩnh cho cầu thủ hồi phục.

Tài ngoại giao trong phòng họp báo từng giúp Carrick ổn định phòng thay đồ tại Old Trafford. Nhưng ở trường hợp của Mason Mount, sự minh bạch về tình trạng thể lực lại là điều cần thiết hơn cả để giúp tiền vệ người Anh trút bỏ gánh nặng kỳ vọng và tập trung trở lại sân cỏ.