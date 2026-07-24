Nội dung, chương trình cơ bản bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước được quy định tại Thông tư 101/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC

I.Chuyên đề 1 - Pháp luật về kinh tế áp dụng cho đơn vị kế toán nhà nước

1. Pháp luật ngân sách nhà nước (NSNN); các nội dung cơ bản của pháp luật NSNN;

2. Pháp luật thuế, phí và lệ phí: các nội dung cơ bản của pháp luật thuế, phí và lệ phí.

3. Pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công: các nội dung cơ bản của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công;

4. Pháp luật đầu tư công và quản lý nợ công: các nội dung cơ bản của pháp luật đầu tư công và quản lý nợ công;

5. Pháp luật về hợp đồng và đấu thầu: các nội dung cơ bản của pháp luật về hợp đồng và đấu thầu.

II.Chuyên đề 2 - Lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước

1. Tổng quan về ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách;

2. Lập, tổng hợp, phê duyệt và giao dự toán ngân sách nhà nước;

3. Chấp hành và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước;

4. Quyết toán ngân sách nhà nước tại đơn vị dự toán;

5. Công khai, minh bạch ngân sách nhà nước.

III.Chuyên đề 3 - Đăng ký, sử dụng tài khoản và thực hiện giao dịch, thanh toán với Kho bạc Nhà nước (KBNN) và ngân hàng thương mại

1. Mở, đăng ký và quản lý tài khoản của đơn vị tại KBNN và ngân hàng thương mại;

2. Phương thức giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;

3. Hướng dẫn chi ngân sách nhà nước qua KBNN.

IV.Chuyên đề 4 - Quản lý tài chính, tài sản trong đơn vị kế toán nhà nước

1. Quản lý, sử dụng tài chính trong đơn vị kế toán nhà nước: chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ quan nhà nước; cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ quản lý tài chính của tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...;

2. Quản lý, sử dụng tài sản trong đơn vị kế toán nhà nước: quy định về quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...

V.Chuyên đề 5 - Pháp luật về kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam; tổ chức bộ máy kế toán; tổ chức công tác kế toán; vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng

1. Pháp luật kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam

- Các nội dung cơ bản của pháp luật kế toán;

- Tổng quan về hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

2. Tổ chức bộ máy kế toán; vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của kế toán trưởng;

3. Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước.

VI.Chuyên đề 6 - Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ KBNN

1. Những vấn đề chung về kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN;

2. Nội dung kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN;

3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu.

VII.Chuyên đề 7 - Công tác kế toán tại các đơn vị kế toán hành chính, sự nghiệp (HCSN)

1. Những vấn đề chung về kế toán đơn vị HCSN;

2. Một số nội dung chủ yếu của chế độ kế toán HCSN;

3. Tổng quan về một số chế độ kế toán khác (kế toán các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách).

VIII.Chuyên đề 8 - Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của đơn vị kế toán nhà nước

1. Lập và trình bày báo cáo tài chính;

2. Hợp nhất báo cáo tài chính;

3. Báo cáo quyết toán NSNN.

IX.Chuyên đề 9 - Phân tích báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước

1. Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính;

2. Phân tích báo cáo tài chính.

X.Chuyên đề 10 - Kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước

1. Quy định chung về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước;

2. Nguyên tắc, nội dung và các yếu tố cấu thành kiểm soát nội bộ;

3. Kiểm toán nội bộ trong đơn vị kế toán nhà nước;

4. Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và các hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước.

XI.Chuyên đề 11 - Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán NSNN tại đơn vị kế toán nhà nước

1. Pháp luật về kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập: các nội dung cơ bản của pháp luật kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập;

2. Kiểm toán báo cáo tài chính tại đơn vị kế toán nhà nước: nội dung kiểm toán báo cáo tài chính; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán;

3. Kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước tại đơn vị kế toán nhà nước: nội dung kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước; quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán.

XII.Chuyên đề 12 - Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước

1. Tổng quan về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin;

2. Quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong công tác kế toán tại đơn vị kế toán nhà nước;

3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.