Nottingham Forest vượt qua Notts County ở trận giao hữu CLB Ở trận giao hữu CLB thuộc Friendlies Clubs, Notts County thua Nottingham Forest 0-2 với các bàn thắng của Jesus ở phút 26 và Kalimuendo ở phút 54.

Notts County 0 - 2 Nottingham Forest Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Notts County tiếp đón Nottingham Forest.

26' Igor Jesus đưa Nottingham Forest vượt lên Phút 26', Igor Jesus lập công giúp Nottingham Forest mở tỷ số trước Notts County. Đội khách đang tạo lợi thế với tỷ số 0-1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Nottingham Forest thay người phút 46 Phút 46', John Victor vào sân thay M. Sels, khi Nottingham Forest đang dẫn 0-1. Đây là sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai của Nottingham Forest.

46' Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest thay người: N. Dominguez vào sân thay O. Aina. Đang dẫn 0-1, đội bóng này có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', T. Awoniyi vào sân thay Cunha, khi Nottingham Forest đang dẫn 0-1. Đội bóng này bước vào hiệp hai với sự điều chỉnh nhân sự đầu tiên.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', A. Kalimuendo vào sân thay M. Gibbs-White bên phía Nottingham Forest. Đội bóng này đang dẫn 0-1 và làm mới hàng công ngay sau giờ nghỉ.

46' Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự Phút 46, E. da Silva Moreira vào sân thay O. Hutchinson, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Nottingham Forest ngay đầu hiệp hai.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', L. Netz vào sân thay Igor Jesus bên phía Nottingham Forest.

46' O. Richards vào sân thay J. McAtee Phút 46', Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự khi O. Richards vào sân thay J. McAtee.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', khi Nottingham Forest đang dẫn 0-1, D. Bakwa vào sân thay N. Milenkovic. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai của Nottingham Forest.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest điều chỉnh nhân sự khi T. Bindon vào sân thay Morato. Đây là sự thay đổi đầu tiên của Forest sau giờ nghỉ.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest đưa Z. Abbott vào sân thay N. Williams. Đội khách tiếp tục dẫn 0-1 khi bước vào hiệp hai.

46' Nottingham Forest thay người đầu hiệp hai Phút 46', Nottingham Forest thay người: McDonnell vào sân thay R. Yates. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai của đội bóng này.

54' A. Kalimuendo nhân đôi cách biệt cho Nottingham Forest Phút 54, A. Kalimuendo lập công, giúp Nottingham Forest nhân đôi cách biệt trước Notts County. Đội khách đang tạo ra khoảng cách đáng kể trong trận đấu.

KT Kết thúc: Notts County 0-2 Nottingham Forest Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 22:48 18/07/2026

Thông tin trận đấu

Notts County sẽ chạm trán Nottingham Forest lúc 21:00 ngày 18/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng khu vực, nhưng những dữ liệu gần đây cho thấy Notts County bước vào trận đấu với phong độ chưa ổn định.

Notts County cần tìm sự cân bằng

Trong 3 trận gần nhất, Notts County thắng 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định cần thiết, đặc biệt khi phải đối mặt với một đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn trong những lần chạm trán gần đây.

Điểm đáng chú ý là Notts County không có trận hòa nào trong chuỗi 3 trận được thống kê. Điều đó phần nào phản ánh các trận đấu gần đây của đội thường đi theo hướng phân định rõ ràng, thay vì giữ được thế cân bằng đến cuối trận. Trong một trận giao hữu, khả năng điều chỉnh nhịp độ và duy trì sự tập trung sẽ là yếu tố quan trọng đối với Notts County.

Nottingham Forest chiếm ưu thế về đối đầu

Thống kê 5 lần đối đầu gần nhất ghi nhận Notts County chưa giành chiến thắng. Hai đội hòa 3 lần, trong khi Nottingham Forest thắng 1 lần. Xu hướng này chưa đủ để quyết định kết quả trận đấu sắp tới, nhưng cho thấy Nottingham Forest đang có lợi thế tâm lý nhất định khi bước vào cuộc chạm trán.

Việc hai đội từng hòa nhau nhiều lần cũng cho thấy khoảng cách trong các cuộc đối đầu không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng thế trận một chiều. Vì vậy, Notts County vẫn có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn chặt chẽ, đặc biệt nếu đội tận dụng tốt những thời điểm Nottingham Forest mất sự liên kết.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách Notts County xử lý giai đoạn đầu trận và khả năng Nottingham Forest kiểm soát thế chủ động.

Notts County cần hạn chế những khoảng trống trong khâu phòng ngự, đồng thời tránh để phong độ thiếu ổn định gần đây ảnh hưởng đến cách nhập cuộc. Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest có thể dựa vào lợi thế đối đầu để chơi tự tin hơn, nhưng vẫn cần duy trì sự tập trung bởi các cuộc chạm trán trước đây giữa hai đội từng có xu hướng cân bằng.

Nhận định trước trận

Nottingham Forest sở hữu lợi thế từ thành tích đối đầu, trong khi Notts County cần cải thiện sự ổn định sau chuỗi 1 trận thắng và 2 trận thua gần nhất. Trận đấu được dự báo sẽ là bài kiểm tra về khả năng tổ chức, kiểm soát nhịp độ và tận dụng cơ hội của cả hai đội.

Nhìn chung, cán cân trước trận đang nghiêng nhẹ về Nottingham Forest, nhưng dữ liệu đối đầu với 3 trận hòa trong 5 lần gần nhất cho thấy Notts County vẫn có thể tạo ra thế trận cạnh tranh. Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn thực tế, đặc biệt là khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật của hai đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Notts County · 0 thắng 3 hòa Nottingham Forest · 1 thắng Notts County - Nottingham Forest Hòa Notts County 0 - 1 Nottingham Forest NF Notts County 2 - 2 Nottingham Forest Hòa Nottingham Forest 2 - 2 Notts County Hòa Nottingham Forest 5 - 5 Notts County Hòa

Notts County 5 trận gần nhất B B B T T 3 Trận 1-0-2 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới Nottingham Forest 5 trận gần nhất T H B H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới