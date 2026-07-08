Đời sống Nói không với rác thải nguy hại Từ những chiếc bể chứa rác đặt ven đường vào rẫy, nhiều nông dân đang từng bước thay đổi thói quen thu gom, xử lý chai lọ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng đúng cách.

UBND xã Đắk Sắk đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai chương trình Đổi rác nhận quà được người dân đồng tình hưởng ứng

Giữ sạch vườn rẫy

Những năm qua, cùng với đổi mới kỹ thuật canh tác, người trồng cà phê ở Lâm Đồng đang từng bước thay đổi thói quen xử lý rác thải nguy hại. Việc thu gom, phân loại, xử lý đúng cách chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng góp phần làm sạch đồng ruộng, bảo vệ môi trường và hướng tới sản xuất cà phê bền vững. Tại xã Đắk Sắk, địa phương đã phối hợp với các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động hướng dẫn người dân sản xuất cà phê bền vững, trong đó chú trọng thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Gia đình bà Đàm Thị Vấn ở thôn Thanh Sơn, xã Đắk Sắk có hơn 1,5 ha cà phê. Trước đây, sau mỗi lần phun thuốc BVTV, bao bì, chai lọ thường bị vứt ven rẫy, bờ ao; nước rửa bình phun thuốc cũng được xả trực tiếp xuống đất. Việc xử lý chưa đúng cách không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh hoạt của bà con. Bà Vấn cho hay: “Giờ thì bà con không còn vứt chai lọ bừa bãi nữa. Dự án đã hỗ trợ xây dựng hàng chục bể chứa rác thải dọc theo các trục đường vào rẫy nên mọi người đều mang bao bì, chai lọ đã sử dụng đến bỏ đúng nơi, đúng chỗ rồi”.

Theo UBND xã Đắk Sắk, cà phê là cây trồng chủ lực với diện tích hơn 7.000 ha, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu cây trồng của địa phương. Cùng với quá trình sản xuất, lượng bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh ngày càng nhiều. Vì vậy, công tác thu gom, xử lý loại rác thải này được địa phương đặc biệt quan tâm. Ông Y Thoa - Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Sắk cho biết: “Xã đã phối hợp với doanh nghiệp, nhà tài trợ xây dựng được 20 bể chứa rác thải nguy hại đặt tại những địa điểm thuận lợi cho bà con tập trung rác đúng nơi quy định”.

Thay mặt nhà tài trợ Công ty Cổ phần TMT Consulting hỗ trợ người dân xã Đắk Sắk dụng cụ thu gom, phân loại rác thải

Không riêng Đắk Sắk, tại nhiều vùng trồng cà phê như: Di Linh, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Quảng Sơn… sản xuất cà phê theo hướng giảm phát thải đang được bắt đầu từ những việc làm thiết thực, trong đó có thu gom, phân loại đúng cách chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng ngay tại vườn rẫy.

Bắt đầu từ việc làm nhỏ trên vườn rẫy

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện có trên 1 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp. Mỗi năm, tại Lâm Đồng phát sinh khoảng 276 tấn bao gói thuốc BVTV sau sử dụng. Tuy nhiên, tỷ lệ thu gom, xử lý đúng quy định mới đạt khoảng 18,9%. Con số này cho thấy, bên cạnh những mô hình điểm đã được triển khai, việc nâng cao nhận thức, mở rộng mạng lưới thu gom rác thải nguy hại vẫn là yêu cầu đặt ra đối với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND xã Đắk Sắk và Công ty TNHH TM & XD An Sinh về quản lý, vận hành và thu gom rác BVTV định kỳ

Theo TS Phạm Tuấn Anh - Chuyên gia nông nghiệp, thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và sức khỏe cộng đồng mà còn là trách nhiệm chung của chính quyền, doanh nghiệp và mỗi người dân trong xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.

Chính vì thế, chính quyền địa phương tại các vùng cà phê trọng điểm của Lâm Đồng đã phối hợp với các doanh nghiệp như: Công ty JDE Peet’s, Công ty Cổ phần Intimex Đắk Nông và Công ty Cổ phần TMT Consulting triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất cà phê bền vững theo hướng giảm phát thải.

Bà Đàm Thị Vấn ở thôn Thanh Sơn, xã Đắk Sắk đưa chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng đến bể chứa

Theo ông Đỗ Ngọc Sỹ - Giám đốc bền vững Châu Á Thái Bình Dương (JDE Peet’s), dự án kỳ vọng sẽ từng bước thay đổi nhận thức và hành vi trong quản lý chất thải nông nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng vùng nguyên liệu cà phê phát triển theo hướng bền vững, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Hành trình hướng tới cà phê bền vững không chỉ nằm ở năng suất, chất lượng mà còn bắt đầu từ những việc làm nhỏ trên mỗi vườn rẫy, như thu gom đúng cách từng chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau mỗi mùa vụ.