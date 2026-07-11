Nông nghiệp - Nông thôn Nối dài hỗ trợ sinh kế sau lũ Nhiều vùng quê từng oằn mình trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025 ở tỉnh Lâm Đồng đang dần hồi sinh. Khi những đợt cứu trợ khẩn cấp đã qua, các chương trình hỗ trợ sinh kế vẫn tiếp tục được nối dài, giúp người dân gây dựng lại sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.

Đại diện Hội LHPN phường Hàm Thắng trao hỗ trợ sinh kế cho hội viên

Tiếp sức để người dân bắt đầu lại

Chúng tôi trở lại cầu Lịch sử, Xoài Quỳ, xóm Lò Heo, Giếng trời... những địa danh mà mỗi khi nhắc đến, người dân phường Hàm Thắng vẫn chưa quên trận lũ lịch sử cuối năm 2025. Nơi đây là vùng “rốn lũ”, nước dâng cao ngập trắng lúa, thanh long, cuốn theo vật nuôi và bao công sức của người dân.

Đi cùng cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường, câu chuyện trên suốt chặng đường là những nỗ lực người dân từng bước dựng lại cuộc sống. Con đường bê tông sau khi lũ qua có đoạn hư hỏng cũng đã được sửa chữa. Những ngôi nhà hư hỏng sau lũ đã được người dân sửa sang, một vài căn nhà mới được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung vẫn còn thơm mùi sơn. Dọc hai bên đường, ruộng lúa, vườn thanh long đang phủ một màu xanh mướt. Vùng đất từng oằn mình trong dòng nước lũ đang hồi sinh, mang theo niềm tin vào những vụ mùa mới.

Men theo con đường bờ ruộng, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thu Thảo, ở tổ dân phố Phú Hòa khu vực cầu lịch sử, một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nhất trong các đợt mưa lũ năm 2025. Sau vườn, chị Thảo đang lúi húi xúc cám cho gà ăn. Khoảng vườn này từng bị trống rỗng khi lũ dữ đi qua cuốn trôi hơn 700 con gà, vịt cùng 100 con heo rừng lai theo dòng nước. “Chưa năm nào gia đình tôi thiệt hại nặng như năm 2025, nhất là trận lũ đầu tháng 12, nước lên quá nhanh, chỉ biết nhìn lúa chìm trong biển nước, đàn gà, đàn heo bị cuốn trôi mà không làm gì được”, chị Thảo nhớ lại.

Chị Nguyễn Thị Thu Thảo gây dựng lại đàn gà sau lũ

Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà, chị Thu Thảo chỉ những vách tường từng nứt do ngâm nước, nay đã được sửa chữa, nền nhà cũng được gia cố, nâng cao để chủ động hơn khi mùa mưa đến. Sau trận lũ, gia đình chị được hỗ trợ 20 triệu đồng từ dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” để sửa chữa nhà. Cùng với nguồn vốn vay tín dụng chính sách 100 triệu đồng và khoản hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàm Thắng vào cuối tháng 6, chị mạnh dạn đầu tư lại chuồng trại, mua gà giống, từng bước gây lại đàn vật nuôi. “Nhờ có những nguồn hỗ trợ đó mà gia đình tôi mới có vốn để làm lại từ đầu”, chị Thảo bộc bạch. Chăm chú nhìn đàn gà nhặt thóc trong sân, đàn heo đã lớn dần sau nhiều tháng chăm sóc, chị cười bảo giờ chỉ mong mùa mưa năm nay bình yên để yên tâm làm ăn.

Cùng ở tổ dân phố Phú Hòa, anh Trương Đình Thiện cũng đang tất bật bên những hồ cá vừa được gia cố bằng hàng rào lưới B40. Trận lũ cuối năm ngoái đã cuốn trôi gần 6 tấn cá cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất. Khoản hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng từ địa phương tiếp thêm động lực cho anh tái đầu tư. “Tiền hỗ trợ không lớn nhưng rất kịp thời. Tôi dành để mua giống, sửa lại hồ nuôi và rào lưới B40 xung quanh các hồ nuôi để nếu mùa mưa năm nay có nước lũ về cũng giảm thiệt hại”, anh Thiện chia sẻ.

Trao hỗ trợ cho người dân vùng ngập

Nguồn lực hỗ trợ nối dài

Sau thiên tai, những đợt cứu trợ triển khai ngay sau những ngày nước lũ rút đi là động lực quan trọng để người dân bắt đầu lại. Đến nay, nhiều chương trình hỗ trợ phục hồi sinh kế vẫn đang tiếp tục triển khai tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng. Cuối tháng 5, tại xã D’ran, chương trình “Sống sau lũ” mùa 3 do Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Câu lạc bộ Thiện nguyện An Phúc phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 5, Quân khu 7 và các đơn vị đồng hành vừa trao bò giống, gà giống cho nhiều hộ dân bị thiệt hại bởi thiên tai. Theo lãnh đạo UBND xã D’Ran, những con giống được trao không chỉ là món quà hỗ trợ sau thiên tai mà còn là nguồn vốn ban đầu để người dân gây dựng lại kinh tế gia đình. Địa phương sẽ tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật để các nguồn hỗ trợ phát huy hiệu quả lâu dài.

Cùng với đó, ngày 29/6, Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại vừa tiếp tục trao hỗ trợ cho 235 hộ dân tại các địa phương: Hiệp Thạnh, Hàm Thắng và Hàm Thuận Bắc với tổng kinh phí hơn 1,16 tỷ đồng. Chương trình tập trung vào các nội dung thiết thực như: sửa chữa nhà ở, phục hồi sinh kế và hỗ trợ tiền mặt không điều kiện. Phường Hàm Thắng có 83 hộ dân được thụ hưởng với tổng kinh phí 464 triệu đồng...

Trận lũ lịch sử đã lùi xa, nhưng những nguồn lực hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được nối dài, tiếp thêm niềm tin để người dân vùng “rốn lũ” từng bước gây dựng lại cuộc sống từ chính mảnh đất quê hương mình.