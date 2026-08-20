Nokia 125 4G 2nd Edition lộ diện với thiết kế siêu gọn nhẹ, hỗ trợ 4G và pin 1.450 mAh Thương hiệu HMD chuẩn bị ra mắt Nokia 125 4G 2nd Edition với màn hình 2.4 inch, hệ điều hành S30+ mượt mà và thời lượng pin chờ kéo dài nhiều ngày.

Thương hiệu HMD đang âm thầm chuẩn bị cho sự ra mắt của Nokia 125 4G 2nd Edition, một mẫu điện thoại phổ thông siêu gọn nhẹ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghe gọi cơ bản. Trong bối cảnh các mạng di động cũ đang dần bị ngắt sóng, việc tích hợp kết nối 4G giúp thiết bị trở thành giải pháp máy phụ đáng tin cậy cho người dùng hiện đại.

Thiết kế nhỏ gọn cùng khả năng hiển thị rõ ràng

Nokia 125 4G 2nd Edition sở hữu kiểu dáng "cục gạch" đặc trưng của dòng điện thoại Nokia truyền thống. Ngoại hình tối giản giúp người dùng dễ dàng cầm nắm bằng một tay hoặc cất gọn vào túi quần. Thiết bị mang đến hai tùy chọn màu sắc trẻ trung bao gồm xanh đậm và bạc cá tính.

Mặt trước của máy được trang bị màn hình LCD kích thước 2.4 inch với độ phân giải 320 x 240 pixel. Thông số hiển thị này đáp ứng vừa đủ nhu cầu xem danh bạ, đọc tin nhắn văn bản và thao tác trên các menu chức năng hàng ngày.

Nokia 125 4G 2nd Edition lộ thiết kế

Cấu hình tối giản trên nền tảng hệ điều hành S30+

Về mặt kỹ thuật, Nokia 125 4G 2nd Edition thừa hưởng nhiều điểm chung từ mẫu Nokia 210 4G. Thiết bị sở hữu bộ nhớ RAM 64 MB và bộ nhớ trong 128 MB. Bên cạnh đó, người dùng có thể mở rộng thêm không gian lưu trữ dữ liệu thông qua thẻ nhớ microSD.

Điểm tựa cho trải nghiệm vận hành ổn định của máy là hệ điều hành S30+ siêu nhẹ. Nền tảng này vốn đã quen thuộc trên các dòng điện thoại cơ bản của HMD, giúp tối ưu hóa phần cứng khiêm tốn và đảm bảo các thao tác phản hồi diễn ra mượt mà.

Điện thoại Nokia mới hứa hẹn có giá phải chăng

Camera đáp ứng nhu cầu cơ bản và viên pin 1.450 mAh bền bỉ

Mẫu máy cơ bản này được trang bị cả camera trước và camera sau với cùng độ phân giải 0.3 MP. Trong đó, cụm camera phía sau đi kèm đèn flash LED trợ sáng, hỗ trợ chụp ảnh nhanh hoặc thực hiện các cuộc gọi video cơ bản khi cần.

Điểm mạnh đáng chú ý nhất trên sản phẩm chính là viên pin dung lượng 1.450 mAh. Do đặc thù phần cứng tiêu tốn rất ít năng lượng, thời lượng pin này cung cấp thời gian chờ kéo dài nhiều ngày, giúp người dùng duy trì liên lạc liên tục mà không cần lo lắng về việc sạc pin thường xuyên.

Nokia 125 4G 2nd Edition có pin ấn tượng

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Nokia 125 4G 2nd Edition

Thông số Chi tiết Màn hình 2.4 inch LCD, độ phân giải 320 x 240 pixel RAM / ROM 64 MB RAM / 128 MB ROM (Có hỗ trợ thẻ microSD) Hệ điều hành S30+ Camera Trước 0.3 MP / Sau 0.3 MP (kèm đèn flash LED) Mạng kết nối Hỗ trợ 4G Voice/VoLTE Dung lượng pin 1.450 mAh Màu sắc Xanh đậm, Bạc

Giải pháp máy phụ tối ưu trong thời kỳ tắt sóng 2G

Mặc dù HMD chưa công bố mức giá chính thức cũng như ngày mở bán, Nokia 125 4G 2nd Edition được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mức giá bình dân cùng độ bền cao. Đây là sự lựa chọn hợp lý cho những ai đang tìm kiếm một thiết bị nghe gọi phụ bền bỉ, hỗ trợ hạ tầng mạng 4G hiện đại hoặc những người muốn tối giản hóa nhu cầu kết nối công nghệ hàng ngày.