Nội dung, chương trình cơ bản bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP

I.Chuyên đề 1 - Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp

1. Pháp luật về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp: các nội dung cơ bản của pháp luật doanh nghiệp;

2. Pháp luật về cạnh tranh và hợp đồng trong hoạt động kinh doanh: các nội dung cơ bản của pháp luật cạnh tranh và hợp đồng;

3. Pháp luật về giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh: các nội dung cơ bản của pháp luật giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh.

II.Chuyên đề 2 - Quản lý tài chính doanh nghiệp

1. Nội dung và vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp;

2. Quản lý chi phí, doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp;

3. Quản lý vốn của doanh nghiệp;

4. Kế hoạch và chiến lược tài chính của doanh nghiệp.

III.Chuyên đề 3 - Pháp luật về thuế

1. Pháp luật thuế, phí và lệ phí: các nội dung cơ bản của pháp luật thuế, phí và lệ phí;

2. Pháp luật về thuế và quản lý thuế: nội dung cơ bản của các loại thuế chủ yếu áp dụng đối với doanh nghiệp như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân...;

3. Quản lý rủi ro thuế và tuân thủ pháp luật thuế trong doanh nghiệp.

IV.Chuyên đề 4 - Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng

1. Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng;

2. Quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng;

3. Bảo lãnh ngân hàng và công cụ phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.

V.Chuyên đề 5 - Pháp luật về kế toán doanh nghiệp và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

1. Các nội dung cơ bản của pháp luật kế toán áp dụng cho doanh nghiệp;

2. Tổng quan về hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

VI.Chuyên đề 6 - Tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng doanh nghiệp

1. Tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp;

2. Tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp;

3. Vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng trong doanh nghiệp.

VII.Chuyên đề 7 - Kế toán tài chính doanh nghiệp

1. Tổng quan về kế toán tài chính doanh nghiệp;

2. Nội dung kế toán tài chính doanh nghiệp.

VIII.Chuyên đề 8 - Kế toán quản trị doanh nghiệp

1. Tổng quan về kế toán quản trị doanh nghiệp;

2. Kế toán quản trị chi phí, giá thành trong doanh nghiệp;

3. Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh;

4. Phân tích, dự báo, tham mưu ra quyết định;

5. Tổ chức công tác kế toán quản trị.

IX.Chuyên đề 9 - Báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Lập và trình bày báo cáo tài chính; báo cáo tài chính hợp nhất;

2. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

X.Chuyên đề 10 - Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

1. Pháp luật về kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập: các nội dung cơ bản của pháp luật kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập;

2. Kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị kế toán doanh nghiệp: nội dung kiểm toán báo cáo tài chính; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán.

XI.Chuyên đề 11 - Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại doanh nghiệp

1. Tổng quan về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin;

2. Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán doanh nghiệp;

3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.