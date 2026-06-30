Kinh tế Nông nghiệp tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số" Giữ vai trò là một trong những trụ cột của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và môi trường Lâm Đồng đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 5,3%, cao hơn mục tiêu 4,89% theo kịch bản đã đề ra

Khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng kinh tế ở mức "2 con số", ngành Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng tiếp tục được xác định là một trong những lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng ổn định cho nền kinh tế, đồng thời đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngay từ đầu năm, sở đã xây dựng kịch bản tăng trưởng theo từng quý, từng lĩnh vực sản xuất và từng địa phương; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị chuyên môn nhằm chủ động tháo gỡ khó khăn, duy trì sản xuất và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Nhờ sự chủ động đó, bức tranh nông nghiệp 6 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 5,3%, cao hơn mục tiêu 4,89% theo kịch bản đã đề ra. Đây là mức tăng trưởng đáng khích lệ trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, chi phí đầu vào còn cao và thị trường tiêu thụ nhiều mặt hàng nông sản vẫn chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới.

Ở lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh duy trì hơn 914.000 ha gieo trồng, nhiều loại cây trồng chủ lực tiếp tục đạt năng suất khá. Đặc biệt, Lâm Đồng tiếp tục phát huy lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao khi duy trì khoảng 109.500 ha sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trong đó có gần 1.400 ha nông nghiệp thông minh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Toàn tỉnh duy trì hơn 914.000 ha gieo trồng, nhiều loại cây trồng chủ lực tiếp tục đạt năng suất khá

Song song đó, ngành tiếp tục thực hiện chuyển đổi gần 4.000 ha cây trồng sang những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, thích ứng với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Việc chuyển đổi không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần giảm áp lực sử dụng nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp.

Chăn nuôi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định theo hướng hiện đại, an toàn sinh học và tuần hoàn. Tổng đàn gia súc đạt gần 2 triệu con, đàn gia cầm đạt 23,6 triệu con; sản lượng thịt hơi các loại tăng gần 10%, sản lượng sữa tăng trên 26% so với cùng kỳ.

Mặc dù dịch tả lợn châu Phi còn xuất hiện tại một số địa phương, song các ổ dịch đều được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lây lan diện rộng.

Nông dân Cầu Đất chế biến ướt cà phê

Trong lĩnh vực thủy sản, hoạt động khai thác và nuôi trồng tiếp tục phát triển ổn định. Sản lượng nuôi trồng đạt khoảng 15.370 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; sản lượng giống thủy sản đạt khoảng 13 tỷ con. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý nghề cá tiếp tục được triển khai quyết liệt.

Một điểm sáng khác là hoạt động chế biến và xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có 508 cơ sở sơ chế, đóng gói, chế biến nông sản và 178 cơ sở chế biến thủy sản, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 805,7 triệu USD, trong đó cà phê, hồ tiêu, rau, hoa, thanh long tiếp tục là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Cùng với phát triển sản xuất, ngành cũng chú trọng xây dựng các chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh có 428 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, thu hút gần 47.600 hộ nông dân tham gia; diện tích liên kết đạt khoảng 85.000 ha. Chương trình OCOP tiếp tục được mở rộng với 918 sản phẩm còn hiệu lực, tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo dư địa tăng trưởng

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang đối mặt với nhiều thách thức.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn nhiều áp lực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện 300 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 21% so với cùng kỳ; trong đó có 136 vụ phá rừng, diện tích rừng bị thiệt hại hơn 22,7 ha. Tỷ lệ che phủ rừng giảm còn 45,91%, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục siết chặt công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi tài nguyên rừng.

Lâm Đồng tiếp tục phát huy lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao khi duy trì khoảng 109.500 ha

Ngành cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng phương án quản lý rừng bền vững và phương án sử dụng đất lâm nghiệp. Đến nay, mới có 49/400 chủ rừng được phê duyệt hoặc tự phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện nền tảng quản lý tài nguyên rừng theo quy định mới.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, ngành còn đẩy mạnh nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Toàn tỉnh hiện có 1.459 mã số vùng trồng, 540 mã số cơ sở đóng gói; hơn 154.000 ha sản xuất đạt các chứng nhận an toàn, bền vững như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các bộ tiêu chuẩn quốc tế khác.

Lâm Đồng có hơn 154.000 ha sản xuất đạt các chứng nhận an toàn, bền vững như VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ

Theo ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng "2 con số" của tỉnh, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng đã xây dựng, chủ động tháo gỡ khó khăn cho từng lĩnh vực.

Cụ thể, ngành sẽ tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất; mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu. Đồng thời, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu để tạo nền tảng phát triển bền vững".

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Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất; hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu; phát triển thương mại điện tử; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu nông sản gắn với các chỉ dẫn địa lý như "Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành", "Cà phê Lâm Đồng", "Thanh long Bình Thuận", "Nước mắm Phan Thiết"; tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng.

Lâm Đồng đẩy mạnh phát triển chế biến sâu các sản phẩm đến từ mắc ca

Với nền tảng kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, phát triển sản xuất theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, ngành nông nghiệp và môi trường đang từng bước tạo thêm dư địa tăng trưởng. Không chỉ giữ vững vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, ngành còn được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số" của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2026, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới với quy mô và vị thế lớn hơn.