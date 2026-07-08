Nỗi ám ảnh 11m: Manuel Akanji từ giã chấm luân lưu sau 3 lần thất bại liên tiếp Dù Thụy Sĩ tiến vào tứ kết World Cup 2026, Manuel Akanji đã tuyên bố từ bỏ trọng trách đá phạt đền sau cú sút hỏng thảm họa trước Colombia, khép lại chuỗi ký ức buồn.

Sáng 8/7, Thụy Sĩ chính thức ghi tên mình vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Colombia trên loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, đằng sau niềm vui chung của toàn đội là một quyết định đầy sức nặng từ Manuel Akanji. Trung vệ đang khoác áo Inter Milan tuyên bố sẽ không bao giờ đứng trước chấm 11m trong màu áo đội tuyển quốc gia thêm một lần nào nữa.

Akanji tuyên bố không sút luân lưu cho đội tuyển thêm một lần nào nữa. Ảnh: Reuters.

Khoảnh khắc sụp đổ tại World Cup 2026

Thất bại trên chấm luân lưu trước Colombia không chỉ là một cú sút hỏng đơn thuần; với Akanji, đó là giọt nước tràn ly. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, trung vệ 31 tuổi thừa nhận bản thân cảm thấy "thảm họa" và đã trực tiếp thông báo quyết định này với HLV Murat Yakin ngay trên sân.

Phân tích về tình huống hỏng ăn, Akanji tiết lộ sai lầm cốt yếu nằm ở tâm lý chiến và kỹ thuật thực hiện: "Tôi đã đổi ý ngay trước khi sút. Nguyên tắc lâu nay là không bao giờ được thay đổi quyết định khi đứng trước bóng. Tôi hơi trượt chân và bóng bay cao hơn khung thành khoảng 4 mét". Việc vi phạm "luật bất thành văn" của các tay súng phạt đền đã khiến quỹ đạo bóng đi hoàn toàn lệch khỏi mọi tính toán ban đầu.

Chuỗi ký ức buồn từ EURO đến World Cup

Quyết định của Akanji không phải là sự bộc phát nhất thời mà là hệ quả của một chuỗi những nỗi đau kéo dài. Đây là lần thứ ba liên tiếp trung vệ này gục ngã ở những thời điểm quyết định nhất trong màu áo Thụy Sĩ tại các giải đấu lớn:

EURO 2020: Akanji đá hỏng trong loạt luân lưu tại tứ kết, khiến Thụy Sĩ thất bại trước Tây Ban Nha.

Akanji đá hỏng trong loạt luân lưu tại tứ kết, khiến Thụy Sĩ thất bại trước Tây Ban Nha. EURO 2024: Cú sút của anh bị thủ thành Jordan Pickford cản phá, dẫn đến trận thua cay đắng trước tuyển Anh.

Cú sút của anh bị thủ thành Jordan Pickford cản phá, dẫn đến trận thua cay đắng trước tuyển Anh. World Cup 2026: Tiếp tục thực hiện hỏng trước Colombia, dù đội nhà vẫn giành quyền đi tiếp.

Dù các đồng đội đã sửa sai cho anh bằng chiến thắng chung cuộc 4-3, Akanji hiểu rằng sự tự tin của mình trên chấm 11m đã chạm đáy. Việc chủ động xin rút lui khỏi danh sách đá phạt đền được xem là hành động chuyên nghiệp, nhằm ưu tiên lợi ích tập thể khi Thụy Sĩ chuẩn bị bước vào những thử thách cam go hơn tại vòng tứ kết.

Hành trình của Thụy Sĩ tại World Cup 2026 vẫn đang tiếp diễn với sự hưng phấn cao độ, nhưng từ vòng đấu tới, danh sách những người thực hiện loạt "đấu súng" của HLV Murat Yakin chắc chắn sẽ không còn cái tên Manuel Akanji.