Thời sự Nỗ lực cứu chữa 2 người đi đường bị cây rừng đổ ở xã Quảng Sơn Chiều 7/8, 2 người dân bị thương nặng sau khi một cây rừng lớn bất ngờ đổ đè trúng trong lúc đang di chuyển bằng xe máy qua khu vực rừng Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người bị thương (Ảnh: CQS)

Lãnh đạo Trạm Y tế xã Quảng Sơn cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân, gồm Nguyễn Văn P. (SN 1983, trú tỉnh Vĩnh Long) và Dương Văn V. (SN 1986, trú xã Quảng Sơn) trong tình trạng bị chấn thương nặng do cây đổ đè.

Sau khi sơ cứu, nhận thấy các bệnh nhân bị chấn thương nặng, Trạm Y tế xã Quảng Sơn đã chuyển cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, 2 nạn nhân điều khiển xe gắn máy từ hướng xã Tà Đùng đến xã Quảng Sơn. Khi đi qua khu vực rừng Đắk Snao, một thân cây lớn bất ngờ đổ xuống đường, trúng vào 2 người.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông qua các tuyến đường rừng, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, gió mạnh.