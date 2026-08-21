Kinh tế Nông nghiệp số mở hướng sinh kế mới cho đồng bào DTTS Thay vì phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống, nông dân vùng cao nguyên Lâm Đồng đang từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại. Làn sóng chuyển đổi số không chỉ đổi mới quy trình canh tác mà còn nâng cao giá trị thương phẩm, mở ra hướng đi bền vững cho nông sản địa phương.

Ông Đặng Phước Chi chăm sóc cây trồng trong khu vườn của gia đình

Tối ưu hóa sản xuất nhờ công nghệ cao

Tại các khu vực canh tác trọng điểm như Lang Biang hay Lạc Dương, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đã trở thành xu hướng chủ đạo.

Thay cho phương thức tưới bón thủ công, nhiều hộ gia đình đã đầu tư hệ thống tưới tự động, mô hình nhà kính, nhà lưới và công nghệ canh tác trên giá thể.

Sự thay đổi này giúp nhà vườn chủ động kiểm soát dịch bệnh, giảm thiểu rủi ro thời tiết và tối ưu hóa năng suất các mặt hàng chủ lực như dâu tây, hoa tươi hay cà phê chất lượng cao. Nông dân địa phương ngày càng nhạy bén trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Ông Đặng Phước Chi (Tổ 33, phường Lang Biang - Đà Lạt) cho biết, gia đình ông đã chuyển từ trồng dâu đất truyền thống sang mô hình canh tác giá thể trong nhà lồng khoảng 6 năm nay. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu đạt khoảng 1 tỷ đồng cho mỗi 1.000 m² (bao gồm nhà lồng, hệ thống tưới, con giống và vật tư), hiệu quả thu lại rất rõ rệt.

"Vào chính vụ, mỗi đợt thu hoạch trên diện tích 1.000 m² đạt khoảng 100 kg. Nhờ chủ động sản xuất, gia đình tổ chức thu hái luân phiên hằng ngày hoặc cách ngày tùy diện tích. Với mục tiêu duy trì liên kết bền vững, sản phẩm được cung ứng ổn định cho các mối buôn với giá khoảng 250.000 đồng/kg, vừa bảo đảm lợi nhuận cho chuỗi tiêu thụ, vừa giữ giá hợp lý cho người tiêu dùng”, ông Đặng Phước Chi cho biết.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã giúp nông dân ở Lâm Đồng nâng cao chất lượng sản phẩm

Không chỉ cải thiện năng suất, công nghệ còn trực tiếp giải phóng sức lao động. Anh K'Brăi, một hộ canh tác tại Lạc Dương chia sẻ rằng, việc áp dụng kỹ thuật tưới tự động và theo dõi cây trồng bằng hệ thống hỗ trợ đã giảm bớt đáng kể chi phí nhân công. Sự can thiệp của kỹ thuật giúp cây hoa và cà phê phát triển đồng đều, đưa hoạt động sản xuất dần đi vào nếp chuyên nghiệp.

Bắt nhịp thị trường số, mở hướng sinh kế

Bên cạnh khâu sản xuất, chuyển đổi số còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong tư duy thương mại của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử, ứng dụng mạng xã hội để quảng bá và giao thương trực tiếp đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và thị trường.

Các sản phẩm nông sản được người dân Lâm Đồng đưa lên sàn thương mại điện tử ngày càng nhiều

Các sản phẩm đặc trưng như Cà phê Arabica Lang Biang hay hoa tươi địa phương hiện tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng cả nước, giảm dần sự phụ thuộc vào các kênh trung gian.

Chị Liêng Hót Rolan, người tích cực đưa nông sản Cơ ho lên không gian mạng, nhận định việc tiếp cận các nền tảng số và mã QR truy xuất nguồn gốc đã nâng cao vị thế thương lượng của người trồng cà phê. Người tiêu dùng khắp nơi có thể dễ dàng kiểm tra thông tin xuất xứ sản phẩm từ vùng chân núi Lang Biang, tạo nền tảng để nông sản địa phương mở rộng thị phần.

Để thúc đẩy tiến trình nông nghiệp số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính quyền và các cơ quan chuyên môn tại Lâm Đồng đã chủ động triển khai nhiều chính sách đồng hành thiết thực.

Định hướng về phát triển bền vững, ông K'Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Lạc Dương nhấn mạnh, chủ trương cốt lõi hiện nay là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hướng đến sản xuất hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường. Việc lựa chọn các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là yêu cầu tất yếu để nâng cao thu nhập cho người dân.

Việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử giúp người dân giảm chi phí ở các khâu trung gian

Tuy nhiên, do năng lực tiếp cận kỹ thuật của một bộ phận bà con còn hạn chế, phương thức triển khai được xác định là "cán bộ đi trước, làm mẫu để nhân rộng". Đội ngũ cán bộ cơ sở trực tiếp xuống tận vườn hướng dẫn kỹ thuật, định hướng chủng loại cây trồng theo mùa vụ. Các mô hình điểm đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao sẽ đóng vai trò trực quan sinh động, giúp người dân yên tâm học tập và làm theo.

Sự chủ động của người dân cùng chính sách hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đang tạo động lực mới cho ngành nông nghiệp Lâm Đồng. Bước chuyển mình trên nền tảng công nghệ không chỉ khẳng định tư duy sản xuất hiện đại mà còn tạo đà cho nông sản địa phương phát triển bền vững trong xu thế hội nhập.