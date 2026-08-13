Pháp luật - Đời sống Nỗi buồn của một gia đình khiếm thị Giữa xã hội đầy cạm bẫy, người bình thường nuôi dạy con còn thấy vất vả huống chi người tàn tật, nhất là người khiếm thị cả cha lẫn mẹ. Họ cần nhận được sự quan tâm hỗ trợ để con cái không đi vào con đường sai trái.

Vợ chồng anh Ph và chị Mai A đi thăm con trai từ trại giam về

Cách đây không lâu, người ta thấy một bé 8 tuổi có đôi mắt sáng, dẫn cha mẹ đến dự phiên tòa xét xử vụ 14 bị cáo chưa thành niên về tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng tại Cơ sở 2 của Tòa án nhân dân Lâm Đồng. Bé là Nguyễn Ngọc Q.T. con của vợ chồng khiếm thị Nguyễn Phú Ph và chị Phạm Thị Mai A, ở phường Bình Thuận.

Năm 2010, anh Ph và chị A vui mừng chào đón con trai đầu lòng Nguyễn Phước H. Không lâu sau, anh chị hạ sinh thêm bé Q.T. Cả hai lớn lên khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp không khiếm thị như cha mẹ, nên anh chị Ph rất vui mừng.

Nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn, năm 2025, anh chị nhận được tin như sét đánh. H bị công an bắt do có liên quan đến vụ đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn làm một người chết và 1 người bị thương nặng.

Chị Mai A cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất buồn khi con trai nghe theo chúng bạn rủ rê đi làm chuyện phạm pháp. Đây cũng là lỗi của chúng tôi, vì điều kiện hoàn cảnh không thể dạy dỗ cháu tốt được như người bình thường.

Ngay từ lúc lọt lòng, H ở với một người cô bên chồng, sau đó ở với ông bà ngoại. Khi học đến lớp 5, chúng tôi đón cháu về ở cùng, nhưng đến lớp 8 thì nghỉ học. Cháu mê game, bạn bè rủ rê đi chơi, tôi sợ cháu giao du với bạn xấu sinh hư nên tôi lại cho cháu về nhà ông bà ngoại. Do bạn xấu rủ rê, cháu đã tham gia vào ẩu đả, đến khi công an thông báo chúng tôi mới biết. Hội đồng xét xử tuyên phạt H 4 năm 6 tháng tù về tội Giết người”.

Anh Ph cho biết: “Chúng tôi bị khiếm thị nên trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong việc kèm cặp, nuôi dạy con cái không thể bằng người bình thường. Tôi mong nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành đối với con em của những người tàn tật, nhất là người khiếm thị như chúng tôi”.

Chiến sĩ công an mở cửa phòng xét xử, bé Q.T dẫn mẹ vào khi phiên xét xử đang diễn ra

Mong muốn của anh Ph cũng đang là của nhiều người tàn tật. Ông Trần Cương Thanh Giang là người khiếm thị, từng là Phó Chủ tịch Hội Người mù Bình Thuận cũ. Hiện ông cùng với các thành viên trong hội thành lập Hợp tác xã (HTX) Gia công dịch vụ mây tre, người khuyết tật Hy Vọng ở xã Hàm Kiệm để giúp đỡ những người có chung hoàn cảnh.

Ông Giang cho biết: Toàn HTX hiện có 30 thành viên đều là người tàn tật, phần lớn là khiếm thị, trong đó có khoảng 20 cặp vợ chồng khiếm thị cả hai vợ chồng và khiếm thị chồng hoặc vợ. Việc nuôi dạy con cái của họ rất khó khăn như vợ chồng anh Ph và chị Mai A nên họ cần các cấp, ngành quan tâm. Người tàn tật không có khả năng kèm cặp, giáo dục con cái như người bình thường. Khi chúng đã lớn, dễ bị bạn xấu rủ rê rồi đi vào con đường sai trái.