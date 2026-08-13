Công nghệ - Chuyển đổi số Nông dân Đức Trọng bắt nhịp nông nghiệp số Xác định nông nghiệp công nghệ cao là "chìa khóa" để nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống Nhân dân, thời gian qua, xã Đức Trọng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, đưa khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào đồng ruộng. Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của nông dân, mở ra hướng đi bền vững cho nông sản địa phương.

Ngành nông nghiệp đóng góp tới 79,34% trong cơ cấu kinh tế toàn xã

Bài toán tối ưu chi phí

Đến thăm trang trại rộng gần 4.000 m² của chị Nguyễn Thị Hoàn tại tổ 4, thôn P’Ré, ấn tượng đầu tiên là hệ thống nhà kính hiện đại cùng không gian sản xuất xanh mát, ngăn nắp. Chị Hoàn chia sẻ, chị bắt đầu chuyển đổi từ nhà lưới sang dựng nhà kính trồng rau từ năm 2022. Đến năm 2024, chị tiếp tục mạnh dạn đầu tư hệ thống IoT vận hành mô hình sản xuất thông minh, tự động hẹn giờ tưới nước và châm phân dinh dưỡng cho các lứa ớt chuông, cà chua.

Trước đây, khi còn canh tác trong nhà lưới thông thường, thời gian thu hoạch mỗi vụ dù chăm sóc tốt cũng chỉ kéo dài khoảng 5 tháng. Từ ngày đưa công nghệ cao vào đồng ruộng, thời gian thu hoạch đã kéo dài gần cả năm. Không những vậy, lượng nhân công chăm sóc giảm đi một nửa, từ 10 lao động/sào xuống còn 5 lao động/sào, chi phí cây giống cũng tối ưu hơn. Dù vốn đầu tư ban đầu khá tốn kém, nhưng hiệu quả kinh tế mang lại vượt trội so với phương thức cũ.

Mô hình sản xuất của chị Hoàn là một trong những minh chứng sinh động cho bước chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp địa phương. Với diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 9.385 ha trên tổng số 11.804 ha đất nông nghiệp, ngành nông nghiệp đóng góp tới 79,34% trong cơ cấu kinh tế toàn xã. Theo ông Nguyễn Thành Trung - Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đức Trọng, xác định nông nghiệp công nghệ cao là chìa khóa để nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống Nhân dân, UBND xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Đức Trọng xác định nông nghiệp công nghệ cao là chìa khóa then chốt để nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống nhân dân

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển giao kỹ thuật VietGAP, GlobalGAP, hỗ trợ vốn vay ưu đãi và kết nối chuỗi liên kết tiêu thụ, xã đã hình thành 30 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao với hơn 60 hộ tham gia. Các sản phẩm chủ lực như rau ăn lá thủy canh, ớt chuông, cà chua đạt chất lượng cao, giúp tăng năng suất cây trồng từ 25 - 40%, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao thu nhập cho người dân.

Gỡ khó để phát triển bền vững

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn xã Đức Trọng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thêm vào đó, chi phí đầu tư hạ tầng, thiết bị cảm biến và phần mềm quản lý ban đầu khá lớn, vượt quá khả năng tài chính của đa số nông dân và hợp tác xã quy mô nhỏ. Nguồn nhân lực có trình độ công nghệ thông tin để vận hành thiết bị còn thiếu hụt.

Quỹ đất sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho việc tích tụ ruộng đất để đầu tư quy mô lớn. Ngoài ra, thị trường tiêu thụ đôi lúc chưa ổn định, giá thành nông sản công nghệ cao còn nhỉnh hơn mặt bằng chung nên tâm lý người tiêu dùng chưa thực sự phân biệt rõ nét với sản phẩm thông thường.

Đức Trọng xác định nông nghiệp công nghệ cao là chìa khóa then chốt để nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện đời sống Nhân dân

Để khắc phục các hạn chế trên, xã đã đề ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá cho chặng đường tiếp theo. Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Đức Trọng Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh: Trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, đồng thời hỗ trợ thủ tục pháp lý về đất đai để tích tụ ruộng đất, mở rộng hạ tầng.

Xã sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, chuyển giao kỹ thuật thực hành giúp nông dân làm chủ thiết bị thông minh và kỹ năng quản trị trang trại số. Bên cạnh việc quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao trọng điểm gắn với sản phẩm thế mạnh, công tác xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và kết nối chuỗi cung ứng nông sản bền vững cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm mở rộng thị trường đầu ra cho bà con.