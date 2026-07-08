Nộp tiền sử dụng đất muộn, có được cấp Giấy chứng nhận?

Ông Nguyễn Luận được giao đất năm 2011. Đến năm 2021, ông mới hoàn thành tất cả nghĩa vụ tài chính (tiền nộp thuế, trước bạ, phạt chậm nộp).

Đến năm 2026, ông làm đơn xin cấp Giấy chứng nhận thì mới phát hiện trong phương án cấp đất có quy định trong vòng 6 tháng phải nộp 50% số tiền sử dụng đất và phải làm nhà cấp 4B, trong vòng 9 tháng phải nộp 50% số tiền còn lại. Thực tế, ông Luận cũng không biết về phương án này. Tới thời điểm hiện tại, Nhà nước cũng không có quyết định thu hồi, trên đất ông có làm căn nhà và đang sử dụng từ đó tới giờ, không có tranh chấp với ai.

Ông Luận hỏi, trong trường hợp này, ông có được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung phản ánh, kiến nghị của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, cần căn cứ trên hồ sơ quản lý và các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về đất đai đã được ban hành, do đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ xin nêu một số quy định về nguyên tắc như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 Luật Đất đai.

Do đó, về việc cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện trên cơ sở tài liệu, hồ sơ quản lý và các văn bản thi hành đã được ban hành.