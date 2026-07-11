Northgard: Definitive Edition giảm giá 72% trên Steam: Cơ hội sở hữu game chiến thuật Viking đỉnh cao Tựa game chiến thuật Northgard: Definitive Edition hiện giảm giá sâu trên Steam với mức ưu đãi 72%, mang đến trải nghiệm xây dựng thuộc địa Viking đầy thử thách.

Tựa game chiến thuật thời gian thực (RTS) đình đám Northgard: Definitive Edition, được phát triển và phát hành bởi Shiro Games, đang ghi nhận mức giảm giá kỷ lục trên nền tảng Steam. Hiện tại, người chơi có thể sở hữu phiên bản đầy đủ này với giá 9,79 USD, giảm mạnh so với mức giá gốc 34,99 USD. Theo dữ liệu từ SteamDB, chương trình ưu đãi này sẽ kéo dài đến hết ngày 23/07/2026.

Hình ảnh một ngôi làng trong Northgard: Definitive Edition.

Xây dựng đế chế Viking trong điều kiện khắc nghiệt

Trong Northgard, người chơi sẽ dẫn dắt một nhóm chiến binh Viking vừa khám phá ra vùng đất mới đầy bí ẩn mang tên Northgard. Nhiệm vụ cốt lõi là thiết lập một thuộc địa vững chắc và giúp nó phát triển thịnh vượng giữa vô vàn thử thách. Để đạt được mục tiêu, người chơi cần xây dựng chiến thuật hợp lý thông qua việc phân bổ dân làng vào các nhiệm vụ khác nhau như khai thác tài nguyên, săn bắn hoặc chiến đấu.

Một trong những điểm đặc trưng nhất của Northgard là cơ chế quản lý tài nguyên khắt khe, đặc biệt là trong những mùa đông khắc nghiệt. Việc thiếu hụt lương thực hoặc nhiên liệu sưởi ấm có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả một đế chế. Bên cạnh đó, người chơi còn phải đối mặt với các sinh vật huyền bí và những bộ tộc đối địch luôn rình rập tấn công.

Các công trình kiến trúc trong game Northgard: Definitive Edition.

Nội dung phong phú trong phiên bản Definitive Edition

Phiên bản Definitive Edition không chỉ bao gồm trò chơi gốc mà còn tích hợp sẵn nhiều nội dung bổ sung giá trị. Đáng chú ý nhất là bản mở rộng Cross of Vidar, đi kèm với một sách nghệ thuật kỹ thuật số (digital artbook) và nhiều tính năng mới khác. Trò chơi cũng cung cấp nhiều chế độ chơi đa dạng, cho phép người chơi so tài trực tiếp với nhau hoặc khám phá các kịch bản cốt truyện khác nhau.

Một phân cảnh gameplay trong Northgard: Definitive Edition.

Đánh giá từ cộng đồng và thông số kỹ thuật

Kể từ khi ra mắt, Northgard: Definitive Edition đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng game thủ với 85% đánh giá tích cực trong tổng số hơn 68.420 đánh giá trên Steam. Người chơi đặc biệt yêu thích bối cảnh lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và lối chơi chiến thuật có chiều sâu. Tuy nhiên, một số ý kiến phản hồi vẫn chỉ ra những hạn chế nhất định trong trí tuệ nhân tạo (AI) và độ ổn định của chế độ chơi nhiều người.

Thông số Chi tiết Nhà phát triển Shiro Games Thể loại Chiến thuật thời gian thực (RTS) Giá khuyến mãi 9,79 USD (Giảm 72%) Thời hạn ưu đãi Đến ngày 23/07/2026 Đánh giá Steam Rất tích cực (85%)

Mặc dù yếu tố chiến đấu không phải là trọng tâm duy nhất, nhưng việc đưa ra các quyết định chiến lược đúng đắn trong mỗi trận đánh vẫn đóng vai trò then chốt để giành chiến thắng. Với mức giá hiện tại, đây được xem là một trong những món hời nhất dành cho những tín đồ của dòng game chiến thuật xây dựng.