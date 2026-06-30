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    Nothing Phone (4b) xác nhận dùng chip Snapdragon và pin 6.000 mAh

    Tuệ Nhân30/06/2026 12:18

    Mẫu smartphone Nothing Phone (4b) sắp ra mắt đã được xác nhận trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon. Điểm nhấn của thiết bị nằm ở viên pin dung lượng lớn nhất từ trước đến nay của hãng cùng màn hình 120Hz.

    Nothing vừa chính thức xác nhận mẫu smartphone phân khúc giá rẻ tiếp theo của hãng, Phone (4b), sẽ được trang bị vi xử lý từ nhà sản xuất Qualcomm Snapdragon. Sự kiện ra mắt toàn cầu của thiết bị được ấn định vào lúc 11 giờ sáng (giờ BST) ngày 7/7 tới đây.

    Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4

    Dù Nothing chưa công bố chính xác model chip sẽ sử dụng, nhưng các dữ liệu rò rỉ từ Geekbench cho thấy Phone (4b) nhiều khả năng sẽ chạy trên tiến trình 4nm của Snapdragon 6 Gen 4. Đây là một bước đi chiến lược nhằm tối ưu chi phí so với dòng chip Snapdragon 7s Gen 4 trang bị trên phiên bản Phone (4a) đắt tiền hơn.

    Vi xử lý này dự kiến sẽ đi kèm với 8GB RAM và các tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 256GB. Đáng chú ý, thiết bị sẽ vận hành trên giao diện Nothing OS 4.1 dựa trên nền tảng Android 16, hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà và không chứa phần mềm rác (bloatware).

    Hình ảnh rò rỉ của Nothing Phone (4b) phiên bản màu trắng
    Hình ảnh rò rỉ của Nothing Phone (4b) sắp ra mắt.

    Thiết kế trong suốt đặc trưng và màn hình AMOLED

    Về ngoại hình, Nothing Phone (4b) vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế mặt lưng trong suốt biểu tượng của hãng. Tuy nhiên, để tối ưu giá thành, khung máy sẽ được làm từ chất liệu nhựa bền bỉ thay vì kim loại. Các hình ảnh thực tế rò rỉ cho thấy máy có ba tùy chọn màu sắc: Xanh dương, Đen và Trắng. Đặc biệt, hai phiên bản Xanh và Đen sẽ có các nút bấm vật lý màu đen tương phản để tạo điểm nhấn.

    Mặt trước của máy được trang bị màn hình Flexible AMOLED kích thước lớn 6,7 inch với tần số quét 120Hz. Cấu hình này đảm bảo các thao tác vuốt chạm và hiển thị nội dung luôn đạt độ mượt mà cao, một tiêu chuẩn quan trọng trên các dòng smartphone hiện đại.

    Nâng cấp đột phá về thời lượng pin

    Điểm gây bất ngờ nhất trên Phone (4b) chính là dung lượng pin. Các thông số hệ thống bị rò rỉ cho thấy thiết bị sở hữu viên pin lên đến 6.000 mAh. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là chiếc smartphone có dung lượng pin lớn nhất trong lịch sử của Nothing, cho phép người dùng sử dụng thoải mái trong nhiều ngày. Máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất 33W.

    Về khả năng nhiếp ảnh, hệ thống camera sau bao gồm cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và một cảm biến phụ 8MP. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 16MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video.

    Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Nothing Phone (4b)

    Thông số Chi tiết dự kiến
    Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4nm)
    Màn hình 6,7-inch Flexible AMOLED, 120Hz
    Bộ nhớ 8GB RAM / Tối đa 256GB ROM
    Pin / Sạc 6.000 mAh / 33W
    Camera sau 50MP (OIS) + 8MP
    Camera trước 16MP
    Hệ điều hành Nothing OS 4.1 (Android 16)

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          Nothing Phone (4b) xác nhận dùng chip Snapdragon và pin 6.000 mAh
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