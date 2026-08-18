Đời sống Nông dân Đam Rông phấn khởi với sầu riêng Những ngày này, không khí tại các vùng trồng sầu riêng ở khu vực Đam Rông trở nên rộn ràng hơn. Sau nhiều tháng chờ đợi, mùa sầu riêng về mang theo niềm vui và sự háo hức của người trồng, đặc biệt là đối với bà con vùng đồng bào DTTS.

Lãnh đạo địa phương tham quan vườn sầu riêng của bà con địa phương

Phấn khởi của bà con vùng xa

Trong vườn sầu riêng của gia đình ông Kră Jăn Ha Blăk ở Đam Rông 2, gần 200 cây sầu riêng Thái đang bước vào mùa thu hoạch. Nhìn những cây sầu riêng sai trái, ông Blăk cùng gia đình theo dõi từng ngày, chờ đến thời điểm trái đủ độ để giao cho thương lái. Mùa vụ năm nay, giá sầu riêng được thương lái mua tại vườn dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg. Ông Blăk cho hay, với người nông dân vùng sâu, mỗi mùa thu hoạch là dịp để nhìn lại công sức đã bỏ ra trong cả năm. Từ việc chăm cây, theo dõi hoa, giữ trái đến lúc thu hoạch, mọi công việc đều được thực hiện cẩn thận với mong muốn có một mùa vụ thuận lợi.

Niềm vui của ông Blăk cũng là tâm trạng chung của nhiều hộ trồng sầu riêng ở 4 xã khu vực Đam Rông khi những vườn cây bắt đầu bước vào mùa thu hoạch. Sau thời gian chăm sóc, người dân mong chờ những chuyến xe chở đầy trái rời khỏi vườn, mang theo thành quả của một năm lao động.

Tại vườn sầu riêng Thái Dona rộng 2 ha của chị Đinh Thị Hóa ở Đam Rông 3. Những cây sầu riêng sai trái được thương lái mua cả vườn với giá 50.000 đồng/kg. Chị kể, khoảng 20 năm trước, gia đình chị từ Hà Nội vào Đam Rông 3 lập nghiệp. Khi ấy, cà phê là cây trồng chính của gia đình cũng như nhiều nông hộ trong vùng. Sau khi tìm hiểu, nhận thấy một số hộ trồng sầu riêng đạt hiệu quả kinh tế cao, chị mạnh dạn mua 100 cây giống về trồng thử.

Thu nhập người dân khu vực Đam Rông nâng cao nhờ chuyển đổi, trồng xen sầu riêng

Những năm đầu chưa có kinh nghiệm, năng suất vườn cây còn thấp. Chị Hóa tiếp tục tìm hiểu, học hỏi và chuyển sang chăm sóc sầu riêng theo phương pháp sinh học. Cách làm này dần cho thấy hiệu quả khi cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ ra hoa, đậu trái được cải thiện, đồng thời giảm chi phí phân bón và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. “Từ khi sử dụng chế phẩm sinh học giúp cây sầu riêng tăng cường sức đề kháng, hạn chế sâu bệnh, tăng tỷ lệ đậu hoa và trái, hạn chế rụng trái sinh lý, đồng thời giảm lượng phân bón nên tiết kiệm chi phí. Vườn cây tăng năng suất, được thương lái đặt thu mua từ khi chưa đến kỳ thu hoạch”, chị Hóa chia sẻ.

Tăng thu nhập trong gia đình

Hiện 90 cây sầu riêng của gia đình chị Hóa đang cho trái, bình quân mỗi cây khoảng 2 tạ. Gia đình chị tiếp tục trồng thêm 200 cây, kỳ vọng những năm tới sẽ có thêm nguồn thu từ diện tích mới. Từ cây cà phê hiệu quả chưa ổn định, sầu riêng đã đem đến cho gia đình chị Hóa một hướng đi phù hợp hơn. Thu nhập từ vườn cây giúp gia đình chăm lo cho hai người con học hành, có việc làm ổn định. Vườn sầu riêng cũng tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Chính - Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 thông tin, tại 4 xã khu vực Đam Rông, hiện có hơn 3.000 ha sầu riêng, trong đó hơn 1.100 ha đã cho thu hoạch và hơn 300 ha có mã số vùng trồng. Sản lượng tăng qua các năm, mang lại nguồn thu hàng trăm tỷ đồng.

Vườn sầu riêng của gia đình chị Đinh Thị Hóa

Mùa sầu riêng về, những con đường vào vùng sản xuất thêm nhộn nhịp, những khu vườn thêm tiếng người. Với ông Blăk và nhiều nông dân vùng sâu, niềm háo hức không chỉ nằm ở những chuyến xe chở trái rời vườn, mà còn ở hi vọng về một mùa vụ thuận lợi sau những tháng ngày lao động chăm chút. Từ những vườn cây đang vào mùa thu hoạch, một nhịp sống mới đang hiện hữu rõ hơn giữa vùng đất còn nhiều gian khó.