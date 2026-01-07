Norway đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1: Amad Diallo solo ngoạn mục không cứu nổi Voi rừng Dù Amad Diallo tỏa sáng với pha solo đẳng cấp, Bờ Biển Ngà vẫn phải dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy bởi sự tỏa sáng của Antonio Nusa.

Trận đối đầu trực tiếp tại vòng bảng World Cup 2026 giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy đã kết thúc với kịch bản đầy kịch tính. Trong một ngày mà các hệ thống phòng ngự hoạt động hết công suất, những khoảnh khắc thiên tài cá nhân đã định đoạt số phận của cả hai đội bóng.

Antonio Nusa và khoảnh khắc khai thông bế tắc

Trong bối cảnh những siêu sao được kỳ vọng nhất như Erling Haaland hay Yan Diomande bị phong tỏa chặt chẽ, Antonio Nusa đã sắm vai người hùng không ngờ tới của đại diện Bắc Âu. Phút 39, tiền đạo thuộc biên chế Leipzig thực hiện pha xử lý kỹ thuật bên hành lang cánh trái, loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi vẽ nên một đường cong hoàn hảo bằng cú cứa lòng hiểm hóc, mở tỷ số cho Na Uy.

Nusa (Na Uy) và Diallo (Bờ Biển Ngà) ghi những siêu phẩm mãn nhãn

Siêu phẩm solo của Amad Diallo và nỗ lực muộn màng

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bước ngoặt đến từ quyết định thay người của ban huấn luyện khi tung Amad Diallo vào sân. Ngôi sao đang khoác áo MU ngay lập tức chứng minh giá trị bằng một pha bóng đẳng cấp thế giới ở phút 74.

Nhận bóng từ giữa sân, Diallo thực hiện pha solo xộc thẳng vào trung lộ, vượt qua hàng loạt bóng áo đỏ của Na Uy bằng tốc độ và sự khéo léo. Cú dứt điểm quyết đoán sau đó của anh không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào, đưa trận đấu về vạch xuất phát trong sự phấn khích của các cổ động viên châu Phi.

Tấm vé đi tiếp xứng đáng cho bản lĩnh Na Uy

Tuy nhiên, niềm vui của Bờ Biển Ngà ngắn chẳng tày gang. Na Uy với lối chơi lỳ lợm và kỷ luật đã tận dụng sơ hở của đối phương để ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1. Kết quả này chính thức khép lại hành trình của Bờ Biển Ngà tại World Cup 2026, trong khi Na Uy hiên ngang tiến vào vòng knock-out.

Thất bại này là nốt trầm đáng tiếc cho cá nhân Amad Diallo khi siêu phẩm của anh không đủ để giúp đội nhà đi tiếp. Ngược lại, Na Uy đã chứng minh rằng họ không chỉ sống dựa vào hơi thở của Haaland mà còn sở hữu những nhân tố có thể gây đột biến ở những thời điểm quan trọng nhất.