Bộ Nội vụ đề xuất nhiều nội dung mới, quan trọng trong dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm đang được lấy ý kiến nhân dân.

Bộ Nội vụ đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm trong đó đề xuất nhiều nội dung mới liên quan đến: Nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm; Sửa đổi lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với đối tượng nói chung; sửa đổi lãi suất hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo,...

Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm bao gồm 7 Chương 34 Điều, cụ thể như sau:

Chương I. Những quy định chung, gồm 4 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4): Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng áp dụng; Giải thích từ ngữ; Thẩm quyền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Chương II. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm, gồm 6 Điều (từ Điều 5 đến Điều 10): Mức vay; Thời hạn vay vốn; Lãi suất vay vốn; Điều kiện bảo đảm tiền vay; Hồ sơ vay vốn; Trình tự, thủ tục vay vốn.

Chương III. Cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm 6 Điều (từ Điều 11 đến Điều 16): Mức vay; Điều kiện bảo đảm tiền vay; Thời hạn vay vốn; Lãi suất vay vốn; Hồ sơ vay vốn; Trình tự, thủ tục vay vốn.

Chương IV. Chính sách việc làm công, gồm 5 Điều (từ Điều 17 đến Điều 21): Thông báo dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm cộng; Đăng ký tham gia chính sách việc làm công; Lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công; Chế độ đối với người lao động tham gia chính sách việc làm công; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng.

Chương V. Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên, gồm 5 Điều (từ Điều 22 đến Điều 26): Nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo nghề; Điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề; Hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề; Trình tự, thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề; Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề.

Chương VI. Chế độ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm 4 Điều (từ Điều 27 đến Điều 30): Nội dung và mức chi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hồ sơ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Kinh phí thực hiện.

Chương VII. Điều khoản thi hành, gồm 4 Điều (từ Điều 31 đến Điều 34): Hiệu lực thi hành; Trách nhiệm tổ chức thi hành; Chuyển nguồn Quỹ quốc gia về việc làm thành nguồn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội; Điều khoản chuyển tiếp.

Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm

Những nội dung giữ nguyên so với quy định hiện hành gồm:

Đối tượng áp dụng (Điều 2). Thời hạn vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (Điều 6). Mức vay, thời hạn vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 11, Điều 13). Thông báo, đăng ký, lựa chọn người lao động tham gia chính sách việc làm công (Điều 17, Điều 18, Điều 19).

Những nội dung sửa đổi, hoàn thiện trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Việc làm

Nâng mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với người lao động lên 200 triệu đồng; mức vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh lên 10 tỷ đồng (Điều 5).

Sửa đổi lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với đối tượng nói chung bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (trước đây là lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo) và lãi suất hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm đối với các đối tượng ưu đãi về lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo (trước đây bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo) (Điều 7).

Sửa đổi lãi suất hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng 125% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo, lãi suất đối với các đối tượng ưu đãi về lãi suất bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định (trước đây lãi suất cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, áp dụng chung cho các đối tượng: người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp; thân nhân của người có công với cách mạng) (Điều 14).

Nâng mức vay phải bảo đảm tiền vay đối với vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lên trên 200 triệu đồng để phù hợp với quy định về việc nâng mức vay của người lao động (Điều 8, Điều 12).

Sửa đổi các quy định về hồ sơ vay vốn; trình tự, thủ tục vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, phân quyền (Điều 9, Điều 10, Điều 15, Điều 16).

Sửa đổi quy định về điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với người lao động là thanh niên để đảm bảo phù hợp với các đối tượng hỗ trợ khác (Điều 23);

Sửa đổi quy định về kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo phù hợp với Luật Việc làm năm 2025, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đất đai (Điều 25, Điều 30).

Những nội dung bổ sung trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Việc làm

So với Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đề xuất bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:

- Bổ sung phạm vi điều chỉnh của Nghị định: người lao động là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn; chuyển nguồn Quỹ quốc gia về việc làm thành nguồn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội để làm nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm (Điều 2).

- Bổ sung quy định về thẩm quyền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền và phù hợp với Luật Tổ chức Chính quyền địa phương (Điều 4).

- Bổ sung thông tin đăng ký tham gia chính sách việc làm công; quy định chi tiết về chế độ đối với người lao động tham gia dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công theo hình thức lựa chọn nhà thầu là tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng trên cơ sở kế thừa các quy định tại Thông tư số 11/2017/TT-BLĐTBXH (Điều 18, Điều 20, Điều 21).

- Bổ sung quy định về nội dung và mức chi, điều kiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, quy định chi tiết về nội dung và mức chi hỗ trợ đào tạo cho thanh niên trên cơ sở tiếp thu các quy định của Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg, Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH và có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn. (Điều 22, Điều 23).

- Bổ sung các quy định về hồ sơ hỗ trợ đào tạo nghề; trình tự, thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên trên cơ sở tiếp thu một số quy định của Thông tư số 43/2016/TT- BLĐTBXH, đồng thời sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính (Điều 24, Điều 25).

- Bổ sung quy định chi tiết về nội dung và mức chi hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trên cơ sở tiếp thu một số quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC và có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Luật Việc làm năm 2025 và phù hợp với thực tiễn (Điều 27).

- Bổ sung các quy định về hồ sơ hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên cơ sở tiếp thu một số quy định của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC, đồng thời sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với thực tiễn, chủ trương đơn giản hoá thủ tục hành chính (Điều 28, Điều 29).

- Bổ sung trách nhiệm báo cáo và mẫu báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; báo cáo kết quả thực hiện chính sách việc làm công; báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Điều 32).

- Bổ sung quy định về chuyển nguồn Quỹ quốc gia về việc làm thành nguồn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội để phù hợp với Luật Việc làm năm 2025 (Điều 33).

- Bổ sung quy định về trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội thu hồi đối với các dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Chính sách xã hội trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành sử dụng không đúng mục đích trong thời gian vay vốn (khoản 1 Điều 34).

- Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với kinh phí trích từ tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành chưa sử dụng hết (khoản 3 Điều 34).

- Bổ sung quy định chuyển tiếp đối với Các hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động ở khu vực nông thôn; người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người lao động là thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (khoản 4 Điều 34).

Những nội dung lược bỏ

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đề xuất lược bỏ một số nội dung so với quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, gồm:

- Lựa chọn dự án, hoạt động thực hiện chính sách việc làm công; Hỗ trợ vay vốn đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước; Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp; Hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; Sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm; Quản lý Quỹ quốc gia về việc làm; Sử dụng lãi vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lý do: Những nội dung này không còn quy định tại Luật Việc làm 2025.

- Đối tượng hỗ trợ đào tạo nghề; Đối tượng vay vốn, nguyên tắc cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; Huy động nguồn vốn để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Lý do: Những nội dung này đã được quy định tại Luật Việc làm năm 2025, không giao Chính phủ quy định chi tiết.

- Giám sát việc thực hiện chính sách việc làm công của cộng đồng; Thu hồi và sử dụng vốn vay, xử lý nợ rủi ro vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, vốn vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Hỗ trợ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với thanh niên. Lý do: Những nội dung này đã được quy định tại các văn bản khác, không cần thiết quy định trong Nghị định.

- Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức thực hiện chính sách việc làm công. Lý do: Những nội dung này đã được lồng ghép tại các điều khoản khác của dự thảo Nghị định.

Những nội dung cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm đề xuất sửa đổi, bổ sung các thủ tục: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; cho vay hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các thông tin sẵn có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giảm bớt một số giấy tờ không cần thiết nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tiếp cận và hưởng các chính sách hỗ trợ tạo việc làm.

Những nội dung phân cấp, phân quyền

Dự thảo Nghị định đề xuất phân cấp triệt để cho chính quyền địa phương trong việc thực hiện thủ tục hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Điều 4; giao Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương thực hiện toàn bộ thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm (Nghị định số 61/2015/NĐ-CP giao Ngân hàng Chính sách địa phương thẩm định hồ sơ vay vốn; Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc Thủ trưởng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình phê duyệt hồ sơ vay vốn); giao Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn về phương án sử dụng vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; giấy đề nghị vay vỗn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và xác nhận về tài khoản định danh điện tử mức độ 02 của người lao động.