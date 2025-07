Pháp luật - Đời sống Nỗi lo tai nạn giao thông xe khách trên cao tốc Tai nạn giao thông (TNGT) trên các tuyến cao tốc thời gian gần đây liên tiếp xảy ra đã để lại hậu quả nghiêm trọng , đồng thời trở thành nỗi lo về mức độ an toàn giao thông của xe khách...

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày 9/7.

Vụ TNGT xảy ra vào rạng sáng ngày 9/7 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng khiến 3 người tử vong và 2 người bị thương một lần nữa cho thấy mức độ nghiêm trọng và hậu quả không thể bù đắp được do tai nạn. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra đoạn Km220+100 thuộc xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng giữa xe khách mang biển số 78F-002.64 và 85F-000.37. Cú tông mạnh khiến hai xe dính chặt vào nhau, làm 3 người tử vong tại chỗ, bao gồm tài xế, phụ xe của cả hai phương tiện và khiến 2 người khác bị thương.

Anh Hồ Văn Sơn (19 tuổi), phụ xe của chiếc xe 78F-002.64, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Trước tai nạn, em ngồi nói chuyện với anh Thanh và tài xế. Sau đó, thấy buồn ngủ nên em ra phía sau nằm nghỉ thì xảy ra tai nạn chỉ ít phút sau đó. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, chiếc xe khách 85F-000.37 của nhà xe Thiện Trí đang chở 41 hành khách khi lưu thông đến vị trí trên thì bị nổ lốp. Khi tài xế và phụ xe xuống kiểm tra, chiếc xe 78F-002.64 lao tới từ phía sau, dẫn đến cú va chạm kinh hoàng. Cơ quan chức năng vẫn đang tích cực trích xuất dữ liệu hành trình và camera để làm rõ nguyên nhân cụ thể.

Không chỉ vụ tai nạn ngày 9/7, thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã liên tục chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe khách trên cao tốc.

Đơn cử như vụ tai nạn sáng ngày 11/6 trên cao tốc Liên Khương - Prenn. Lúc đó, một chiếc xe con đang chuyển làn thì bị xe khách chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Cú va chạm khiến xe con biến dạng hoàn toàn, 2 người bị thương nặng, may mắn không thiệt mạng. Hay khuya 25/1, tại Km158+300 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Bắc Bình, chiếc xe khách 98E-010.73 khi chuyển làn không đúng quy định đã va chạm liên hoàn với 2 phương tiện khác. Tuy không có thương vong về người, nhưng vụ tai nạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản và làm gián đoạn lưu thông trên tuyến cao tốc trong nhiều giờ.

Thực trạng và những hình ảnh về TNGT thời gian gần đây thực sự là nỗi lo cộng đồng, là nỗi ám ảnh của nạn nhân và thân nhân có người bị tai nạn. Các cơ quan chức năng xác định, các vụ tai nạn đều xuất phát từ yếu tố chủ quan lẫn khách quan, song lý do chính vẫn là lỗi mất tập trung khi điều khiển ô tô, chuyển làn ẩu, thiếu chú ý quan sát, một số vụ xảy ra do phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên cao tốc. Nhiều vụ tai nạn xảy ra do tài xế điều khiển xe vượt ẩu, tài xế vẫn lái xe khi đã mệt mỏi, thiếu ngủ, đặc biệt là trên các tuyến đường dài, vào ban đêm. Bên cạnh, nhiều xe khách vẫn chưa được bảo dưỡng định kỳ đúng quy chuẩn.

Thiết nghĩ, để hạn chế TNGT, đặc biệt là tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe khách trên cao tốc, trước hết cần siết chặt công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải, về đào tạo và cấp giấy phép cho tài xế ô tô, đặc biệt là xe khách chạy tuyến đường dài. Các doanh nghiệp vận tải phải tiến hành bảo dưỡng phương tiện, kiểm tra kỹ thuật định kỳ để đảm bảo xe luôn trong tình trạng an toàn cao nhất. Song song đó, cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động trên cao tốc, lắp đặt thêm các camera giám sát, lập biên bản xử lý nghiêm, kịp thời, công khai các hành vi vi phạm...