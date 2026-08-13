Nông nghiệp - Nông thôn Nông nghiệp là trụ cột quan trọng ở Bảo Lâm 1 Tại xã Bảo Lâm 1, nông nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

Cà phê với diện tích hơn 10.290 ha là một trong những cây trồng chủ lực hiệu quả của Bảo Lâm 1

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Bảo Lâm 1 có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 15.493 ha, trong đó cây cà phê 10.290 ha, cây chè 765 ha. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 1.549 ha; diện tích sản xuất nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận hữu cơ đạt 240 ha. Đó là nền tảng, động lực cho một nền nông nghiệp bền vững và hiện đại phát triển.

Ông Trần Đình Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 cho biết: Nhìn chung bà con ở địa phương đa phần sinh sống nhờ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, giá cà phê tăng và khá ổn định đã giúp nông dân có thu nhập cao. Địa phương phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, sự năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó vươn lên làm giàu; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất của người dân đã đem lại cho nền nông nghiệp xã nhà có những bước phát triển.

Bảo Lâm 1 là một xã thuần nông với trên 75% dân cư sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp. Việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh. Đến nay, ở xã có vùng sản xuất chè ứng dụng công nghệ cao với diện tích 221,8 ha và mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cây chè với quy mô 10 ha tại vùng Lộc Quảng...

Vợ chồng anh Trần Đức Hiếu và chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như tiên phong trồng lá, cành cung cấp cho các shop hoa

Các mô hình trồng rau hoa trong nhà kính, nhà lưới được phát triển tạo ra các sản phẩm có chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi giống cây trồng, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng; việc đầu tư thâm canh, trồng xen các loại cây trồng có giá trị như bơ, măng cụt, sầu riêng, mắc ca và các loại cây ăn quả... góp phần nâng giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đạt 200 triệu đồng/ha/năm.

Vợ chồng anh Trần Đức Hiếu và chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Như là một trong những gương nông dân trẻ tiêu biểu của xã. Hiện tại, mảnh đất của chị Như chia làm 3 phần gồm nhà kính, nhà lưới, đất trồng tự nhiên. Trên 20 loại cây cho lá, cành như: tùng nho, dương xỉ, lá chanh, trầu bà, kim giao, quế thái, đuôi chồn, tùng kim ý, đô la, lá táo, vảy rồng... đã mang lại thu nhập mỗi tháng từ 15 - 20 triệu đồng/1.000 m2.

Tổ chức lại hoạt động chăn nuôi, thủy sản

Hiện xã cũng đang chú trọng tái cơ cấu và phát triển lại ngành trồng dâu, nuôi tằm. Theo đó, từ khâu phát triển diện tích, nuôi tằm, thu hút đầu tư nhà máy ươm tơ tại cụm công nghiệp được thực hiện đồng bộ, đem lại hiệu quả khá cao, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, làm giàu từ nghề trồng dâu nuôi tằm.

Trong khi đó, chăn nuôi, thủy sản chuyển dịch theo hướng trang trại tập trung chăn nuôi công nghiệp khép kín, đồng thời cũng đã di dời các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư theo quy hoạch của tỉnh. Tận dụng lợi thế mặt nước như: hồ Cai Bảng, hồ Đắk Long Thượng, hồ Lộc Thắng,... phát triển nuôi trồng thủy sản cá cao sản, cá nước lạnh đem lại giá trị kinh tế cao.

Những vườn bơ trĩu quả ở xã Bảo Lâm 1

Việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm thực hiện. Đến nay, trên địa bàn xã có 5 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm (trong đó có 4 công ty, 1 hợp tác xã), có 15 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên. Thực hiện cấp mã số vùng trồng đối với cây chè Olong (Lộc Quảng cũ)...

Nhờ chú trọng nông nghiệp mà hiện nay thu nhập bình quân của người dân xã Bảo Lâm 1 đạt 79,31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm đáng kể; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên.