Novak Djokovic cân bằng kỷ lục 105 trận thắng của Roger Federer tại Wimbledon Vượt qua "máy giao bóng" Arthur Rinderknech sau 4 set đấu kịch tính, Novak Djokovic không chỉ giành vé vào vòng 4 mà còn chính thức san bằng cột mốc lịch sử của huyền thoại Roger Federer.

Novak Djokovic tiếp tục viết nên những trang sử mới tại All England Club. Trong trận đấu tại vòng 3 Wimbledon 2026, tay vợt người Serbia đã khuất phục Arthur Rinderknech sau hơn 3 giờ đồng hồ thi đấu đầy bản lĩnh. Chiến thắng này không chỉ đưa Nole tiến gần hơn tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 mà còn giúp anh cân bằng kỷ lục 105 trận thắng đơn nam tại Wimbledon của Roger Federer.

Khắc chế "cơn mưa" giao bóng từ Arthur Rinderknech

Đối đầu với một Arthur Rinderknech sở hữu chiều cao 1m96 và những cú giao bóng sấm sét, Djokovic đã phải trải qua một bài kiểm tra thực sự về khả năng trả giao bóng và sự kiên nhẫn. Tay vợt người Pháp đã tung ra tới 21 cú ace và ghi 67 điểm winner, tạo nên một thế trận vô cùng trực diện và áp lực.

Tuy nhiên, đẳng cấp của Djokovic nằm ở khả năng kiểm soát sai số. Trong khi đối thủ đánh rát, Nole chỉ mắc vỏn vẹn 16 lỗi tự đánh hỏng trong suốt 4 set đấu. Anh tận dụng tối đa những kẽ hở nhỏ nhất để giành break ở những thời điểm nhạy cảm, khép lại trận đấu với các tỉ số 7-5, 6-4, 1-6 và 7-6 (7-4).

Novak Djokovic gặp không ít thử thách trước lối đánh rất trực diện của Arthur Rinderknech.

Bản lĩnh của nhà chinh phục 39 tuổi

Chia sẻ sau trận đấu, tay vợt 39 tuổi thừa nhận anh đã trải qua những giây phút căng thẳng tột độ. "Hôm nay tôi thực sự cảm thấy áp lực. Arthur giao bóng quá tốt và đây là một trận đấu cực kỳ sít sao. Đôi khi, bạn không cần chơi quá hoa mỹ, bạn chỉ cần tìm ra con đường để chiến thắng", Djokovic bộc bạch.

Nói về việc cân bằng kỷ lục của Federer, Nole giữ thái độ khiêm tốn: "Được là một phần lịch sử của quần vợt là điều đặc biệt, nhưng tôi không bước vào sân để đếm những con số. Mục tiêu duy nhất là vượt qua từng trận đấu tại giải đấu trong mơ này".

Thử thách tiếp theo của hạt giống người Serbia tại vòng 4 sẽ là Roman Safiullin. Tay vợt người Nga đang có phong độ rất cao sau khi đánh bại tài năng trẻ Joao Fonseca với tỉ số thuyết phục 3-0.

Sau 'máy giao bóng' Rinderknech, Djokovic sẽ gặp tay vợt có cú giao chất lượng khác ở vòng 4 - Roman Safiullin.

Daniil Medvedev gục ngã, Jannik Sinner khẳng định sức mạnh

Ngày thi đấu vừa qua cũng chứng kiến những cú sốc và sự khẳng định của các ứng viên vô địch. Đương kim vô địch Jannik Sinner tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng áp đảo 6-4, 6-3, 6-4 trước Jenson Brooksby. Đối thủ tiếp theo của Sinner là hiện tượng Shintaro Mochizuki.

Ngược lại, hạt giống số 8 Daniil Medvedev đã phải nói lời chia tay giải đấu sớm hơn dự kiến. Tay vợt người Nga bất ngờ để thua Jan-Lennard Struff sau 3 set đấu đều ở những loạt tie-break và tỉ số sát nút (6-7, 6-7, 5-7). Bên cạnh đó, Hubert Hurkacz và Alejandro Davidovich Fokina cũng đã ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 16 tay vợt mạnh nhất.

Thống kê đáng chú ý trận Djokovic - Rinderknech: