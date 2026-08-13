Đời sống Nỗ lực kéo giảm hộ nghèo ở Tây Lâm Đồng Với sự chủ động, quyết tâm, các địa phương ở Tây Lâm Đồng đang nỗ lực kéo giảm hộ nghèo năm 2026, làm tiền đề cho cả giai đoạn đến năm 2030.

Xã Quảng Sơn tích cực đầu tư các công trình hạ tầng giao thông vào các bon dân tộc thiểu số để thuận lợi cho giảm nghèo bền vững

Sinh kế đến từng hộ

Bon Pi Nao, xã Nhân Cơ với 100% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hiện bon có 125 hộ sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Những năm gần đây, bằng các hình thức, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở bon Pi Nao được hỗ trợ thoát nghèo. Đầu tháng 7 vừa qua, gia đình chị H' Zuan được hỗ trợ một máy phát cỏ và một số vật dụng nông nghiệp khác trị giá 10 triệu đồng. Gia đình chị thuận tiện hơn trong việc chăm sóc khoảng 3 sào cà phê nâng cao thu nhập vào cuối năm nay.

Theo bà H ‘Yon, Trưởng bon Pi Nao, hoạt động nâng cao khả năng thực hành các kỹ thuật trồng trọt như cà phê, hồ tiêu, chăn nuôi là tiền đề chính để bà con thoát nghèo. Do đó, bon luôn tận dụng tốt các chương trình, dự án thông qua các mô hình, chương trình tập huấn, đào tạo để nâng cao sự chủ động, khả năng ứng dụng kỹ thuật của bà con trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Hiện bon chỉ còn 10 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó có 4 hộ nghèo. Bà H ‘Yon nhấn mạnh: 4 hộ nghèo còn lại đã được lập danh sách, chuẩn bị tốt tinh thần, điều kiện để sẵn sàng tiếp nhận, thụ hưởng chính sách từ các chương trình mục tiêu quốc gia trong 4 tháng còn lại của năm 2026. Bon phấn đấu có thể giảm được từ 2 hộ nghèo trong năm nay.

Xã Nhân Cơ có 14 thôn, bon với trên 7.760 hộ dân. Hiện nay, địa phương đang vào giai đoạn tăng tốc để đến cuối năm giảm 1,16% hộ nghèo đa chiều. Để hiện thực hóa chỉ tiêu trên, Đảng ủy, UBND xã đang tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hội đoàn thể đẩy mạnh triển khai các giải pháp về hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng vốn, cây con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật để hộ nghèo nâng cao thu nhập. Song song đó, địa phương hỗ trợ, hướng dẫn bà con tận dụng tốt vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hoàn thành các chuẩn nghèo đa chiều khác như nhà ở, nước sạch, nhà vệ sinh.

Ông Vũ Trọng Tài, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Nhân Cơ chia sẻ, hiện xã còn 169 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 65 hộ nghèo. Thời gian cho triển khai gói hỗ trợ về sinh kế, giảm nghèo của năm 2026 không còn nhiều, nhưng với sự chủ động từ trước, Nhân Cơ tin tưởng địa phương sẽ về đích chỉ tiêu giảm nghèo đạt 100% so với kế hoạch.

Dồn lực cho cuối năm

Tại xã Quảng Sơn hiện có hơn 5.000 hộ dân, trong đó có 134 hộ nghèo, 90 cận nghèo. Ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, ngoài việc hỗ trợ sinh kế cụ thể đến từng hộ, địa phương thực hiện hoàn thiện hạ tầng phục vụ đời sống, sản xuất của cộng đồng. Bằng các nguồn vốn, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục, công trình về giao thông, thủy lợi, điện thôn, bon...

Xã Nhân Cơ tăng cường phối hợp tập huấn kỹ thuật cho nông dân, hộ nghèo từ hiện trường để bà con dễ học tập, áp dụng

Trong đó, phương châm của địa phương là đầu tư các công trình có tính cấp thiết, tác động lớn đến số đông hộ cùng hưởng lợi trước. Điển hình như xã đang đầu tư sửa chữa đoạn đường từ quốc lộ 28 đi vào đập Đắk Rel; nâng cấp đường giao thông từ quốc lộ 28 vào khu sản xuất bon N’Ting; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ ngã ba thủy điện bon Sa Nar vào khu sản xuất bon Sa Nar.

“Hiện một số đoạn tuyến đã hoàn thành trên 80% khối lượng, chuẩn bị đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của bà con, nhất là giai đoạn thu hoạch nông sản chủ lực cuối năm. Điều này sẽ có tác dụng tốt đối với việc giảm nghèo bền vững cho bà con", ông Duẩn kỳ vọng.

Tại xã Nam Dong, theo ông Bùi Công Cường, Chủ tịch UBND xã, địa phương đang tích cực thúc đẩy đến hiệu quả cuối cùng để đạt các con số cụ thể về giảm nghèo 1,35%. Địa phương nỗ lực giải ngân đạt 100% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia cho sinh kế, giảm nghèo. Nam Dong chú trọng đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề cho lao động, trong đó có lao động thuộc hộ nghèo. Việc đào tạo nghề phù hợp với khả năng, sở trường của bà con, vừa phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, nhu cầu xã hội nhằm bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định.