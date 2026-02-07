Đời sống Nỗ lực giữ màu xanh rừng đầu nguồn Là địa phương có diện tích rừng lớn, xã Đam Rông 2 luôn đối mặt với nhiều áp lực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững màu xanh rừng đầu nguồn.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 và các đơn vị thường xuyên tổ chức đi kiểm tra, bảo vệ rừng

Phát huy sức mạnh từ cộng đồng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk được giao quản lý hơn 62.000 ha rừng và đất lâm nghiệp thuộc lưu vực sông Sêrêpốk và sông Đồng Nai; trong đó trên 50% là rừng phòng hộ. Đây được xem là một trong những đơn vị sự nghiệp công lập quản lý diện tích rừng lớn nhất cả nước.

Khối lượng công việc lớn trong khi lực lượng bảo vệ rừng còn hạn chế là bài toán đặt ra nhiều năm nay đối với đơn vị. Theo ông Nguyễn Trọng Mận - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk, để quản lý hiệu quả diện tích rừng được giao, đơn vị xác định trước hết phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ phụ trách địa bàn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bên cạnh việc duy trì quy chế phối hợp với lực lượng kiểm lâm, công an địa phương, chính quyền các xã và các đơn vị chủ rừng giáp ranh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ rừng.

Một trong những giải pháp được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua là giao khoán, quản lý bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đơn vị đã giao khoán trên 39.000 ha đất có rừng cho 6 tập thể và 1.115 hộ dân; trong đó có hơn 31.000 ha được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đường ranh được đào phân định đất lâm nghiệp và đất canh tác nông nghiệp phát huy hiệu quả giữ rừng. Ảnh: Chính Thành

Mỗi hộ dân nhận khoán trung bình khoảng 30 ha rừng và được hưởng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng từ khoảng 10 - 16 triệu đồng mỗi năm, tùy theo diện tích, hiện trạng rừng được giao quản lý. Không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập, chính sách này còn góp phần gắn quyền lợi của người dân với trách nhiệm bảo vệ rừng. Cùng với các hộ nhận khoán, cán bộ của ban thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức tuần tra bảo vệ rừng định kỳ. Nhờ đó, nhiều vụ việc vi phạm được phát hiện từ sớm, xử lý ngay khi mới phát sinh, hạn chế nguy cơ lan rộng thành những điểm nóng phức tạp.

Kiên quyết xử lý, không để phát sinh điểm nóng

Song song với công tác giao khoán, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk đã ký khoảng 2.600 bản cam kết với các hộ dân sinh sống, sản xuất gần khu vực rừng do đơn vị quản lý. Nội dung cam kết tập trung vào trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, không lấn chiếm đất rừng, không khai thác lâm sản trái phép và tích cực tham gia bảo vệ tài nguyên rừng.

Giải tỏa các diện tích bị lấn chiếm

Tại những khu vực từng xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đơn vị chủ động lắp đặt biển cảnh báo, tăng cường tuần tra, kiểm tra và bố trí lực lượng bảo vệ tại chỗ nhằm ngăn ngừa vi phạm tái diễn. Các giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng mà còn góp phần xây dựng ý thức cộng đồng, phát huy vai trò người dân như những “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng.

“ Do đặc thù dân cư phân bố rải rác, diện tích rừng rộng, địa hình nhiều khu vực phức tạp nên tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp vẫn còn những diễn biến phức tạp. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, địa phương xác định phải kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm ngay từ đầu.

Ông Trương Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2

Theo ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2, thời gian qua, UBND xã Đam Rông 2 đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đam Rông và Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk xây dựng kế hoạch rà soát, giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tái lấn chiếm. Cùng với đó, các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Công tác nắm bắt thông tin từ cơ sở được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm để xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Các địa bàn rừng giáp ranh được theo dõi thường xuyên

Đặc biệt, địa phương đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng thông qua việc rà soát các khu vực có biến động rừng bằng thiết bị bay không người lái (flycam) kết hợp với hệ thống cảnh báo biến động rừng. Đây được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả giúp phát hiện sớm các điểm nghi vấn, nâng cao hiệu quả quản lý trên địa bàn rộng lớn.