Nông nghiệp - Nông thôn Nông nghiệp tích hợp bảo vệ môi trường Nông nghiệp tích hợp thường tập trung vào phương pháp tự nhiên, hữu cơ, giảm thiểu hóa chất độc hại. Biện pháp này giúp nông dân Lâm Đồng hạn chế ô nhiễm đất, nước, không khí và bảo vệ đa dạng sinh học.

Sản xuất theo hướng công nghệ cao, giúp năng suất đậu nành tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng tăng từ 2,0 tấn năm 2020 lên 2,55 tấn năm 2024

Làm nông sản sạch bảo vệ môi trường

Với lợi thế về địa hình và khí hậu phong phú, tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là một trong những trung tâm nông nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, để bảo đảm sự phát triển bền vững, tỉnh đã nỗ lực trong việc phát triển nông nghiệp tích hợp gắn với bảo vệ môi trường, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Theo đó, tỉnh đã áp dụng hiệu quả các mô hình nông nghiệp tích hợp nhằm cân bằng giữa sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Trong đó, các mô hình được ứng dụng và phát huy hiệu quả như: nông nghiệp hữu cơ, quản lý nước tưới, bảo vệ đất và cải tạo môi trường…

Gia đình anh Hồ Văn Hoan ở xã Thuận An gắn bó với cây cà phê hơn 20 năm nay. Trước đây, vườn cà phê của gia đình anh Hoan được trồng, chăm sóc theo cách thông thường, khiến vườn cà phê nhanh già cỗi, năng suất kém. Tuy nhiên, từ khi được ngành nông nghiệp địa phương giới thiệu các lớp tập huấn về sản xuất cà phê an toàn, bền vững, anh đã sử dụng biện pháp ủ vỏ cà phê làm phân hữu cơ vi sinh, giúp vườn cây sinh trưởng và phát triển hơn so với trước đây. Do vậy, dù vườn cà phê đã 20 năm so với nhiều vườn cà phê của người dân lân cận trồng lại nhiều lần, nhưng năng suất vẫn thua xa vườn cây của anh.

Trồng dưa lê xuất khẩu giúp mang lại thu nhập cao cho nông dân xã Nhân Đạo, tỉnh Lâm Đồng

Từ kết quả cải thiện sinh thái vườn, tiếp đó, anh Hoan thực hiện phương pháp thu hoạch cà phê chín với tỷ lệ cao, xay ướt và phơi trên sàn lưới. Đồng thời, anh đã đầu tư máy móc để rang xay và chế biến thành công sản phẩm cà phê bột. Anh Hoan cho biết thêm: “Với 4 ha cà phê, gia đình tôi thu hái được hơn 12 tấn cà phê nhân. Trong số này, gia đình tôi tuyển chọn được khoảng 5 tấn hạt cà phê chín đỏ để sản xuất cà phê đặc sản”. Sản phẩm cà phê đặc sản của anh Hoan được khách hàng trong và ngoài tỉnh biết đến. Năm vừa qua, gia đình anh đã xuất bán ra thị trường được khoảng 5 tạ cà phê bột, với giá 160.000 đồng/kg, thu về lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.

Nông nghiệp Đà Lạt

Nhân rộng mô hình nông nghiệp tích hợp

Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, đào tạo kỹ thuật canh tác bền vững và cung cấp thông tin về thị trường nông sản. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp – Môi trường tỉnh Lâm Đồng, nông nghiệp tích hợp đa giá trị ở Lâm Đồng tập trung vào việc kết hợp nhiều hoạt động nông nghiệp khác nhau trên cùng một đơn vị diện tích, tạo ra nhiều nguồn thu nhập và sản phẩm khác nhau, đồng thời bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thảo, cán bộ khuyến nông tỉnh Lâm Đồng thường xuyên theo dõi, tư vấn cho nông dân về phát triển hồ tiêu hữu cơ

Sau khi sáp nhập tỉnh, tổng diện tích cây trồng các loại ước đạt hơn 1 triệu ha. Trong đó, diện tích cây hàng năm dự kiến đạt 408.000 ha, cây lâu năm 638.859 ha. Diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao (CNC), nông nghiệp thông minh đạt 107.217 ha. Những năm qua, Lâm Đồng luôn xác định, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC là hạt nhân để thúc đẩy phát triển nông nghiệp của tỉnh. Với lợi thế phát triển mạnh về nông nghiệp CNC, các xã, phường như: Xuân Hương - Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đinh Văn, Lâm Hà… được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt, chuyển giao các mô hình tiên tiến đến các xã trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, sau khi tiến hành sáp nhập tỉnh, một trong những hướng đi trọng tâm là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp tích hợp - mô hình kết hợp giữa trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh thái và ứng dụng công nghệ cao.

Việc đưa nông nghiệp tích hợp đến với các xã vùng xa không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, hiện đại.