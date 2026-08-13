Noussair Mazraoui tiết lộ triết lý chiến thắng của HLV Michael Carrick tại Manchester United Hậu vệ Noussair Mazraoui khẳng định Manchester United luôn thi đấu với 100% quyết tâm ngay cả trong giao hữu, sau khi vượt qua Leeds United trên chấm luân lưu.

Manchester United vừa khép lại trận giao hữu áp chót trong giai đoạn tiền mùa giải tại Dublin bằng chiến thắng 5-4 kịch tính trên chấm luân lưu trước kình địch Leeds United, sau khi hai đội hòa nhau 1-1 ở thời gian thi đấu chính thức. Joshua Zirkzee là người mở tỷ số cho đại diện Ngoại hạng Anh sau nỗ lực kiến tạo của Bryan Mbeumo. Dù Leeds United có bàn gỡ hòa, Manchester United vẫn thể hiện bản lĩnh để giành chiến thắng chung cuộc nhờ cú sút phạt đền quyết định từ Noussair Mazraoui.

Mazraoui ca ngợi tinh thần chiến thần của các đồng đội. Ảnh: Getty.

Triết lý "không hời hợt" dưới thời Michael Carrick

Mặc dù đây chỉ là một trận đấu mang tính chất thử nghiệm, Manchester United vẫn bước vào cuộc đọ sức với thái độ nghiêm túc và tinh thần chiến đấu cao nhất. Sự quyết liệt trong từng pha bóng phản ánh rõ nét văn hóa thi đấu mà HLV Michael Carrick đang xây dựng cho tập thể Quỷ đỏ.

Chia sẻ trên kênh truyền hình MUTV sau trận đấu, hậu vệ Noussair Mazraoui khẳng định tinh thần cạnh tranh không bao giờ thay đổi bất kể tính chất giải đấu. Anh nhấn mạnh rằng việc duy trì cường độ cao ngay từ giai đoạn chuẩn bị là chìa khóa then chốt cho mùa giải mới:

"Thật tuyệt khi ghi bàn thắng quyết định, nhưng ngay cả trong các trận giao hữu, mục tiêu vẫn luôn là chiến thắng. Tôi nghĩ cách tốt nhất để chuẩn bị cho cả mùa giải là bước vào mọi trận đấu với mục tiêu giành chiến thắng. Nếu bạn muốn thắng, các pha tranh chấp sẽ là 100%, các bước chạy là 100% và lối đá không hề hời hợt."

Tín hiệu tích cực về nhân sự và sự hòa nhập

Trở lại hội quân hai tuần sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup, tuyển thủ Morocco 28 tuổi cho biết nền tảng thể lực của anh hiện đạt trạng thái rất tốt. Bên cạnh thể lực cá nhân, Mazraoui đánh giá cao sự gắn kết nhanh chóng trong nội bộ đội bóng, đặc biệt là khả năng hòa nhập ấn tượng của các tân binh như Andrey Santos và Youri Tielemans.

Bên cạnh đó, việc HLV Michael Carrick trao cơ hội cho các tài năng trẻ cũng mang lại nguồn sinh khí mới. Màn ra mắt của cầu thủ trẻ Tynan Thompson là minh chứng cho định hướng tạo điều kiện cho lớp trẻ thử lửa. Mazraoui hy vọng những trải nghiệm thực chiến này sẽ tiếp thêm khao khát cống hiến cho dàn sao trẻ của câu lạc bộ.

Sẵn sàng cho cuộc đối đầu đặc biệt

Thử thách tiếp theo của Manchester United trong chuỗi trận du đấu là cuộc chạm trán AC Milan. Đây là màn đọ sức nhận được nhiều sự chú ý khi đội bóng nước Ý hiện được dẫn dắt bởi cựu HLV Ruben Amorim.

Noussair Mazraoui bày tỏ sự hào hứng trước cuộc đối đầu này và khẳng định toàn đội đang đặt mục tiêu khép lại giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải bằng một kết quả tích cực, làm bàn đạp tâm lý vững chắc trước khi bước vào các giải đấu chính thức.