Nokia ra mắt loạt điện thoại phổ thông tích hợp nút AI: Sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại HMD Global vừa trình làng 4 mẫu điện thoại Nokia mới tích hợp trợ lý ảo AI thông qua nút bấm vật lý chuyên dụng. Các thiết bị sở hữu pin 1.450 mAh, cổng sạc USB-C và dịch vụ đám mây, mang đến trải nghiệm thông minh trên nền tảng điện thoại cơ bản.

HMD Global vừa chính thức mở rộng danh mục điện thoại phổ thông với việc ra mắt bốn mẫu máy mới: Nokia 210 4G, Nokia 235 4G (thế hệ 2), Nokia 215 4G (thế hệ 2) và Nokia 200 4G. Điểm đột phá lớn nhất trên các dòng sản phẩm này là sự xuất hiện của nút bấm trợ lý ảo AI chuyên dụng, một tính năng hiếm thấy trên các dòng điện thoại phím bấm truyền thống.

HMD Global đã chính thức phát hành các mẫu điện thoại phổ thông Nokia 210 4G, Nokia 235 4G phiên bản thứ 2, Nokia 215 4G phiên bản thứ 2 và Nokia 200 4G.

Trợ lý ảo Sikey AI: Bước tiến mới cho điện thoại "cục gạch"

Tất cả bốn mẫu điện thoại mới đều được trang bị một nút bấm AI riêng biệt, cho phép người dùng truy cập trực tiếp vào trợ lý ảo tích hợp trên thiết bị. Công nghệ này được vận hành bởi Sikey AI, hỗ trợ người dùng thực hiện các tác vụ thông qua lệnh giọng nói một cách nhanh chóng.

Cụ thể, người dùng có thể yêu cầu trợ lý ảo bật đèn pin, mở camera sau, thiết lập lời nhắc, đặt báo thức hoặc thực hiện cuộc gọi mà không cần thao tác qua nhiều tầng menu. Ngoài ra, Sikey AI còn có khả năng trả lời các câu hỏi cơ bản của người dùng.

Các mẫu điện thoại phổ thông mới nhất của HMD đi kèm với nút trợ lý AI chuyên dụng.

Đáng chú ý, tính năng trợ lý ảo này sẽ được miễn phí trong 180 ngày đầu tiên sử dụng. Sau thời gian dùng thử, người dùng cần đăng ký gói trả phí để tiếp tục sử dụng dịch vụ. HMD cũng tích hợp dịch vụ điện thoại đám mây (cloud phone service), cho phép cập nhật video, dự báo thời tiết và tin tức thể thao mà không làm tiêu tốn bộ nhớ trong của máy.

Phân tích thông số kỹ thuật và thiết kế

Về ngoại hình, bộ tứ sản phẩm mới vẫn giữ phong cách thiết kế cổ điển đặc trưng của Nokia nhưng được bổ sung các chi tiết hiện đại như khung kim loại bao quanh camera selfie và loa thoại. Cả bốn thiết bị đều chạy trên hệ điều hành S30+ và sở hữu viên pin dung lượng 1.450 mAh.

Nokia 200 4G có sẵn các màu đen, xanh dương và vàng.

Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ rệt về kích thước màn hình và khả năng nhiếp ảnh giữa các phiên bản:

Thông số Nokia 235 4G & 215 4G (Gen 2) Nokia 210 4G & 200 4G Màn hình 2,8 inch IPS, độ phân giải QVGA 2,4 inch, độ phân giải QVGA Camera sau VGA (hỗ trợ cả camera trước) 2 MP Pin 1.450 mAh 1.450 mAh Cổng sạc USB-C USB-C

Bên cạnh các tính năng thông minh, HMD vẫn duy trì những tiện ích truyền thống như giắc cắm tai nghe 3,5 mm, đài FM và tính năng gọi video Xpress Chat. Việc chuyển sang cổng sạc USB-C là một điểm cộng lớn, giúp người dùng dễ dàng sử dụng chung phụ kiện với các thiết bị di động hiện đại khác.

Phiên bản Nokia 215 4G thế hệ thứ 2 của HMD với tùy chọn màu đỏ.

Hiện tại, HMD Global vẫn chưa công bố mức giá cụ thể cũng như thời điểm mở bán chính thức cho từng thị trường. Việc đưa AI vào điện thoại phổ thông cho thấy chiến lược của hãng trong việc thu hẹp khoảng cách trải nghiệm giữa điện thoại cơ bản và điện thoại thông minh, đồng thời tối ưu hóa tiện ích cho phân khúc người dùng ưu tiên sự đơn giản và bền bỉ.