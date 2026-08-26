Tại Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về nội dung và cách tạo lập học bạ số.

Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT Quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành có hiệu lực từ 08/10/2026.

Tại Điều 6, Điều 7 Chương II của Nghị định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về nội dung và tạo lập học bạ số

Nội dung học bạ số

1. Học bạ số gồm các trường dữ liệu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Cấu trúc các trường dữ liệu, định dạng dữ liệu, quy tắc hiển thị, quy tắc mã hóa và các yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với học bạ số được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Chuẩn dữ liệu học bạ số

3. Chuẩn dữ liệu học bạ số phải bảo đảm:

a) Thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn quốc;

b) Phù hợp chuẩn định dạng mở;

c) Khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo và các hệ thống có liên quan;

d) Khả năng tra cứu, xác thực, trích xuất, lưu trữ lâu dài.

Quy định về tạo lập học bạ số

1. Mỗi người học thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này được tạo lập một học bạ số duy nhất gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời của người học.

2. Việc tạo lập học bạ số được thực hiện trên hệ thống thông tin, phần mềm quản lý hoặc nền tảng số đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

3. Dữ liệu dùng để tạo lập học bạ số phải được kiểm tra, đối chiếu, xác thực từ hồ sơ người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.

4. Việc tạo lập học bạ số được thực hiện theo từng năm học; thời điểm tạo lập trước ngày 30 tháng 6 hằng năm, trường hợp đặc biệt trước ngày 30 tháng 8 hằng năm; bảo đảm phù hợp với các hoạt động giáo dục tại địa phương.

5. Học bạ số sau khi được ký số và phát hành không được chỉnh sửa trực tiếp trên bản đã phát hành, trừ trường hợp thu hồi và tạo lập lại theo quy định.

6. Học bạ số của người học chuyển trường, tiếp nhận từ cơ sở giáo dục khác phải được kế thừa, đồng bộ và cập nhật trên cơ sở dữ liệu, hệ thống học bạ số của cơ sở giáo dục./.