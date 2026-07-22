Nottingham Forest thắng đậm Blackburn trong trận giao hữu tại Albufeira Nottingham Forest đánh bại Blackburn 3-0 tại Estadio da Nora trong trận giao hữu cấp câu lạc bộ, khép lại màn so tài với chiến thắng rõ ràng cho đội bóng Anh.

Nottingham Forest 3 - 0 Blackburn Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Nottingham Forest tiếp đón Blackburn.

40' Igor Jesus đưa Nottingham Forest vượt lên Phút 40, Igor Jesus lập công giúp Nottingham Forest mở tỷ số 1-0 trước Blackburn. Đội chủ nhà đã có lợi thế ngay trước giờ nghỉ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', C. Nwosu vào sân thay R. Yates bên phía Nottingham Forest, khi đội chủ nhà đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai tại Estadio da Nora.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', G. McDonnell được tung vào sân thay N. Williams bên phía Nottingham Forest. Đội bóng này đang dẫn 1-0 và có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest đưa Z. Abbott vào sân thay Morato. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai, khi Nottingham Forest đang có lợi thế dẫn trước.

46' Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46, Nottingham Forest đưa T. Bindon vào sân thay N. Milenkovic. Đội bóng này tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 sau bàn thắng ở phút 40.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46, D. Bakwa vào sân thay J. McAtee bên phía Nottingham Forest, trong bối cảnh đội nhà đang dẫn 1-0. Sự điều chỉnh này mở đầu cho hiệp hai của Nottingham Forest.

46' Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46, Nottingham Forest đưa O. Richards vào sân thay Igor Jesus. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai của đội bóng này.

46' L. Netz vào sân, Nottingham Forest thay người Phút 46', Nottingham Forest đưa L. Netz vào sân thay M. Gibbs-White. Sự điều chỉnh diễn ra khi Nottingham Forest đang dẫn trước.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', E. da Silva Moreira vào sân thay O. Aina bên phía Nottingham Forest. Đội bóng này tiếp tục thi đấu với lợi thế 1-0.

46' A. Kalimuendo vào sân, Nottingham Forest điều chỉnh Phút 46', Nottingham Forest đưa A. Kalimuendo vào sân thay N. Dominguez . Sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai tạo thêm lựa chọn cho Nottingham Forest sau khi đã vượt lên dẫn trước.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46, T. Awoniyi vào sân thay Cunha bên phía Nottingham Forest. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 1-0, mở đầu hiệp hai với một thay đổi đáng chú ý.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest thay người: John Victor vào sân thay M. Sels khi đội đang dẫn 1-0. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay sau giờ nghỉ.

48' A. Kalimuendo nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest Phút 48, A. Kalimuendo lập công, giúp Nottingham Forest nhân đôi cách biệt lên 2-0. Đội bóng này tiếp tục duy trì thế dẫn trước sau giờ nghỉ.

50' Awoniyi giúp Nottingham Forest bỏ xa Blackburn Phút 50', T. Awoniyi lập công cho Nottingham Forest, nâng tỷ số lên 3-0. Đội chủ nhà đang nới rộng cách biệt trước Blackburn.

62' Blackburn thay người ở phút 62 Phút 62, Blackburn điều chỉnh nhân sự khi A. Pears vào sân thay B. Toth. Trong bối cảnh Nottingham Forest đang dẫn 3-0, thay đổi này có thể nhằm củng cố đội hình cho phần còn lại.

62' Blackburn thay người ở phút 62 Phút 62', Blackburn đưa M. Litherland vào sân thay O. Afolayan. Đây là điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Nottingham Forest đang dẫn trước khá sâu.

62' H. Carter vào sân, Blackburn thay người Phút 62, Blackburn thay người: H. Carter vào sân thay R. Alebiosu. Sự điều chỉnh này đến khi Blackburn đang bị Nottingham Forest dẫn 3-0, trong nỗ lực tìm lại thế trận.

62' Blackburn điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Blackburn thay người: G. Pratt vào sân thay T. Atcheson. Đây là sự điều chỉnh trong lúc Blackburn đang bị Nottingham Forest dẫn 3-0.

62' Blackburn điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, H. Pickering vào sân thay T. Cantwell bên phía Blackburn. Đội khách cần thêm phương án khi đang bị Nottingham Forest dẫn 3-0.

62' Blackburn điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62, Blackburn thay người: A. Forshaw vào sân thay A. Gudjohnsen. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Blackburn đang bị Nottingham Forest dẫn 3-0.

62' Blackburn thay người ở phút 62 Phút 62', J. Garrett vào sân cho Blackburn, thay S. McLoughlin. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Nottingham Forest dẫn trước.

62' Blackburn thay người ở phút 62 Phút 62, Blackburn điều chỉnh nhân sự khi M. Baradji vào sân thay K. Montgomery. Đội khách đang bị Nottingham Forest dẫn 3-0, nên sự thay đổi này có thể nhằm tạo thêm sức bật cho phần còn lại của trận đấu.

62' Blackburn đưa L. Houghton vào sân Phút 62, Blackburn thay người: L. Houghton vào sân thế chỗ R. Morishita. Đây là sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Blackburn đang bị Nottingham Forest dẫn trước 3-0.

62' Blackburn thay người ở phút 62 Phút 62, D. De Neve vào sân thay Y. Ribeiro bên phía Blackburn. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh Nottingham Forest đang dẫn trước.

62' Blackburn điều chỉnh nhân sự ở phút 62 Phút 62', Blackburn đưa A. Henriksson vào sân thay S. Tavares. Động thái này có thể nhằm tạo thêm sức bật cho đội khách trong bối cảnh đang bị Nottingham Forest dẫn sâu.

KT Kết thúc: Nottingham Forest 3-0 Blackburn Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 18:53 22/07/2026

Thông tin trận đấu

Nottingham Forest sẽ đối đầu Blackburn trong khuôn khổ Giao hữu CLB lúc 17:00 ngày 22/07/2026 tại Estadio da Nora. Đây là trận đấu mà sự khác biệt giữa ưu thế đối đầu và phong độ gần đây tạo nên điểm nhấn đáng chú ý.

Nottingham Forest chỉ có một chiến thắng trong chuỗi phong độ được cung cấp, trong khi Blackburn trải qua ba trận gần nhất với hai chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, cán cân lịch sử lại nghiêng rõ về Nottingham Forest khi đội bóng này thắng 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất.

Phong độ tạo nên thế giằng co

Nottingham Forest bước vào trận đấu với tín hiệu tích cực duy nhất là chiến thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù dữ liệu phong độ không cho thấy thêm kết quả nào, kết quả này vẫn có thể mang lại sự tự tin nhất định cho đội bóng trước cuộc đối đầu với Blackburn.

Trong khi đó, Blackburn sở hữu chuỗi kết quả ổn định hơn. Hai chiến thắng cùng một trận hòa trong ba trận gần nhất cho thấy đội khách đang duy trì được khả năng tránh thất bại. Đây là nền tảng để Blackburn hướng tới một màn trình diễn chắc chắn, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu diễn ra ở một giải giao hữu.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại không phải yếu tố duy nhất cần cân nhắc. Nottingham Forest đã thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất, còn Blackburn chỉ có một chiến thắng và không có trận hòa nào trong cùng giai đoạn. Xu hướng này cho thấy Nottingham Forest thường tạo được sự lấn lướt khi hai đội gặp nhau, dù không thể dùng riêng lịch sử để khẳng định kết quả trận đấu sắp tới.

Điểm nhấn chiến thuật

Với Nottingham Forest, nhiệm vụ quan trọng là chuyển ưu thế đối đầu thành thế chủ động trên sân. Đội bóng cần duy trì sự tập trung trong khâu triển khai bóng và tận dụng tốt những thời điểm Blackburn để lộ khoảng trống. Chiến thắng ở trận gần nhất có thể giúp Nottingham Forest nhập cuộc tự tin hơn, nhưng đội chủ nhà vẫn phải giải quyết bài toán về tính ổn định trong toàn bộ trận đấu.

Blackburn nhiều khả năng sẽ dựa vào nền tảng phong độ gần đây để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng và thực dụng. Hai chiến thắng cùng một trận hòa cho thấy đội khách đang có cơ sở để chơi với sự tự tin, đồng thời không cần quá vội vàng trước đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn.

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa thể xác định cách hai đội bố trí nhân sự, cũng như vị trí cụ thể có thể tạo ra khác biệt. Những thay đổi nhân sự trong một trận giao hữu cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến thế trận, nhưng không nên suy đoán khi chưa có thông tin xác nhận.

Nhận định trước trận

Trận đấu tại Estadio da Nora quy tụ hai xu hướng trái chiều. Nottingham Forest có lợi thế lớn về đối đầu, còn Blackburn bước vào cuộc so tài với chuỗi phong độ gần đây tốt hơn. Sự cân bằng này khiến trận đấu khó được nhìn nhận chỉ từ một khía cạnh.

Nottingham Forest có cơ sở để tự tin nhờ thành tích thắng 4 trong 5 lần gặp Blackburn gần nhất. Dẫu vậy, đội chủ nhà cần thể hiện sự ổn định tương xứng với lợi thế đó, bởi Blackburn đang cho thấy khả năng duy trì kết quả tích cực qua ba trận gần nhất.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu mà Nottingham Forest nắm ưu thế về lịch sử, trong khi Blackburn có điểm tựa rõ ràng hơn từ phong độ hiện tại. Màn trình diễn trong những phút đầu, khả năng kiểm soát nhịp độ và cách hai đội sử dụng đội hình sẽ quyết định cán cân trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 4 thắng 0 hòa Blackburn · 1 thắng Blackburn 1 - 4 Nottingham Forest NF Blackburn 0 - 2 Nottingham Forest NF Nottingham Forest 1 - 2 Blackburn BLA Nottingham Forest 1 - 0 Blackburn NF Blackburn 0 - 1 Nottingham Forest NF

Nottingham Forest 5 trận gần nhất T H B H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Blackburn 5 trận gần nhất T T H B T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 0 Thủng lưới